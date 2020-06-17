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Германия (6725) Польша (8139) Северный поток (1443) Чапутович (100) Маас (213)

Польша выступила против завершения строительства "Северного потока-2"

Польша выступила против завершения строительства

Газопровод "Северный поток-2" продолжает быть источником разногласий между Польшей и Германией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Польское радио".

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович подчеркнул, что Польша выступает против завершения этой газовой магистрали между Россией и Германией. В свою очередь глава немецкого МИД Гайко Маас выразил свой протест относительно наложения на этот газопровод очередных санкций. Оба политика встретились в Варшаве.

По словам министра Чапутовича, Польша изначально критиковала этот проект "как таковой, что не гарантирует Европе энергетической безопасности и создает зависимость от единственного поставщика, которым является "Газпром"".

"Это составляло особую угрозу для стран Центрально-Восточной Европы, в частности для таких наших соседей, как Украина. Поэтому мы считаем, что должны добиваться диверсификации (источников - ред.) Поставки и невыполнение этого проекта", - пояснил глава МИД Польши.

Чапутович напомнил, что благодаря, в частности, сооружению газопровода Baltic Pipe и развитию LNG-терминалов Польша хочет полностью избавиться от зависимости от поставок сырья из России, а таким образом усилить энергетическую безопасность региона.

Свой протест по усилению американских санкций, введенных против "Северного потока-2", выразил Гайко Маас. Немецкий политик подтвердил неизменность позиции Берлина по этому вопросу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции США против "Северного потока-2" окончательно остановят строительство российского газопровода, - "Нафтогаз"

"Это не новость о существовании в Вашингтоне соображений относительно санкций против "Северного потока-2". Возможно, что новые ограничения будут введены. Наша позиция по этому проекту остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которые мы не воспринимаем", - заявил немецкий министр иностранных дел.

Несколько дней назад двое американских сенаторов - республиканец Тед Круз и демократка Джин Шагин - предложили усилить американские санкции против фирм, участвующих в строительстве второй ветки "Северного потока". В будущем такие ограничения должны охватить страховые компании, а также фирмы, которые сертифицируют выполнение данного проекта, то есть подтверждают его соответствие европейским стандартам. Также санкции касались бы фирм, которые прокладывают трубы.

Во вторник в эфире "Польского радио 24" полномочный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что есть шанс заблокировать завершение "Северного потока-2". По его словам, уже действующие американские санкции оказались эффективными в борьбе с фирмами, которые принимают или хотят принять участие в воплощении этого проекта в жизнь.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Польши напомнили, что поддержка газовых проектов России - это поддержка русской агрессивной политики.
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Топ комментарии
+11
Это прекрасно что Газпром разбирает трубу. Ещё лучше если поотрезают провода с Рашкой и перекопают дороги. От этой фашиствующей страни надо напрочь отгородиться. Мир большой, можно прожить и без Рашки
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17.06.2020 07:52
+8
"Это не новость о существовании в Вашингтоне соображений относительно санкций против "Северного потока-2". Возможно, что новые ограничения будут введены. Наша позиция по этому проекту остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которые мы не воспринимаем", - заявил немецкий министр иностранных дел.Источник: https://censor.net/n3202460

Кто-то понял о чем он? Обратите внимание как немцы выкручиваются! Как хотят вернуть Перешу на Европейский Энергорынок!!!
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17.06.2020 07:24
+8
Так ви ж, зебіли, вже підписали з кацапами відмову від колишніх претензій. Тепер дешевого газу не буде.
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17.06.2020 07:35
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17.06.2020 07:26 Ответить
Ага, немецкая сиська Меркель очень нужна московскому недомерку. Без етой сиськи ему не выжить
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17.06.2020 07:30 Ответить
Совершенно верно. Но по любому, третий лишний.
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20.06.2020 13:02 Ответить
"Это не новость о существовании в Вашингтоне соображений относительно санкций против "Северного потока-2". Возможно, что новые ограничения будут введены. Наша позиция по этому проекту остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которые мы не воспринимаем", - заявил немецкий министр иностранных дел.Источник: https://censor.net/n3202460

Кто-то понял о чем он? Обратите внимание как немцы выкручиваются! Как хотят вернуть Перешу на Европейский Энергорынок!!!
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17.06.2020 07:24 Ответить
потому что ...параша постачає найдешевші енергоносіії необхідні німецькій промисловості ...от вони і стараються ...це тільки Україна здатна знищувати піднімаючи ціни енергоносіїв навіть знищуючи те що ще може нам допомогти в угоду жменці жуліків при кориті влади ...АЕС тому приклад ...
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17.06.2020 09:31 Ответить
Як там поживають німецькі АЕС?
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17.06.2020 09:45 Ответить
ти за німецькі АЕС не переживай "мода" на "зелених" підарасів швидко пройде якщо не стане халявного газу ...і якщо у німців виникне у їх (АЕС) потреба то siemens за два роки їх зо два десятки побудує і укомплектує ...а що побудує ця "аграрна наддержава" ...
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17.06.2020 09:57 Ответить
Який веселий пустобрех в каментах відшукався) А скільки АЕС європейські фірми сумарно збудували в цьому столітті?
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17.06.2020 20:44 Ответить
Зачем они это делают? https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/tranzit-gaza-iz-rf-budet-nevozmojen-gazprom-nachal-demontaj-trub---makogon Транзит газа из РФ будет невозможен. Газпром начал демонтаж труб - Макогон
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17.06.2020 07:27 Ответить
Это прекрасно что Газпром разбирает трубу. Ещё лучше если поотрезают провода с Рашкой и перекопают дороги. От этой фашиствующей страни надо напрочь отгородиться. Мир большой, можно прожить и без Рашки
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17.06.2020 07:52 Ответить
Газпром" начал разбирать трубы для транзита газа через Украину

https://www.obozrevatel.com/economics/economy/gazprom-nachal-razbirat-trubyi-dlya-tranzita-gaza-cherez-ukrainu.htm https://www.obozrevatel.com/economics/economy/gazprom-nachal-razbirat-trubyi-dlya-tranzita-gaza-cherez
Ну что подписали что претензий за прошлые годы не имеем? Поздравляю 73% удурков с очередной их победой ( надеюсь газ для вас вырастет хорошо в цене, чтоб прочувствовали как не будет хуже).
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17.06.2020 07:29 Ответить
Порошенко рік тому пообіцяв, що ціни на газ знизяться. ВІДЕО.
Рубрика: "Злопам'ятний Youtube". Петро Порошенко рік тому пообіцяв, що ціни на газ знизяться. Про це президент заявив, коментуючи перемогу "Нафтогазу" над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі:
- Ціни на газ ми перерахуємо! В менший бік. Бо Україна переплачувала! Що переплачувала? Корупційну складову! - заявив президент 8-го червня 2017-го року.
Читайте також: Вартість газу для населення треба не збільшити, а зменшити мінімум вдвічі - експерт. ІНФОГРАФІКА
Більше, значить, не переплачуємо корупційну складову. Ясно-понятно.
https://uainfo.org/blognews/1540361791-poroshenko-rik-tomu-poobitsyav-shcho-tsini-na-gaz-znizyatsya-video.html
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17.06.2020 07:33 Ответить
Так ви ж, зебіли, вже підписали з кацапами відмову від колишніх претензій. Тепер дешевого газу не буде.
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17.06.2020 07:35 Ответить
А Ви ЛОХ чи неЛОХ??
🤗
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17.06.2020 07:50 Ответить
І що з цього приводу каже Зеленский з дєрьмаком, які підписали капіталюційну угоду з фуйлом та "газпромом"? Це ж перемога мАлАдого презЕдента і його мАлАдой команди

"УКРАЇНА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД БАГАТОМІЛЬЯРДНИХ ПРЕТЕНЗІЙ ДО РОСІЇ ЗАРАДИ ТРАНЗИТУ ГАЗУ - ВІЦЕПРЕМ'ЄР РФ КОЗАК"
Заради підписання нового контракту про транзит російського газу до Європи територією України Київ відмовився від багатомільярдних претензій до РФ. Зокрема, скасований штраф Антимонопольного комітету, а також забрані з суду позови "Нафтогазу" до "Газпрому" на майже 12 млрд доларів.

«Ми повертаємось додому з дуже хорошими новинами, і матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах», - повідомив Єрмак.
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17.06.2020 07:54 Ответить
А как ты их мог увидеть,когда сам такой? Он все правильно написал.
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17.06.2020 07:51 Ответить
Argumentum ad hominem, не??

🤔
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17.06.2020 08:04 Ответить
Нееее, я на мокшанском наречии не понимаю.
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17.06.2020 08:24 Ответить
Я Вам теж...
))
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17.06.2020 08:37 Ответить
Видно плохи дела на России раз на металлолом начали трубу резать.
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17.06.2020 07:48 Ответить
Поздно пить боржоми...Все равно его достроят, надо рассчитывать только на себя.
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17.06.2020 08:04 Ответить
ніби десь писали, що газпром розбирає трубу, яка веде газ в Україну.
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17.06.2020 08:12 Ответить
Белорусь уже получила дешевый российский газ. Теперь полностью контролируема из Кремля. Даже если посмотреть на избирательную кампанию - проводят опыты в пробирке, учебник можно писать.
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17.06.2020 08:36 Ответить
Украина кем контролируется?
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17.06.2020 09:50 Ответить
польша слишком большой ноль, чтобы совать свой детский ботиночек в косяк стальных дверей...большие дяди и сами разберутся что им выгодно, а что нет...
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17.06.2020 08:47 Ответить
Да уж куда Польше до рашки- говняшки))))))
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17.06.2020 09:00 Ответить
...трубу -открыть и немножечко приподнять, нехай тече в кацапию солона водичка, можуть даже сасать, апреснять и в Крым падавать...
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17.06.2020 12:41 Ответить
 
 