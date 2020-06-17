Польша выступила против завершения строительства "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" продолжает быть источником разногласий между Польшей и Германией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Польское радио".

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович подчеркнул, что Польша выступает против завершения этой газовой магистрали между Россией и Германией. В свою очередь глава немецкого МИД Гайко Маас выразил свой протест относительно наложения на этот газопровод очередных санкций. Оба политика встретились в Варшаве.

По словам министра Чапутовича, Польша изначально критиковала этот проект "как таковой, что не гарантирует Европе энергетической безопасности и создает зависимость от единственного поставщика, которым является "Газпром"".

"Это составляло особую угрозу для стран Центрально-Восточной Европы, в частности для таких наших соседей, как Украина. Поэтому мы считаем, что должны добиваться диверсификации (источников - ред.) Поставки и невыполнение этого проекта", - пояснил глава МИД Польши.

Чапутович напомнил, что благодаря, в частности, сооружению газопровода Baltic Pipe и развитию LNG-терминалов Польша хочет полностью избавиться от зависимости от поставок сырья из России, а таким образом усилить энергетическую безопасность региона.

Свой протест по усилению американских санкций, введенных против "Северного потока-2", выразил Гайко Маас. Немецкий политик подтвердил неизменность позиции Берлина по этому вопросу.

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"Это не новость о существовании в Вашингтоне соображений относительно санкций против "Северного потока-2". Возможно, что новые ограничения будут введены. Наша позиция по этому проекту остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которые мы не воспринимаем", - заявил немецкий министр иностранных дел.

Несколько дней назад двое американских сенаторов - республиканец Тед Круз и демократка Джин Шагин - предложили усилить американские санкции против фирм, участвующих в строительстве второй ветки "Северного потока". В будущем такие ограничения должны охватить страховые компании, а также фирмы, которые сертифицируют выполнение данного проекта, то есть подтверждают его соответствие европейским стандартам. Также санкции касались бы фирм, которые прокладывают трубы.

Во вторник в эфире "Польского радио 24" полномочный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что есть шанс заблокировать завершение "Северного потока-2". По его словам, уже действующие американские санкции оказались эффективными в борьбе с фирмами, которые принимают или хотят принять участие в воплощении этого проекта в жизнь.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Польши напомнили, что поддержка газовых проектов России - это поддержка русской агрессивной политики.