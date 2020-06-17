Польша выступила против завершения строительства "Северного потока-2"
Газопровод "Северный поток-2" продолжает быть источником разногласий между Польшей и Германией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Польское радио".
Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович подчеркнул, что Польша выступает против завершения этой газовой магистрали между Россией и Германией. В свою очередь глава немецкого МИД Гайко Маас выразил свой протест относительно наложения на этот газопровод очередных санкций. Оба политика встретились в Варшаве.
По словам министра Чапутовича, Польша изначально критиковала этот проект "как таковой, что не гарантирует Европе энергетической безопасности и создает зависимость от единственного поставщика, которым является "Газпром"".
"Это составляло особую угрозу для стран Центрально-Восточной Европы, в частности для таких наших соседей, как Украина. Поэтому мы считаем, что должны добиваться диверсификации (источников - ред.) Поставки и невыполнение этого проекта", - пояснил глава МИД Польши.
Чапутович напомнил, что благодаря, в частности, сооружению газопровода Baltic Pipe и развитию LNG-терминалов Польша хочет полностью избавиться от зависимости от поставок сырья из России, а таким образом усилить энергетическую безопасность региона.
Свой протест по усилению американских санкций, введенных против "Северного потока-2", выразил Гайко Маас. Немецкий политик подтвердил неизменность позиции Берлина по этому вопросу.
"Это не новость о существовании в Вашингтоне соображений относительно санкций против "Северного потока-2". Возможно, что новые ограничения будут введены. Наша позиция по этому проекту остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которые мы не воспринимаем", - заявил немецкий министр иностранных дел.
Несколько дней назад двое американских сенаторов - республиканец Тед Круз и демократка Джин Шагин - предложили усилить американские санкции против фирм, участвующих в строительстве второй ветки "Северного потока". В будущем такие ограничения должны охватить страховые компании, а также фирмы, которые сертифицируют выполнение данного проекта, то есть подтверждают его соответствие европейским стандартам. Также санкции касались бы фирм, которые прокладывают трубы.
Во вторник в эфире "Польского радио 24" полномочный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что есть шанс заблокировать завершение "Северного потока-2". По его словам, уже действующие американские санкции оказались эффективными в борьбе с фирмами, которые принимают или хотят принять участие в воплощении этого проекта в жизнь.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Польши напомнили, что поддержка газовых проектов России - это поддержка русской агрессивной политики.
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Кто-то понял о чем он? Обратите внимание как немцы выкручиваются! Как хотят вернуть Перешу на Европейский Энергорынок!!!
https://www.obozrevatel.com/economics/economy/gazprom-nachal-razbirat-trubyi-dlya-tranzita-gaza-cherez-ukrainu.htm https://www.obozrevatel.com/economics/economy/gazprom-nachal-razbirat-trubyi-dlya-tranzita-gaza-cherez
Ну что подписали что претензий за прошлые годы не имеем? Поздравляю 73% удурков с очередной их победой ( надеюсь газ для вас вырастет хорошо в цене, чтоб прочувствовали как не будет хуже).
Рубрика: "Злопам'ятний Youtube". Петро Порошенко рік тому пообіцяв, що ціни на газ знизяться. Про це президент заявив, коментуючи перемогу "Нафтогазу" над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі:
- Ціни на газ ми перерахуємо! В менший бік. Бо Україна переплачувала! Що переплачувала? Корупційну складову! - заявив президент 8-го червня 2017-го року.
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Більше, значить, не переплачуємо корупційну складову. Ясно-понятно.
https://uainfo.org/blognews/1540361791-poroshenko-rik-tomu-poobitsyav-shcho-tsini-na-gaz-znizyatsya-video.html
🤗
"УКРАЇНА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД БАГАТОМІЛЬЯРДНИХ ПРЕТЕНЗІЙ ДО РОСІЇ ЗАРАДИ ТРАНЗИТУ ГАЗУ - ВІЦЕПРЕМ'ЄР РФ КОЗАК"
Заради підписання нового контракту про транзит російського газу до Європи територією України Київ відмовився від багатомільярдних претензій до РФ. Зокрема, скасований штраф Антимонопольного комітету, а також забрані з суду позови "Нафтогазу" до "Газпрому" на майже 12 млрд доларів.
«Ми повертаємось додому з дуже хорошими новинами, і матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах», - повідомив Єрмак.
🤔
))