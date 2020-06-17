Польща виступила проти завершення будівництва "Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2" продовжує бути джерелом розбіжностей між Польщею та Німеччиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Польське радіо".

Польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович підкреслив, що Польща виступає проти завершення цієї газової магістралі між Росією та Німеччиною. Натомість очільник німецького МЗС Гайко Маас висловив свій протест щодо накладання на цей газопровід чергових санкцій. Обидва політики зустрілися у Варшаві.

За словами міністра Чапутовича, Польща від самого початку критикувала цей проєкт "як такий, що не гарантує Європі енергетичної безпеки та створює залежність від єдиного постачальника, яким є "Газпром".

"Це становило особливу загрозу для країн Центрально-Східної Європи, зокрема для таких наших сусідів, як Україна. Тому ми вважаємо, що маємо добиватися диверсифікації (джерел. – Ред.) постачання і невиконання цього проєкту", - пояснив голова МЗС Польщі.

Чапутович нагадав, що завдяки, зокрема, спорудженню газопроводу Baltic Pipe та розбудові LNG-терміналів Польща хоче цілковито позбутися залежності від постачання сировини з Росії, а таким чином посилити енергетичну безпеку регіону.

Свій спротив щодо посилення американських санкцій, запроваджених проти Nord Stream 2, висловив Гайко Маас. Німецький політик підтвердив незмінність позиції Берліну щодо цього питання.

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"Це не новина про існування у Вашингтоні міркувань щодо санкцій проти Nord Stream 2. Можливо, що нові обмеження будуть впроваджені. Наша позиція щодо цього проєкту залишається незмінною. Ті варіанти, котрі сьогодні обговорюються, - це екстериторіальні санкції, яких ми не сприймаємо", - заявив німецький міністр закордонних справ.

Кільканадцять днів тому двоє американських сенаторів – республіканець Тед Круз і демократка Джин Шагін – запропонували посилити американські санкції проти фірм, що беруть участь у спорудженні другої гілки "Північного потоку". У майбутньому такі обмеження мали б охопити страхові компанії, а також фірми, що сертифікують виконання зазначеного проєкту, тобто підтверджують його відповідність європейським стандартам. Також санкції стосувались би фірм, що прокладають труби.

У вівторок в ефірі "Польського радіо 24" повноважний представник уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наімський заявив, що є шанс заблокувати завершення Nord Stream 2. За його словами, вже чинні американські санкції виявилися ефективними в боротьбі з фірмами, котрі беруть або хочуть взяти участь у втіленні цього проєкту в життя.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Польщі нагадали, що підтримка газових проєктів Росії - це підтримка російської агресивної політики.