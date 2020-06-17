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Німеччина (7089) Польща (8246) Північний потік (2446) Чапутович (87) Гайко Маас (201)

Польща виступила проти завершення будівництва "Північного потоку-2"

Польща виступила проти завершення будівництва

Газопровід "Північний потік-2" продовжує бути джерелом розбіжностей між Польщею та Німеччиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Польське радіо".

Польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович підкреслив, що Польща виступає проти завершення цієї газової магістралі між Росією та Німеччиною. Натомість очільник німецького МЗС Гайко Маас висловив свій протест щодо накладання на цей газопровід чергових санкцій. Обидва політики зустрілися у Варшаві.

За словами міністра Чапутовича, Польща від самого початку критикувала цей проєкт "як такий, що не гарантує Європі енергетичної безпеки та створює залежність від єдиного постачальника, яким є "Газпром".

"Це становило особливу загрозу для країн Центрально-Східної Європи, зокрема для таких наших сусідів, як Україна. Тому ми вважаємо, що маємо добиватися диверсифікації (джерел. – Ред.) постачання і невиконання цього проєкту", - пояснив голова МЗС Польщі.

Чапутович нагадав, що завдяки, зокрема, спорудженню газопроводу Baltic Pipe та розбудові LNG-терміналів Польща хоче цілковито позбутися залежності від постачання сировини з Росії, а таким чином посилити енергетичну безпеку регіону.

Свій спротив щодо посилення американських санкцій, запроваджених проти Nord Stream 2, висловив Гайко Маас. Німецький політик підтвердив незмінність позиції Берліну щодо цього питання. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції США проти "Північного потоку-2" остаточно зупинять будівництво російського газопроводу, - "Нафтогаз"

"Це не новина про існування у Вашингтоні міркувань щодо санкцій проти Nord Stream 2. Можливо, що нові обмеження будуть впроваджені. Наша позиція щодо цього проєкту залишається незмінною. Ті варіанти, котрі сьогодні обговорюються, - це екстериторіальні санкції, яких ми не сприймаємо", - заявив німецький міністр закордонних справ.

Кільканадцять днів тому двоє американських сенаторів – республіканець Тед Круз і демократка Джин Шагін – запропонували посилити американські санкції проти фірм, що беруть участь у спорудженні другої гілки "Північного потоку". У майбутньому такі обмеження мали б охопити страхові компанії, а також фірми, що сертифікують виконання зазначеного проєкту, тобто підтверджують його відповідність європейським стандартам. Також санкції стосувались би фірм, що прокладають труби.

У вівторок в ефірі "Польського радіо 24" повноважний представник уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наімський заявив, що є шанс заблокувати завершення Nord Stream 2. За його словами, вже чинні американські санкції виявилися ефективними в боротьбі з фірмами, котрі беруть або хочуть взяти участь у втіленні цього проєкту в життя.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Польщі нагадали, що підтримка газових проєктів Росії - це підтримка російської агресивної політики.

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Топ коментарі
+11
Это прекрасно что Газпром разбирает трубу. Ещё лучше если поотрезают провода с Рашкой и перекопают дороги. От этой фашиствующей страни надо напрочь отгородиться. Мир большой, можно прожить и без Рашки
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17.06.2020 07:52
+8
"Это не новость о существовании в Вашингтоне соображений относительно санкций против "Северного потока-2". Возможно, что новые ограничения будут введены. Наша позиция по этому проекту остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которые мы не воспринимаем", - заявил немецкий министр иностранных дел.Источник: https://censor.net/n3202460

Кто-то понял о чем он? Обратите внимание как немцы выкручиваются! Как хотят вернуть Перешу на Европейский Энергорынок!!!
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17.06.2020 07:24
+8
Так ви ж, зебіли, вже підписали з кацапами відмову від колишніх претензій. Тепер дешевого газу не буде.
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17.06.2020 07:35
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17.06.2020 07:26 Відповісти
Ага, немецкая сиська Меркель очень нужна московскому недомерку. Без етой сиськи ему не выжить
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17.06.2020 07:30 Відповісти
Совершенно верно. Но по любому, третий лишний.
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20.06.2020 13:02 Відповісти
"Это не новость о существовании в Вашингтоне соображений относительно санкций против "Северного потока-2". Возможно, что новые ограничения будут введены. Наша позиция по этому проекту остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которые мы не воспринимаем", - заявил немецкий министр иностранных дел.Источник: https://censor.net/n3202460

Кто-то понял о чем он? Обратите внимание как немцы выкручиваются! Как хотят вернуть Перешу на Европейский Энергорынок!!!
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17.06.2020 07:24 Відповісти
потому что ...параша постачає найдешевші енергоносіії необхідні німецькій промисловості ...от вони і стараються ...це тільки Україна здатна знищувати піднімаючи ціни енергоносіїв навіть знищуючи те що ще може нам допомогти в угоду жменці жуліків при кориті влади ...АЕС тому приклад ...
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17.06.2020 09:31 Відповісти
Як там поживають німецькі АЕС?
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17.06.2020 09:45 Відповісти
ти за німецькі АЕС не переживай "мода" на "зелених" підарасів швидко пройде якщо не стане халявного газу ...і якщо у німців виникне у їх (АЕС) потреба то siemens за два роки їх зо два десятки побудує і укомплектує ...а що побудує ця "аграрна наддержава" ...
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17.06.2020 09:57 Відповісти
Який веселий пустобрех в каментах відшукався) А скільки АЕС європейські фірми сумарно збудували в цьому столітті?
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17.06.2020 20:44 Відповісти
Зачем они это делают? https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/tranzit-gaza-iz-rf-budet-nevozmojen-gazprom-nachal-demontaj-trub---makogon Транзит газа из РФ будет невозможен. Газпром начал демонтаж труб - Макогон
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17.06.2020 07:27 Відповісти
Это прекрасно что Газпром разбирает трубу. Ещё лучше если поотрезают провода с Рашкой и перекопают дороги. От этой фашиствующей страни надо напрочь отгородиться. Мир большой, можно прожить и без Рашки
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17.06.2020 07:52 Відповісти
Газпром" начал разбирать трубы для транзита газа через Украину

https://www.obozrevatel.com/economics/economy/gazprom-nachal-razbirat-trubyi-dlya-tranzita-gaza-cherez-ukrainu.htm https://www.obozrevatel.com/economics/economy/gazprom-nachal-razbirat-trubyi-dlya-tranzita-gaza-cherez
Ну что подписали что претензий за прошлые годы не имеем? Поздравляю 73% удурков с очередной их победой ( надеюсь газ для вас вырастет хорошо в цене, чтоб прочувствовали как не будет хуже).
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17.06.2020 07:29 Відповісти
Порошенко рік тому пообіцяв, що ціни на газ знизяться. ВІДЕО.
Рубрика: "Злопам'ятний Youtube". Петро Порошенко рік тому пообіцяв, що ціни на газ знизяться. Про це президент заявив, коментуючи перемогу "Нафтогазу" над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі:
- Ціни на газ ми перерахуємо! В менший бік. Бо Україна переплачувала! Що переплачувала? Корупційну складову! - заявив президент 8-го червня 2017-го року.
Читайте також: Вартість газу для населення треба не збільшити, а зменшити мінімум вдвічі - експерт. ІНФОГРАФІКА
Більше, значить, не переплачуємо корупційну складову. Ясно-понятно.
https://uainfo.org/blognews/1540361791-poroshenko-rik-tomu-poobitsyav-shcho-tsini-na-gaz-znizyatsya-video.html
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17.06.2020 07:33 Відповісти
Так ви ж, зебіли, вже підписали з кацапами відмову від колишніх претензій. Тепер дешевого газу не буде.
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17.06.2020 07:35 Відповісти
А Ви ЛОХ чи неЛОХ??
🤗
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17.06.2020 07:50 Відповісти
І що з цього приводу каже Зеленский з дєрьмаком, які підписали капіталюційну угоду з фуйлом та "газпромом"? Це ж перемога мАлАдого презЕдента і його мАлАдой команди

"УКРАЇНА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД БАГАТОМІЛЬЯРДНИХ ПРЕТЕНЗІЙ ДО РОСІЇ ЗАРАДИ ТРАНЗИТУ ГАЗУ - ВІЦЕПРЕМ'ЄР РФ КОЗАК"
Заради підписання нового контракту про транзит російського газу до Європи територією України Київ відмовився від багатомільярдних претензій до РФ. Зокрема, скасований штраф Антимонопольного комітету, а також забрані з суду позови "Нафтогазу" до "Газпрому" на майже 12 млрд доларів.

«Ми повертаємось додому з дуже хорошими новинами, і матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах», - повідомив Єрмак.
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17.06.2020 07:54 Відповісти
А как ты их мог увидеть,когда сам такой? Он все правильно написал.
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17.06.2020 07:51 Відповісти
Argumentum ad hominem, не??

🤔
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17.06.2020 08:04 Відповісти
Нееее, я на мокшанском наречии не понимаю.
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17.06.2020 08:24 Відповісти
Я Вам теж...
))
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17.06.2020 08:37 Відповісти
Видно плохи дела на России раз на металлолом начали трубу резать.
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17.06.2020 07:48 Відповісти
Поздно пить боржоми...Все равно его достроят, надо рассчитывать только на себя.
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17.06.2020 08:04 Відповісти
ніби десь писали, що газпром розбирає трубу, яка веде газ в Україну.
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17.06.2020 08:12 Відповісти
Белорусь уже получила дешевый российский газ. Теперь полностью контролируема из Кремля. Даже если посмотреть на избирательную кампанию - проводят опыты в пробирке, учебник можно писать.
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17.06.2020 08:36 Відповісти
Украина кем контролируется?
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17.06.2020 09:50 Відповісти
польша слишком большой ноль, чтобы совать свой детский ботиночек в косяк стальных дверей...большие дяди и сами разберутся что им выгодно, а что нет...
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17.06.2020 08:47 Відповісти
Да уж куда Польше до рашки- говняшки))))))
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17.06.2020 09:00 Відповісти
...трубу -открыть и немножечко приподнять, нехай тече в кацапию солона водичка, можуть даже сасать, апреснять и в Крым падавать...
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17.06.2020 12:41 Відповісти
 
 