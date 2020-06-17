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Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от коронавируса, - Степанов
Президент поручил начать переговоры по предзаказу вакцины от коронавирусной инфекции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
По словам министра, президент Украины дал распоряжение профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел срочно начать переговоры с правительством и соответствующими госструктурами по предзаказу вакцины от COVID-19.
"Сейчас это процедура длится. Для нас это важно, важно, чтобы Украина была одной из первых стран, в которой будет применена вакцина, которая пройдет все клинические испытания", - рассказал Степанов.
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показать весь комментарий17.06.2020 09:46
+5 Baks13
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+4 Oljik
показать весь комментарий17.06.2020 09:42
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Пожалуйста, подождите...
візьміть ті ж продані перед пандемією маски і вже потім закуплені за кордоном інші (а своя легка промисловість на колінах благала дати ім можливісь шити найпростіші маски і костюми (матеріали 2 місяца простояли заблокованими на митниці...ще й за зберігання гроші капали)
так і з вакциною... напередодні весь інститут який би міг і мав таке-сяке обладнання саме для експериментального винаходу вакцини... відправили у відпустку (за свій рахунок)
це що таке? діверсія? нехлюйство? недалекоглядність? ні! тупе бажання заробити !!!!
Задействовать учёных не выделяя денег, это как готовить полёт на Марс, не имея ни копейки
на місці адекватного президента ви б мали усвідомлювати наскільки це не просто шалені гроші, а й наскільки це має бути величезна ******* матеріальна база та попередні напрацьовані роботи з вірусології.
🤣
Дякую..)))
Аж сьози на глазах от такой заботи.
Только маленький вапрос, - а где ж вакцина?
1. вакцина против 19
2. вакцина против 20
3. вакцина против.... да-да, против 21
И так дальше, правда если дадут кредит на вакцины. Хотя у нас еще земля есть, а вода - пить. Так что не пропадем.
Так что не уверен, что гос.собственность Украины принадлежащая народу, который за 30 так и не смог воспользоваться из за того, что пользует эту собственность власть со своими олигархами, а для народа Закон.
Идет большой передел собственности в мире во время пандемии, как буддто короновирус не случайно вырвался из "бутылки".
а на эликсир бессмертия еще не выдали указ про предзаказ ????
але вчитися, консультуватися, прислухатися до досвідчених і професіоналів...
а не вважати себе геніями-самовиродками )))) талановитими у всьому )))))
з урядом й відповідними держструктурами якої країни?
зеленське десь собі навангувало в якій країні буде віднайдено вакцину?
https://www.youtube.com/watch?v=K5liucYgj1c
Когда спецам накрыли "поляну" в Китає...
Я запитав-що це таке смачне?
-Вам погано стане..
Та це було на почаку 90-х..
Іммунітет маю...
🤣🤣🤣
Прям вижу как степашка по стопам юли закупит по полной предоплате несуществующую вакцину у оффшорной фирмы своей жены за сумасшедшие деньги!
Ведь вакцину еще никто не создал, цены нет..... А значит можно лепить любую!