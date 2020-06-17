Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от коронавируса, - Степанов

Президент поручил начать переговоры по предзаказу вакцины от коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам министра, президент Украины дал распоряжение профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел срочно начать переговоры с правительством и соответствующими госструктурами по предзаказу вакцины от COVID-19.

"Сейчас это процедура длится. Для нас это важно, важно, чтобы Украина была одной из первых стран, в которой будет применена вакцина, которая пройдет все клинические испытания", - рассказал Степанов.

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