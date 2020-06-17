РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10901 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 501 64
вакцина (3777) карантин (16728) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от коронавируса, - Степанов

Украина ведет переговоры по предзаказу вакцины от коронавируса, - Степанов

Президент поручил начать переговоры по предзаказу вакцины от коронавирусной инфекции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам министра, президент Украины дал распоряжение профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел срочно начать переговоры с правительством и соответствующими госструктурами по предзаказу вакцины от COVID-19.

"Сейчас это процедура длится. Для нас это важно, важно, чтобы Украина была одной из первых стран, в которой будет применена вакцина, которая пройдет все клинические испытания", - рассказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о принудительной вакцинации и тестировании: Есть обязанность не вредить здоровью других

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Науковці збирають полуницю в Польщі.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:46
+5
Яка вакцина , мля??
показать весь комментарий
17.06.2020 09:46
+4
Якби я був на місці клоунів, я б задіяв українських науковців для винайдення власної вакцини. Але нинішня влада на це не здатна, бо крім відосіків і розпилу нічого робити не вміє.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якби я був на місці клоунів, я б задіяв українських науковців для винайдення власної вакцини. Але нинішня влада на це не здатна, бо крім відосіків і розпилу нічого робити не вміє.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:42 Ответить
Науковці збирають полуницю в Польщі.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:46 Ответить
Отож.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:59 Ответить
Власть Украины обманывает людей и манипулирует. Украинцы подписали петицию о НЕДОПУЩЕНИИ принудительной вакцинации в стране. Подписалось более 25 тыс человек. Принудительная вакцинация - это нарушение конституционного права человека на свою жизнь и здоровье. В петиции говорится, что принудительное вакцинирование нарушает право человека на личную неприкосновенность и достоинство. Петиция дана для президента и для его ответа. Но ответил не он, а отдал чиновникам, которые ответили не по сути и сманипулировали. Чиновники просто указали на опасность коронавируса. Но они не ответили - почему в нашей стране государство не несет материальной ответственности за гибель человека или инвалидизацию вследствии прививки. В цивилизованных странах эта материальная компенсация существует. Чиновники не ответили, что прививки опасны, они недостаточно опробованы - для этого нужно не менее 4 лет. Они не ответили, что некоторыми исследователями установлено , что после вакцинации животных от гриппа или от коронавируса они все равно через время заражались и заболевание у них протекало намного тяжелее, чем у невакцинированных и давало 20-30% смертей.Почему же эти данные игнорируются и почему закупаются эти прививки, несущие смерть людям? При чем без всякой ответственности со стороны государства. Зеленский преступно молчит, игнорирует народ, игнорирует его мнение. Поэтому он не достоин быть президентом Украины. Он слуга мирововго ОЛИГАРХАТА и только.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:29 Ответить
Та ладно, не переживайте, вон уже делают справки, что нет коронавируса. Думаю купить справку, что прошел вакцинацию - будет не проблема
показать весь комментарий
17.06.2020 11:48 Ответить
Билла Гейтса хотите обыграть? Ему нужно срочно сократить население Земли до 1 млрд. У него психопатическая идея такая, идея фикс, а вы хотите купить жизнь задешево? Ага. Подумайте, получится ли. Они найдут десять способов определить привиты вы или нет.
показать весь комментарий
17.06.2020 12:36 Ответить
У себя на Америке возможно, в Украине врядли. Тут биопаспорт чип на лбу не пройдет. А ехать за бугор вкалывать я не собираюсь. Мне в Украине хорошо. Хай зебилы клубнику по Пильшам собирают!!!
показать весь комментарий
17.06.2020 12:41 Ответить
Не получится. Моя хата с краю не проходит. Тебя не просто за границу не пустят, тебя не пустят учиться, работать, пользоваться банковскими картами, лечиться,идти во власть и к чиновникам,ты будешь никто. Они умеют заставлять постепенно и неуклонно.
показать весь комментарий
17.06.2020 12:48 Ответить
да уж, тяжелый у вас, Лариса, случай. Кто ж вам мозги то так промыл? Такую ахинею несете...
показать весь комментарий
17.06.2020 12:52 Ответить
И еще. Тебе не дошло, что управляет миром мировое правительство и уже давно, управляют и нашей страной и любой другой, кроме разве что Северной Кореи и Сирии. Разве веришь что Украиной управляет Зеленка? Украина под олигархатом и нашим и мировым. Вот корень зла.
показать весь комментарий
17.06.2020 12:51 Ответить
Ну Украиной, Слава Богу, управляет Вашингтоский обком. Я представляю если бы зебил был самостийным шоб он тут начворил бы уже. хотя куда уже хуже...
показать весь комментарий
17.06.2020 12:53 Ответить
Вашингтонский не намного лучше кремлевского. В Украине должен работать украинский президент, для национальных интересов украинцев. Такого президента у нас нет и не было до сих пор.
показать весь комментарий
17.06.2020 12:59 Ответить
Почему не было? Был Петр Алексеевич! Но зебилам вживили чип зебилизма и они выбрали зебила
показать весь комментарий
17.06.2020 13:01 Ответить
Увы, но он точно также управлялся из того же обкома. Это аксиома и только упоротые пепики боятся это признать
показать весь комментарий
17.06.2020 13:47 Ответить
На планете почти 8 миллиардов человек. Как именно Бил Гейц хочет избавиться от 7 млрд? И не спалить контору?
показать весь комментарий
17.06.2020 13:03 Ответить
Это, естественно, не за один день или даже год будет происходить. Да и Гейтс он собственно лишь один из инструментов. Те, кто им рулит, не высовываются
показать весь комментарий
17.06.2020 13:50 Ответить
С другой стороны зебилов я бы всех чипировал. Другого они не заслуживают!
показать весь комментарий
17.06.2020 13:51 Ответить
Відповідно до логіки чувака, який хтів заразитись короною, вакцину треба випробувати на зараженій Олені Зеленській. Так буде справедливо і нарід відновить свою довіру до свого керманича.
показать весь комментарий
17.06.2020 11:49 Ответить
печальніше ще й те, що мало того що "влада" сама не тямить, так не дає ж робити іншим !
візьміть ті ж продані перед пандемією маски і вже потім закуплені за кордоном інші (а своя легка промисловість на колінах благала дати ім можливісь шити найпростіші маски і костюми (матеріали 2 місяца простояли заблокованими на митниці...ще й за зберігання гроші капали)
так і з вакциною... напередодні весь інститут який би міг і мав таке-сяке обладнання саме для експериментального винаходу вакцини... відправили у відпустку (за свій рахунок)
це що таке? діверсія? нехлюйство? недалекоглядність? ні! тупе бажання заробити !!!!
показать весь комментарий
17.06.2020 09:52 Ответить
У мене кума- вірусолог і дуже культурна людина......сильно плюється і брудно матюкається на зе-владу. Я її розумію.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:01 Ответить
Власть все понимает. Она преступно служит мировому олигрхату и ей наплевать на жизнь и здоровье украинцев.Что говорит олигархат, то она и делает, даже зная что ее решения будут убивать людей. Вспомните как регионалы убивали людей на Майдане. Их очень беспокоили жизни митингующих? Вот так и зеленые ублюдки.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:34 Ответить
Не забуваємо: Зеленський - компромісна фігура олігархів України і кгбістів Наросії, цей один не має нічого спільного з національними інтересами України. Це лялька з рукою в дупі. Нажаль.
показать весь комментарий
17.06.2020 11:31 Ответить
Да, Зеленский никакого отношения к интересам Украины НЕ ИМЕЕТ.
показать весь комментарий
17.06.2020 11:36 Ответить
Просто задействовать не получится. Деньги нужны. Германия 750 млн евро выделила на разработку вакцины.
Задействовать учёных не выделяя денег, это как готовить полёт на Марс, не имея ни копейки
показать весь комментарий
17.06.2020 10:06 Ответить
на місці зеклоуна можливо ви б саме так й вчинили.

на місці адекватного президента ви б мали усвідомлювати наскільки це не просто шалені гроші, а й наскільки це має бути величезна ******* матеріальна база та попередні напрацьовані роботи з вірусології.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:07 Ответить
Интересная процеДУРА длится в голове у дураков...
показать весь комментарий
17.06.2020 09:44 Ответить
Яка вакцина , мля??
показать весь комментарий
17.06.2020 09:46 Ответить
Они просто ****** наши деньги Теперь по предзаказу (
показать весь комментарий
17.06.2020 09:48 Ответить
в статті почитай.
показать весь комментарий
17.06.2020 11:10 Ответить
На ЦН??
🤣
показать весь комментарий
17.06.2020 11:20 Ответить
Таке враження, що Ви або не читаєте навіть заголовки, або не вмієте коректно задати питання.
показать весь комментарий
17.06.2020 11:30 Ответить
Ваше ІМХО Мені дуже допомогло..
Дякую..)))
показать весь комментарий
17.06.2020 11:44 Ответить
Радий за Вас.
показать весь комментарий
17.06.2020 11:49 Ответить
от хорошо, - только вчера презедент озаботился седни уже все порешали и сразу в новости.
Аж сьози на глазах от такой заботи.
Только маленький вапрос, - а где ж вакцина?
показать весь комментарий
17.06.2020 09:46 Ответить
Сразу надо -
1. вакцина против 19
2. вакцина против 20
3. вакцина против.... да-да, против 21
И так дальше, правда если дадут кредит на вакцины. Хотя у нас еще земля есть, а вода - пить. Так что не пропадем.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:49 Ответить
На счет земли и воды не уверен, что она у народа Украины еще есть,а не заложена за % по кредирам,для этого руководство страны их набирает под %, которые в пересчете на твердую валюту по облигациям внутреннего займа платят только колонии и то коррумпированные, правительство которых умертвляет нищетой и болезнями местное население, в место того что бы заниматься экономикой населения а во все остальном к сожалению большая вероятность, что Вы правы, короновирус - оружие массового паражения, так сказал в своих роликах сам Бил Гейтс, акции компании которого ростут в цене во время пандемии,все центра банки печатают огромное колличество , которые как сами они признают , что идут на скупку гос. и корпаративных ценных бумаг, эмиссию проводят развитые страны им это выгодно, в том числе страны участниками МВФ с одной стороны для выдачи недорогих кредитов поддерживая местную валюту, что неплохо, а с другой забывают говорить, что этим же поддерживается и спрос на одлигации внутреннего займа в местной валюте, где %, значительно больше , чем в $ как в Украине.
Так что не уверен, что гос.собственность Украины принадлежащая народу, который за 30 так и не смог воспользоваться из за того, что пользует эту собственность власть со своими олигархами, а для народа Закон.
Идет большой передел собственности в мире во время пандемии, как буддто короновирус не случайно вырвался из "бутылки".
показать весь комментарий
17.06.2020 12:27 Ответить
хрен им а не принудительную вакцинацию,резко начали подгонять статистику по кол-ву заболевших.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:49 Ответить
Так вот почему новости про девятый вал коронавируса сплошным потоком идут. Готовят рынок сбыта ? Приходилось читать , что главам государств, согласившихся на массовую вакцинацию населения, Билл Гейтс выплатил по три миллиарда поощрения. Но Зеля не такой, он не продается, да ни в жисть. Правда , Зеля?
показать весь комментарий
17.06.2020 09:52 Ответить
Какой смысл в вакцине когда в пекине разработали новый ковид заразнее и смертоноснее старого.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:53 Ответить
Истерички, вы же ждали и ждете вакцину - не вижу радостных комментов.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:53 Ответить
кокой предзаказ? кому??? куда??? сколько отслюнявили????
а на эликсир бессмертия еще не выдали указ про предзаказ ????
показать весь комментарий
17.06.2020 09:54 Ответить
Повангуємо: зараз перерахують наші гроші на якусь фірму куми жінки друга дитинства менеджера бугалтера квартала-95, а потім вакцину можна буде придбати у Епіцентрі або прямо з Мрії за власний рахунок. Досвід у цій справі - колосальний.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:06 Ответить
місяць назад ганялися по всьму світу за розрекламованою панацеєю (яка до речі добре лікуує інша хвороби - ревматоїдної направленності і трохи аутоімунної...не буду називати, бо вже тоді цей препарат, який був і у нас, наших виробникіів зник з аптек за добу і коштував до того буму відносно недорого...)...але після розголосу букету побічних наслідків (до летальних) і слабкої дії наші не припинили закупляти імпортний за шалені гроші... тепер маємо забиті аптеки ймпортним препаратом, але його ціна..., більш того гроші на нього були витрачени з спільного фонду на всі ліки, тобто на інші (особливо дорогі протипухлинні) там зосталися копійки... хіба то не злочин??? ніби і турбота про хворих...а безглузддя на виході...
показать весь комментарий
17.06.2020 10:15 Ответить
Не будьте таким вимогливим - вони тільки вчаться.
показать весь комментарий
17.06.2020 11:33 Ответить
так! вчитися треба - без сумніву...
але вчитися, консультуватися, прислухатися до досвідчених і професіоналів...
а не вважати себе геніями-самовиродками )))) талановитими у всьому )))))
показать весь комментарий
17.06.2020 11:51 Ответить
У епіцентрі й колотимуть ту вакцину.
показать весь комментарий
17.06.2020 13:07 Ответить
Да, маразм крепчает. И попробуй докажи, что не работают. Нравится мне телка, наперед трахну в кулачек, а то вдруг не доживу. Как то так.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:55 Ответить
После кредита мвф резко статистика поползла вверх,Зеленский захотел заболеть,резко его жена заболела,цифры высасывают из пальца.
показать весь комментарий
17.06.2020 09:56 Ответить
мою дозу можете забирать себе, клоуны
показать весь комментарий
17.06.2020 10:03 Ответить
В рашкє. Шо тут вангувати?
показать весь комментарий
17.06.2020 10:12 Ответить
президент України дав розпорядження профільному віцепрем'єр-міністру і міністру закордонних справ терміново почати переговори з урядом і відповідними держструктурами за попереднім замовленням вакцини від COVID-19. Джерело: https://censor.net/ua/n3202483

з урядом й відповідними держструктурами якої країни?
зеленське десь собі навангувало в якій країні буде віднайдено вакцину?
показать весь комментарий
17.06.2020 10:11 Ответить
Як завжди з індусами, в нормальних країнах ніхто вакцину купляти не буде..
показать весь комментарий
17.06.2020 10:22 Ответить
Пусть Степанов возьмет на себя официально ответственность за последствие от этой отравы.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:13 Ответить
І які ми в черзі?
показать весь комментарий
17.06.2020 10:19 Ответить
Відповідь на петицію або ми не такі ДУРНІ, як ви собі думаєте!

https://www.youtube.com/watch?v=K5liucYgj1c
показать весь комментарий
17.06.2020 10:21 Ответить
А что ты степаша рот заткнул вирусологам. Особено апоенентам коронобесия.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:29 Ответить
А ссылка на публикации исследовиний этого вирусолога есть?
показать весь комментарий
17.06.2020 11:11 Ответить
Блин...
Когда спецам накрыли "поляну" в Китає...
Я запитав-що це таке смачне?
-Вам погано стане..

Та це було на почаку 90-х..
Іммунітет маю...
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
17.06.2020 11:27 Ответить
Какая нахер вакцина Фарм компании денег хотят сбить и финансирования А та жижа которую они будут продавать под видом вакцины будет в крайнем случае нейтральным химраствором
показать весь комментарий
17.06.2020 13:20 Ответить
Ой у меня какое то дежа вю......
Прям вижу как степашка по стопам юли закупит по полной предоплате несуществующую вакцину у оффшорной фирмы своей жены за сумасшедшие деньги!
Ведь вакцину еще никто не создал, цены нет..... А значит можно лепить любую!
показать весь комментарий
17.06.2020 14:24 Ответить
 
 