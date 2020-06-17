2 288 8
Польша решила до июля не принимать авиарейсы из Украины
Польша в ночь на среду возобновила международное авиасообщение, но только из аэропортов на территории ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли.
Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
Так, Польша разрешила международные авиарейсы из аэропортов, расположенных на территории государств-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли - за исключением Великобритании, Швеции и Португалии.
Предварительно известно, что ограничения будут действовать как минимум до 30 июня.
Ранее международный аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные пассажирские рейсы до 3:00 17 июня из-за продления карантина в столице.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А тут - даже Попа Римский обосрался, даже Джонсон, даже Путин
хто не згоден -пи..дуй у НЕЦИВІЛІЗОВАНІ країни..
Бо НЕ ЗРОЗУМІТИ що до тебе прилетить з расєї,Білорусі чи України..
И у нас каждый день рост числа инфицированных.
Продолжаем не носить маски и делать вид, что вируса нет.