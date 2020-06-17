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Польша решила до июля не принимать авиарейсы из Украины

Польша решила до июля не принимать авиарейсы из Украины

Польша в ночь на среду возобновила международное авиасообщение, но только из аэропортов на территории ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Так, Польша разрешила международные авиарейсы из аэропортов, расположенных на территории государств-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли - за исключением Великобритании, Швеции и Португалии.

Предварительно известно, что ограничения будут действовать как минимум до 30 июня.

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Ранее международный аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные пассажирские рейсы до 3:00 17 июня из-за продления карантина в столице.
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Правильно сравнивали "испанку" с вирусом китайским - было населения меньше, заразилось 500млн., погибли 50-100млн.(неважно), но никто не укладывал экономику и не останавливал все связи.(бох потом помох победить вирус)
А тут - даже Попа Римский обосрался, даже Джонсон, даже Путин
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17.06.2020 10:11 Ответить
зараз інше відношення у ЦИВІЛІЗАЦІЇ до людського життя...

хто не згоден -пи..дуй у НЕЦИВІЛІЗОВАНІ країни..
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17.06.2020 10:29 Ответить
Правильно. Пускай гастеры пешком шкрябают
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17.06.2020 10:13 Ответить
Правильно. Бо інакше від корони не позбутись.
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17.06.2020 10:13 Ответить
Не здивуюсь коли через деякий час порохоботи почнуть верещати що це українська влада не пускає заробітчан до Польщі.
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17.06.2020 10:20 Ответить
Бо у ЄС хоча б контроль чіткий.. і дотримання Правил..

Бо НЕ ЗРОЗУМІТИ що до тебе прилетить з расєї,Білорусі чи України..
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17.06.2020 10:27 Ответить
это какой то беспредел, как будто цифры по заболеваемости так кардинально разнятся в Украине и Польше...
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17.06.2020 12:22 Ответить
Мы уже Польшу обскакали по количеству заболевших.
И у нас каждый день рост числа инфицированных.
Продолжаем не носить маски и делать вид, что вируса нет.
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17.06.2020 12:35 Ответить
 
 