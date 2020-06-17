Польша решила до июля не принимать авиарейсы из Украины

Польша в ночь на среду возобновила международное авиасообщение, но только из аэропортов на территории ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Так, Польша разрешила международные авиарейсы из аэропортов, расположенных на территории государств-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли - за исключением Великобритании, Швеции и Португалии.

Предварительно известно, что ограничения будут действовать как минимум до 30 июня.

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Ранее международный аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные пассажирские рейсы до 3:00 17 июня из-за продления карантина в столице.