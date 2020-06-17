Польща вирішила до липня не приймати авіарейси з України

Польща в ніч на середу відновила міжнародне авіасполучення, але тільки з аеропортів на території ЄС і Європейської асоціації вільної торгівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Так, Польща дозволила міжнародні авіарейси з аеропортів, розташованих на території держав-членів Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі - за винятком Великої Британії, Швеції та Португалії.

Попередньо відомо, що обмеження діятимуть як мінімум до 30 червня.

Раніше міжнародний аеропорт "Київ" скасував всі регулярні міжнародні пасажирські рейси до 3:00 17 червня через продовження карантину в столиці.

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