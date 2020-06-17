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Польща вирішила до липня не приймати авіарейси з України

Польща вирішила до липня не приймати авіарейси з України

Польща в ніч на середу відновила міжнародне авіасполучення, але тільки з аеропортів на території ЄС і Європейської асоціації вільної торгівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Так, Польща дозволила міжнародні авіарейси з аеропортів, розташованих на території держав-членів Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі - за винятком Великої Британії, Швеції та Португалії.

Попередньо відомо, що обмеження діятимуть як мінімум до 30 червня.

Раніше міжнародний аеропорт "Київ" скасував всі регулярні міжнародні пасажирські рейси до 3:00 17 червня через продовження карантину в столиці.

Також читайте: Австрія продовжила заборону на польоти з десяти країн, зокрема з України

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Правильно сравнивали "испанку" с вирусом китайским - было населения меньше, заразилось 500млн., погибли 50-100млн.(неважно), но никто не укладывал экономику и не останавливал все связи.(бох потом помох победить вирус)
А тут - даже Попа Римский обосрался, даже Джонсон, даже Путин
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17.06.2020 10:11 Відповісти
зараз інше відношення у ЦИВІЛІЗАЦІЇ до людського життя...

хто не згоден -пи..дуй у НЕЦИВІЛІЗОВАНІ країни..
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17.06.2020 10:29 Відповісти
Правильно. Пускай гастеры пешком шкрябают
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17.06.2020 10:13 Відповісти
Правильно. Бо інакше від корони не позбутись.
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17.06.2020 10:13 Відповісти
Не здивуюсь коли через деякий час порохоботи почнуть верещати що це українська влада не пускає заробітчан до Польщі.
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17.06.2020 10:20 Відповісти
Бо у ЄС хоча б контроль чіткий.. і дотримання Правил..

Бо НЕ ЗРОЗУМІТИ що до тебе прилетить з расєї,Білорусі чи України..
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17.06.2020 10:27 Відповісти
это какой то беспредел, как будто цифры по заболеваемости так кардинально разнятся в Украине и Польше...
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17.06.2020 12:22 Відповісти
Мы уже Польшу обскакали по количеству заболевших.
И у нас каждый день рост числа инфицированных.
Продолжаем не носить маски и делать вид, что вируса нет.
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17.06.2020 12:35 Відповісти
 
 