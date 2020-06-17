В ВСУ за сутки зафиксировано пять новых случаев COVID-19, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 среды, 17 июня, в Вооруженных силах Украины болеет острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 142 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Чугуевская центральная районная больница - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Киевская и Ривненскаяобласти - по 1 военнослужащему, Днепропетровская область - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Всего за время пандемии выздоровели - 215 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 531 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 69 человек.

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