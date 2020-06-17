У ЗСУ за добу зафіксовано п'ять нових випадків COVID-19, - Командування Медсил

Станом на 10:00 середи, 17 червня, в Збройних силах України хворіє на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 142 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано п'ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

З них у закладах охорони здоров'я перебуває 2 людини (Рівненський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець, Чугуївська центральна районна лікарня - 1 працівник ЗС України). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 3 людини (Київська та Рівненська області - по 1 військовослужбовцю, Дніпропетровська область - 1 працівник ЗСУ). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Загалом за час пандемії одужали 215 осіб, летальних випадків - 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 531 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 69 осіб.

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