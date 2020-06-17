Мужчина открыл стрельбу из "Сайги" посреди улицы в Дрогобыче, - полиция. ФОТО
В Дрогобыче полицейские задержали злоумышленника, стрелявшего посреди улицы.
Как информирует Цензор.НЕТ, отдел коммуникации полиции Львовской области.
16 июня около 13.00 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что среди проезжей части дороги на улице Грушевского в райцентре неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из оружия, похожего на автомат.
По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники других служб и подразделений, а также руководство Дрогобычского отдела полиции. На месте происшествия полицейские задержали 48-летнего местного жителя, у которого при себе было оружие, похожее на карабин "Сайга". Также предварительно установлено, что задержанный стрелял в воздух.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.
Досудебное расследование продолжается.
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но это даже хорошо, так как у нас еще военрук говорил: блин, в этих фильмах показывают шо очередями всех ложат....(рассмеялся)
так же и при задержании - подозреваемый не = преступник. поэтому и рожи не палят.
и это совершенно верно. так как даже оправданный будет до смерти, или эвакуации в норм. страну, так и ходить с клеймом - "ыыыы, судили но откупился"