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Мужчина открыл стрельбу из "Сайги" посреди улицы в Дрогобыче, - полиция. ФОТО

В Дрогобыче полицейские задержали злоумышленника, стрелявшего посреди улицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, отдел коммуникации полиции Львовской области.

16 июня около 13.00 в Дрогобычский отдел полиции поступило сообщение о том, что среди проезжей части дороги на улице Грушевского в райцентре неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из оружия, похожего на автомат.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники других служб и подразделений, а также руководство Дрогобычского отдела полиции. На месте происшествия полицейские задержали 48-летнего местного жителя, у которого при себе было оружие, похожее на карабин "Сайга". Также предварительно установлено, что задержанный стрелял в воздух.

Мужчина открыл стрельбу из Сайги посреди улицы в Дрогобыче, - полиция 01

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

Мужчина открыл стрельбу из Сайги посреди улицы в Дрогобыче, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Досудебное расследование продолжается.
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Топ комментарии
+8
Мужчина открыл стрельбу из "Сайги" посреди улицы в Дрогобыче, - полиция - Цензор.НЕТ 7821
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17.06.2020 11:50
+3
Старший Накорточник, вестимо)
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17.06.2020 11:54
+3
У нас тітушкі, а на західній Україні - Йовбаки!!!
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17.06.2020 11:55
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Повітря не постраждало? Чи воздух то така маланська хвамілія?
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17.06.2020 11:49 Ответить
Мужчина открыл стрельбу из "Сайги" посреди улицы в Дрогобыче, - полиция - Цензор.НЕТ 7821
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17.06.2020 11:50 Ответить
Старший Накорточник, вестимо)
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17.06.2020 11:54 Ответить
У нас тітушкі, а на західній Україні - Йовбаки!!!
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17.06.2020 11:55 Ответить
Вот такой бы магазин еще к этой сайге - мужиченка мог устроить звуковое выступление подольше.

Мужчина открыл стрельбу из "Сайги" посреди улицы в Дрогобыче, - полиция - Цензор.НЕТ 9189
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17.06.2020 11:52 Ответить
Сайга полуавтомат.
но это даже хорошо, так как у нас еще военрук говорил: блин, в этих фильмах показывают шо очередями всех ложат....(рассмеялся)
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17.06.2020 11:56 Ответить
Це був патріот. До того ж він палив в повітря і не з рушниці а з дупи а рушниця то не рушниця а щось схоже на рушницю.
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17.06.2020 11:55 Ответить
до того как эксперты дали заключение - это как раз "похожее на"
так же и при задержании - подозреваемый не = преступник. поэтому и рожи не палят.
и это совершенно верно. так как даже оправданный будет до смерти, или эвакуации в норм. страну, так и ходить с клеймом - "ыыыы, судили но откупился"
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17.06.2020 11:58 Ответить
Может ему было какое-то видение...из опыта: давно был начкаром в гарнизонном карауле и реально обратился арестант-хрон, что "из стены вылез гном и его в@*****". Тут надо обращаться в Академию Наук
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17.06.2020 12:01 Ответить
А если демоны? Как тут не стрелять? Может он мир людей от нашествия сотоны спасал? Тут награждать надо, не иначе. Думаю бутылки сивухи хватит.
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17.06.2020 12:16 Ответить
А в чем преступление?
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17.06.2020 12:05 Ответить
В том что он *****
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17.06.2020 12:17 Ответить
Если ты такой умный, то ответь стрельба в небо холостыми патронами отличается от феерверка или петард?
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17.06.2020 12:31 Ответить
Жаль этому ***** никто ответку с балкона 12 калибром не влупил за его закины в жилом секторе.
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17.06.2020 12:38 Ответить
Похоже ты агрессивное быдло.
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17.06.2020 13:31 Ответить
захищав свій бігборд-рекламу,встановлений незаконно на міській землі,на центральній вулиці міста-ідіот зі зброєю-в суді нехай захищає
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17.06.2020 14:01 Ответить
 
 