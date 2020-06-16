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Пьяные военнослужащие устроили стрельбу возле детского центра в Одессе. ФОТО

В Одессе двое военнослужащих у детского центра "Молодая гвардия" устроили стрельбу.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает управление полиции охраны Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Около трех часов ночи на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Одесской области поступил сигнал "Тревога" из детского центра "Молодая гвардия".

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили, у детского центра двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые развлекались тем, что стреляли в воздух.

Увидев полицейских, мужчины пытались убежать, при задержании один из них начал толкать полицейского.

Правонарушителями оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. При поверхностном осмотре у них были обнаружены и изъяты удостоверения военнослужащих, предметы похожие на нож, кастет, два стартовых пистолета и магазины с патронами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Пьяные военнослужащие устроили стрельбу возле детского центра в Одессе 01
Пьяные военнослужащие устроили стрельбу возле детского центра в Одессе 02

Автор: 

Одесса (7888) стрельба (3255) военнослужащие (6139)


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Топ комментарии
+3
"молодая гвардия" пошумела-постреляла у "Молодой гвардии"
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16.06.2020 13:45
+3
Молодая гвардия? Детский центр?
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16.06.2020 13:46
+1
В Адессе без этого арсенала выйти на улицу нельзя-засмеют или гопнут.
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16.06.2020 13:45
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П'яні військовослужбовці влаштували стрілянину біля дитячого центру в Одесі - Цензор.НЕТ 3211
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16.06.2020 13:52 Ответить
А справа в тім що територія дитячого оздоровчого центру Молода Гвардія вже давно забудована приватними будинками і там живуть небідні люди-одесити і гості нашого міста, тому там вже давно проходняк як на Дерибасівській - машинами заїжджають хозяєва життя на територію дитячого оздоровчого центру, який під охороною поліції. Зараз там дітей немає - карантин, а власники будинків там є, менти та прокурори, от вони і розважаються п'яною стрільбою! Забули вже про загибель дитини від стрільби п'яних ментів? Ось Вам новий факт! Питання в тім як на території національного дитячого оздоровчого центру де знаходяться чотири дитячих табора, з'явились приватні будинки з п'яними дебілами зі зброєю, це ж територія з обмеженим доступом, щоб дітей не гвалтували там в парку під кущами! Тепер з Молодої Гвардії зробили гадюшник з п'яними ментами та прокурорами, які і вкрали цю землю і роздерибанили! Зеленський не хоче втрутитись особисто в цю ситуацію і демонтувати незаконні будинки на території оздоровчого центру Молода Гвардія і виганти п'яних дебілів за межі охороняємої території?????? Пане Президент, тільки Ви зможете це зробити хоча і це не факт!
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16.06.2020 14:13 Ответить
В Адессе без этого арсенала выйти на улицу нельзя-засмеют или гопнут.
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16.06.2020 13:45 Ответить
В Одессе с этим арсеналом засмеют,по этому и ментам отдали этих дибилов
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16.06.2020 14:29 Ответить
Будешь у себя на кацапии коверкать названия своих городов дебил.
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16.06.2020 15:16 Ответить
пА свАему мухАсранску судишь, кацап...
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16.06.2020 17:51 Ответить
"молодая гвардия" пошумела-постреляла у "Молодой гвардии"
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16.06.2020 13:45 Ответить
Нагулялись-набухались в Лузановке и шли пешком на Котовского, стало скучно, решили пострелять...
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16.06.2020 13:46 Ответить
Молодая гвардия? Детский центр?
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16.06.2020 13:46 Ответить
из детского центра "Молодая гвардия". Источник: https://censor.net/p3202300\\\\\\\\\\\\

ну так тренировали молодых хвардейцев.
декоммунизация? - не, не слышал
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16.06.2020 13:48 Ответить
По идее, ничего противозаконного не совершили. Штраф и выпускать...
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16.06.2020 13:51 Ответить
заробитчане в ВСУ - все логично
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16.06.2020 13:51 Ответить
Труднее представить что бы трезвые пришли в Молодую Гвардию и провели субботник.
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16.06.2020 13:52 Ответить
...самооборона однозначно. На них напали, вони налякали нападників, ті втекли. Адреналін сприйняли за алкоголь. Нагородити і відпустити. Усі активісти і патріоти - збираємось під суд. Ні політичним репресіям. Скільки влада буде знущатись над нашими воїнами. Ганьба...
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16.06.2020 13:58 Ответить
вам, зебілам, не догодиш:
вбили - погано
попередили пострілами - теж
як ви пропонуєте взагалі захищатись? Хрестом та Біблією?
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16.06.2020 14:20 Ответить
...дожились. Зебіл порохобота зебілом називає. Порох - наше все. Я за Пороха останні штани віддам. Візьмеш?
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16.06.2020 14:23 Ответить
Зазвичай такі ніки беруть собі ватоботи))) вважають це тонким тролингом.
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16.06.2020 14:30 Ответить
...еге ж. Вони ще спілкуються виключно українською, живуть в Україні і не ******* Порошенка. Ватаботи - однозначно. Добре що самопризначені патріоти не дрімають і хвацько їх виводять на чисту воду...
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16.06.2020 15:42 Ответить
Інколи і так. Пишуть "отримав дільницю землі" та інші перли))
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16.06.2020 16:10 Ответить
...ну ми ж то не такі?)) Нас на цій полові не проведеш?))
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16.06.2020 16:37 Ответить
А хто тебе зна)
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16.06.2020 17:54 Ответить
...еге ж, "лучче пєрєбдєть чєм недабдєть")
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16.06.2020 18:23 Ответить
На передовую!
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16.06.2020 14:44 Ответить
Это они показали как Олег Кошевой и Любовь Шевцова АТдыхали, тусАвались...
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16.06.2020 14:52 Ответить
Знову недолуга 263 статя КК. Ця статя 263 робить посилання на закон якого в природі немає. Стартовий пістолет не вогнепальною зброєю. Якісь прибиті кривоохоронці.
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16.06.2020 15:22 Ответить
очередной медведчуковский говновброс в сми.
с каких это пор гос охрана выезжает на место происшествия, а не полиция?! с каких это пор стартовый пистолет - это огнестрельное оружие? ну и вишенка на торте - жовто-блакитна ленточка возле "вещдоков". браво. лохи поведутся.
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16.06.2020 15:46 Ответить
Виїзджає і ДСО... Мають таке право. А стартовий пістолет- унікальна річ. Зоракі (модель не пам'ятаю) за 2 хвилини перетворювався на пістолет з можливістю ведення автоматичного вогню чергами. Вистачало ненадовго (матеріали ствола і рами), проте сам факт.
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16.06.2020 16:13 Ответить
полиция охорони бывший дсо титан их 15 лет стреляли в харькове как инкасаторов на смерть..
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16.06.2020 17:03 Ответить
"Молода гвардія" є, а Павлік Морозов і 28 панфіловців, є?
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16.06.2020 17:00 Ответить
это не военные а набраные туда по обьявлению алкаши урки и зброд..кастет..пффф.понабирали по обьявлениям дебилов
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16.06.2020 17:02 Ответить
А кастет можуть і підложити, чи Ви довіряєте на 100%?
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16.06.2020 18:31 Ответить
замполиту попку надерут на построении будет кантик брить и портянки стирать комбату 1000 лет
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16.06.2020 17:04 Ответить
немає в українській армії замполітів, їх виховує російське телебачення і відосіки.
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16.06.2020 18:31 Ответить
если ты не знаешь так называют до сих пор и когда я служил называли по старой привычке
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17.06.2020 13:32 Ответить
 
 