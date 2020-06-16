Пьяные военнослужащие устроили стрельбу возле детского центра в Одессе. ФОТО
В Одессе двое военнослужащих у детского центра "Молодая гвардия" устроили стрельбу.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает управление полиции охраны Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Около трех часов ночи на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Одесской области поступил сигнал "Тревога" из детского центра "Молодая гвардия".
Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили, у детского центра двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые развлекались тем, что стреляли в воздух.
Увидев полицейских, мужчины пытались убежать, при задержании один из них начал толкать полицейского.
Правонарушителями оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. При поверхностном осмотре у них были обнаружены и изъяты удостоверения военнослужащих, предметы похожие на нож, кастет, два стартовых пистолета и магазины с патронами.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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ну так тренировали молодых хвардейцев.
декоммунизация? - не, не слышал
вбили - погано
попередили пострілами - теж
як ви пропонуєте взагалі захищатись? Хрестом та Біблією?
с каких это пор гос охрана выезжает на место происшествия, а не полиция?! с каких это пор стартовый пистолет - это огнестрельное оружие? ну и вишенка на торте - жовто-блакитна ленточка возле "вещдоков". браво. лохи поведутся.