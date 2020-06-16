Пьяные военнослужащие устроили стрельбу возле детского центра в Одессе. ФОТО

В Одессе двое военнослужащих у детского центра "Молодая гвардия" устроили стрельбу.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает управление полиции охраны Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Около трех часов ночи на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Одесской области поступил сигнал "Тревога" из детского центра "Молодая гвардия".

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили, у детского центра двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые развлекались тем, что стреляли в воздух.

Увидев полицейских, мужчины пытались убежать, при задержании один из них начал толкать полицейского.

Правонарушителями оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. При поверхностном осмотре у них были обнаружены и изъяты удостоверения военнослужащих, предметы похожие на нож, кастет, два стартовых пистолета и магазины с патронами.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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