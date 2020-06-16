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П'яні військовослужбовці влаштували стрілянину біля дитячого центру в Одесі. ФОТО

В Одесі двоє військовослужбовців біля дитячого центру "Молода гвардія" влаштували стрілянину.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє управління поліції охорони Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Близько третьої години на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони в Одеській області надійшов сигнал "Тривога" з дитячого центру "Молода гвардія".

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили, біля дитячого центру двох чоловіків в стані алкогольного сп’яніння, які розважались тим, що стріляли у повітря.

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Побачивши поліцейських, чоловіки намагались втекти, під час затримання один з них почав штовхати поліцейського.

Правопорушниками виявились 23-річний мешканець Києва та 32-річний мешканець Дніпропетровської області. При поверхневому огляді у них були виявлені та вилучені посвідчення військовослужбовців, предмети схожі на ніж, кастет, два стартові пістолети та магазини з набоями.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Пяні військовослужбовці влаштували стрілянину біля дитячого центру в Одесі 01
Пяні військовослужбовці влаштували стрілянину біля дитячого центру в Одесі 02

Автор: 

Одеса (5461) стрілянина (1781) військовослужбовці (4753)


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Топ коментарі
+3
"молодая гвардия" пошумела-постреляла у "Молодой гвардии"
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16.06.2020 13:45
+3
Молодая гвардия? Детский центр?
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16.06.2020 13:46
+1
В Адессе без этого арсенала выйти на улицу нельзя-засмеют или гопнут.
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16.06.2020 13:45
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П'яні військовослужбовці влаштували стрілянину біля дитячого центру в Одесі - Цензор.НЕТ 3211
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16.06.2020 13:52 Відповісти
А справа в тім що територія дитячого оздоровчого центру Молода Гвардія вже давно забудована приватними будинками і там живуть небідні люди-одесити і гості нашого міста, тому там вже давно проходняк як на Дерибасівській - машинами заїжджають хозяєва життя на територію дитячого оздоровчого центру, який під охороною поліції. Зараз там дітей немає - карантин, а власники будинків там є, менти та прокурори, от вони і розважаються п'яною стрільбою! Забули вже про загибель дитини від стрільби п'яних ментів? Ось Вам новий факт! Питання в тім як на території національного дитячого оздоровчого центру де знаходяться чотири дитячих табора, з'явились приватні будинки з п'яними дебілами зі зброєю, це ж територія з обмеженим доступом, щоб дітей не гвалтували там в парку під кущами! Тепер з Молодої Гвардії зробили гадюшник з п'яними ментами та прокурорами, які і вкрали цю землю і роздерибанили! Зеленський не хоче втрутитись особисто в цю ситуацію і демонтувати незаконні будинки на території оздоровчого центру Молода Гвардія і виганти п'яних дебілів за межі охороняємої території?????? Пане Президент, тільки Ви зможете це зробити хоча і це не факт!
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16.06.2020 14:13 Відповісти
В Адессе без этого арсенала выйти на улицу нельзя-засмеют или гопнут.
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16.06.2020 13:45 Відповісти
В Одессе с этим арсеналом засмеют,по этому и ментам отдали этих дибилов
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16.06.2020 14:29 Відповісти
Будешь у себя на кацапии коверкать названия своих городов дебил.
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16.06.2020 15:16 Відповісти
пА свАему мухАсранску судишь, кацап...
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16.06.2020 17:51 Відповісти
"молодая гвардия" пошумела-постреляла у "Молодой гвардии"
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16.06.2020 13:45 Відповісти
Нагулялись-набухались в Лузановке и шли пешком на Котовского, стало скучно, решили пострелять...
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16.06.2020 13:46 Відповісти
Молодая гвардия? Детский центр?
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16.06.2020 13:46 Відповісти
из детского центра "Молодая гвардия". Источник: https://censor.net/p3202300\\\\\\\\\\\\

ну так тренировали молодых хвардейцев.
декоммунизация? - не, не слышал
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16.06.2020 13:48 Відповісти
По идее, ничего противозаконного не совершили. Штраф и выпускать...
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16.06.2020 13:51 Відповісти
заробитчане в ВСУ - все логично
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16.06.2020 13:51 Відповісти
Труднее представить что бы трезвые пришли в Молодую Гвардию и провели субботник.
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16.06.2020 13:52 Відповісти
...самооборона однозначно. На них напали, вони налякали нападників, ті втекли. Адреналін сприйняли за алкоголь. Нагородити і відпустити. Усі активісти і патріоти - збираємось під суд. Ні політичним репресіям. Скільки влада буде знущатись над нашими воїнами. Ганьба...
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16.06.2020 13:58 Відповісти
вам, зебілам, не догодиш:
вбили - погано
попередили пострілами - теж
як ви пропонуєте взагалі захищатись? Хрестом та Біблією?
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16.06.2020 14:20 Відповісти
...дожились. Зебіл порохобота зебілом називає. Порох - наше все. Я за Пороха останні штани віддам. Візьмеш?
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16.06.2020 14:23 Відповісти
Зазвичай такі ніки беруть собі ватоботи))) вважають це тонким тролингом.
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16.06.2020 14:30 Відповісти
...еге ж. Вони ще спілкуються виключно українською, живуть в Україні і не ******* Порошенка. Ватаботи - однозначно. Добре що самопризначені патріоти не дрімають і хвацько їх виводять на чисту воду...
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16.06.2020 15:42 Відповісти
Інколи і так. Пишуть "отримав дільницю землі" та інші перли))
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16.06.2020 16:10 Відповісти
...ну ми ж то не такі?)) Нас на цій полові не проведеш?))
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16.06.2020 16:37 Відповісти
А хто тебе зна)
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16.06.2020 17:54 Відповісти
...еге ж, "лучче пєрєбдєть чєм недабдєть")
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16.06.2020 18:23 Відповісти
На передовую!
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16.06.2020 14:44 Відповісти
Это они показали как Олег Кошевой и Любовь Шевцова АТдыхали, тусАвались...
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16.06.2020 14:52 Відповісти
Знову недолуга 263 статя КК. Ця статя 263 робить посилання на закон якого в природі немає. Стартовий пістолет не вогнепальною зброєю. Якісь прибиті кривоохоронці.
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16.06.2020 15:22 Відповісти
очередной медведчуковский говновброс в сми.
с каких это пор гос охрана выезжает на место происшествия, а не полиция?! с каких это пор стартовый пистолет - это огнестрельное оружие? ну и вишенка на торте - жовто-блакитна ленточка возле "вещдоков". браво. лохи поведутся.
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16.06.2020 15:46 Відповісти
Виїзджає і ДСО... Мають таке право. А стартовий пістолет- унікальна річ. Зоракі (модель не пам'ятаю) за 2 хвилини перетворювався на пістолет з можливістю ведення автоматичного вогню чергами. Вистачало ненадовго (матеріали ствола і рами), проте сам факт.
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16.06.2020 16:13 Відповісти
полиция охорони бывший дсо титан их 15 лет стреляли в харькове как инкасаторов на смерть..
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16.06.2020 17:03 Відповісти
"Молода гвардія" є, а Павлік Морозов і 28 панфіловців, є?
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16.06.2020 17:00 Відповісти
это не военные а набраные туда по обьявлению алкаши урки и зброд..кастет..пффф.понабирали по обьявлениям дебилов
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16.06.2020 17:02 Відповісти
А кастет можуть і підложити, чи Ви довіряєте на 100%?
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16.06.2020 18:31 Відповісти
замполиту попку надерут на построении будет кантик брить и портянки стирать комбату 1000 лет
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16.06.2020 17:04 Відповісти
немає в українській армії замполітів, їх виховує російське телебачення і відосіки.
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16.06.2020 18:31 Відповісти
если ты не знаешь так называют до сих пор и когда я служил называли по старой привычке
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17.06.2020 13:32 Відповісти
 
 