П'яні військовослужбовці влаштували стрілянину біля дитячого центру в Одесі. ФОТО

В Одесі двоє військовослужбовців біля дитячого центру "Молода гвардія" влаштували стрілянину.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє управління поліції охорони Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Близько третьої години на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони в Одеській області надійшов сигнал "Тривога" з дитячого центру "Молода гвардія".

Прибувши на місце події, правоохоронці виявили, біля дитячого центру двох чоловіків в стані алкогольного сп’яніння, які розважались тим, що стріляли у повітря.

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Побачивши поліцейських, чоловіки намагались втекти, під час затримання один з них почав штовхати поліцейського.

Правопорушниками виявились 23-річний мешканець Києва та 32-річний мешканець Дніпропетровської області. При поверхневому огляді у них були виявлені та вилучені посвідчення військовослужбовців, предмети схожі на ніж, кастет, два стартові пістолети та магазини з набоями.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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