Чоловік відкрив стрілянину із "Сайги" посеред вулиці в Дрогобичі, - поліція. ФОТО
У Дрогобичі поліцейські затримали зловмисника, який стріляв посеред вулиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, відділ комунікації поліції Львівської області.
16 червня близько 13.00 у Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що посеред проїзної частини дороги на вулиці Грушевського у райцентрі невідомий чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї, схожої на автомат.
За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, співробітники інших служб та підрозділів, а також керівництво Дрогобицького відділу поліції. На місці події поліцейські затримали 48-річного місцевого мешканця, який мав із собою зброю, схожу на карабін "Сайга". Також попередньо встановлено, що затриманий стріляв у повітря.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.
Досудове розслідування триває.
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но это даже хорошо, так как у нас еще военрук говорил: блин, в этих фильмах показывают шо очередями всех ложат....(рассмеялся)
так же и при задержании - подозреваемый не = преступник. поэтому и рожи не палят.
и это совершенно верно. так как даже оправданный будет до смерти, или эвакуации в норм. страну, так и ходить с клеймом - "ыыыы, судили но откупился"