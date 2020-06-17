УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10859 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
5 325 17
Львівщина (2294) Нацполіція (14873) Правоохоронні органи (2696) силовики (2512) стрілянина (1757)

Чоловік відкрив стрілянину із "Сайги" посеред вулиці в Дрогобичі, - поліція. ФОТО

У Дрогобичі поліцейські затримали зловмисника, який стріляв посеред вулиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, відділ комунікації поліції Львівської області.

16 червня близько 13.00 у Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що посеред проїзної частини дороги на вулиці Грушевського у райцентрі невідомий чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї, схожої на автомат.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, співробітники інших служб та підрозділів, а також керівництво Дрогобицького відділу поліції. На місці події поліцейські затримали 48-річного місцевого мешканця, який мав із собою зброю, схожу на карабін "Сайга". Також попередньо встановлено, що затриманий стріляв у повітря.

Також дивіться: П'яні військовослужбовці влаштували стрілянину біля дитячого центру в Одесі. ФОТО

Чоловік відкрив стрілянину із Сайги посеред вулиці в Дрогобичі, - поліція 01

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

Чоловік відкрив стрілянину із Сайги посеред вулиці в Дрогобичі, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Досудове розслідування триває.

Дивіться: Злочинець стріляв по поліцейських у Чернівецькій області: його поранили вогнем у відповідь, постраждали 2 співробітники НПУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Мужчина открыл стрельбу из "Сайги" посреди улицы в Дрогобыче, - полиция - Цензор.НЕТ 7821
показати весь коментар
17.06.2020 11:50
+3
Старший Накорточник, вестимо)
показати весь коментар
17.06.2020 11:54
+3
У нас тітушкі, а на західній Україні - Йовбаки!!!
показати весь коментар
17.06.2020 11:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повітря не постраждало? Чи воздух то така маланська хвамілія?
показати весь коментар
17.06.2020 11:49 Відповісти
Мужчина открыл стрельбу из "Сайги" посреди улицы в Дрогобыче, - полиция - Цензор.НЕТ 7821
показати весь коментар
17.06.2020 11:50 Відповісти
Старший Накорточник, вестимо)
показати весь коментар
17.06.2020 11:54 Відповісти
У нас тітушкі, а на західній Україні - Йовбаки!!!
показати весь коментар
17.06.2020 11:55 Відповісти
Вот такой бы магазин еще к этой сайге - мужиченка мог устроить звуковое выступление подольше.

Мужчина открыл стрельбу из "Сайги" посреди улицы в Дрогобыче, - полиция - Цензор.НЕТ 9189
показати весь коментар
17.06.2020 11:52 Відповісти
Сайга полуавтомат.
но это даже хорошо, так как у нас еще военрук говорил: блин, в этих фильмах показывают шо очередями всех ложат....(рассмеялся)
показати весь коментар
17.06.2020 11:56 Відповісти
Це був патріот. До того ж він палив в повітря і не з рушниці а з дупи а рушниця то не рушниця а щось схоже на рушницю.
показати весь коментар
17.06.2020 11:55 Відповісти
до того как эксперты дали заключение - это как раз "похожее на"
так же и при задержании - подозреваемый не = преступник. поэтому и рожи не палят.
и это совершенно верно. так как даже оправданный будет до смерти, или эвакуации в норм. страну, так и ходить с клеймом - "ыыыы, судили но откупился"
показати весь коментар
17.06.2020 11:58 Відповісти
Может ему было какое-то видение...из опыта: давно был начкаром в гарнизонном карауле и реально обратился арестант-хрон, что "из стены вылез гном и его в@*****". Тут надо обращаться в Академию Наук
показати весь коментар
17.06.2020 12:01 Відповісти
А если демоны? Как тут не стрелять? Может он мир людей от нашествия сотоны спасал? Тут награждать надо, не иначе. Думаю бутылки сивухи хватит.
показати весь коментар
17.06.2020 12:16 Відповісти
А в чем преступление?
показати весь коментар
17.06.2020 12:05 Відповісти
В том что он *****
показати весь коментар
17.06.2020 12:17 Відповісти
Если ты такой умный, то ответь стрельба в небо холостыми патронами отличается от феерверка или петард?
показати весь коментар
17.06.2020 12:31 Відповісти
Жаль этому ***** никто ответку с балкона 12 калибром не влупил за его закины в жилом секторе.
показати весь коментар
17.06.2020 12:38 Відповісти
Похоже ты агрессивное быдло.
показати весь коментар
17.06.2020 13:31 Відповісти
захищав свій бігборд-рекламу,встановлений незаконно на міській землі,на центральній вулиці міста-ідіот зі зброєю-в суді нехай захищає
показати весь коментар
17.06.2020 14:01 Відповісти
 
 