Парламент поддержал отчет ВСК по нападениям на Гандзюк и других активистов
Верховная Рада приняла отчет Временной следственной комиссии по расследованию нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в 2017-2018 годах.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 307 народных депутатов.
Далее отчет ВСК обнародуют в газете "Голос Украины", направят президенту, главе Верховной Рады, премьер-министру, Офису генпрокурора, СБУ, МВД, Нацполиции – для рассмотрения и реагирования в пределах компетенции.
Все ведомства, кроме главы государства, должны в 2-недельный срок проинформировать Верховную Раду по результатам рассмотрения материалов Временной следственной комиссии.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
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307 народних обранців проголосували за проєкт постанови http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69107 №3634 "Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років".
Згідно з постановою, звіт ТСК мають оприлюднити у газеті "Голос України", а також направити президенту, голові Верховної Ради, прем'єр-міністру, Офісу генпрокурора, СБУ, МВС, Нацполіції - для розгляду й реагування в межах компетенції.
Усі вони, крім голови держави, повинні у 2-тижневий термін поінформувати Верховну Раду за наслідками розгляду матеріалів Тимчасової слідчої комісії.
Цією постановою ВР констатує: "У зв'язку із систематичним саботажем розслідувань нападів на громадських активістів в Україні, Тимчасова слідча комісія вважає за необхідне звернути увагу Кабінету міністрів, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, Служби безпеки України на необхідність проведення повного та всебічного розслідування із дотриманням законних строків за фактами нападів на громадських активістів".
Офісу генпрокурора рекомендовано:
1) Вжити заходи реагування за фактами наведеними у звіті Тимчасової слідчої комісії.
2) Посилити нагляд за дотриманням законності у роботі Національної поліції України, своєчасно реагувати на всі випадки порушень закону та вживати необхідні заходи реагування у випадку невиконання приписів прокурора.
3) Здійснюючи нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, проводити перевірки про можливі порушення законодавства, що містяться у скаргах, зверненнях чи надходять із будь-яких джерел.
4) Поновити досудове розслідування у кримінальному провадженні та №22019000000000215 від 12 липня 2019 року за підозрою Мангера В.М. та Левіна О.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України.