Парламент поддержал отчет ВСК по нападениям на Гандзюк и других активистов

Верховная Рада приняла отчет Временной следственной комиссии по расследованию нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в 2017-2018 годах.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 307 народных депутатов.

Далее отчет ВСК обнародуют в газете "Голос Украины", направят президенту, главе Верховной Рады, премьер-министру, Офису генпрокурора, СБУ, МВД, Нацполиции – для рассмотрения и реагирования в пределах компетенции.

Все ведомства, кроме главы государства, должны в 2-недельный срок проинформировать Верховную Раду по результатам рассмотрения материалов Временной следственной комиссии.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.