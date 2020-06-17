Парламент підтримав звіт ТСК щодо нападів на Гандзюк та інших активістів
Верховна Рада прийняла звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів в 2017-2018 роках.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 307 народних депутатів.
Далі звіт ТСК оприлюднять у газеті "Голос України", направлять президенту, голові Верховної Ради, прем'єр-міністру, Офісу генпрокурора, СБУ, МВС, Нацполіції - для розгляду і реагування в межах компетенції.
Всі відомства, крім глави держави, повинні в 2-тижневий термін проінформувати Верховну Раду за результатами розгляду матеріалів Тимчасової слідчої комісії.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.
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307 народних обранців проголосували за проєкт постанови http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69107 №3634 "Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років".
Згідно з постановою, звіт ТСК мають оприлюднити у газеті "Голос України", а також направити президенту, голові Верховної Ради, прем'єр-міністру, Офісу генпрокурора, СБУ, МВС, Нацполіції - для розгляду й реагування в межах компетенції.
Усі вони, крім голови держави, повинні у 2-тижневий термін поінформувати Верховну Раду за наслідками розгляду матеріалів Тимчасової слідчої комісії.
Цією постановою ВР констатує: "У зв'язку із систематичним саботажем розслідувань нападів на громадських активістів в Україні, Тимчасова слідча комісія вважає за необхідне звернути увагу Кабінету міністрів, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, Служби безпеки України на необхідність проведення повного та всебічного розслідування із дотриманням законних строків за фактами нападів на громадських активістів".
Офісу генпрокурора рекомендовано:
1) Вжити заходи реагування за фактами наведеними у звіті Тимчасової слідчої комісії.
2) Посилити нагляд за дотриманням законності у роботі Національної поліції України, своєчасно реагувати на всі випадки порушень закону та вживати необхідні заходи реагування у випадку невиконання приписів прокурора.
3) Здійснюючи нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, проводити перевірки про можливі порушення законодавства, що містяться у скаргах, зверненнях чи надходять із будь-яких джерел.
4) Поновити досудове розслідування у кримінальному провадженні та №22019000000000215 від 12 липня 2019 року за підозрою Мангера В.М. та Левіна О.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України.