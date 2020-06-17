Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять активістки Катерини Гандзюк. ФОТО
Народні депутати під час засідання Верховної Ради вшанували пам'ять херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Вшанувати пам'ять Гандзюк закликала під час виступу з трибуни народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська.
"Ви знаєте, сьогодні непростий день. Сьогодні нашій колезі, подрузі, сестрі, товаришці Катерині Гандзюк мало виповнитися 35 років. Я б дуже хотіла, щоб ви всі встали і вшанували її хвилиною мовчання", - сказала Бобровська.
Після хвилини мовчання нардепка запросила до трибуни "друзів і тих, хто знав Катю, і тих, хто вболіває за справедливий суд" у справі про вбивство Гандзюк.
Фото: пресслужба "Голосу"
"Бо мені здається, що цього разу виступ буде присвячено їй і всім близьким, хто сьогодні плаче і проливає сльози, сидячи і проливаючи сльози на кладовищі біля неї. А ще мені б хотілося поговорити з вами відверто про набагато більші речі. Це про те, що відбувається з нами до того моменту, коли ми отримуємо ці посвідчення. У нас є три варіанти: перший - це закінчити так як Катя. Ваше життя буде коштувати скільки? 100 доларів, 200, 300, 500, 1000? Ми можемо закінчити як Сергій Стерненко: три напади, а далі йдете ви в СІЗО або на домашній арешт і вас звинувачують в умисному вбивстві. Мало того, ця підозра була абсолютно політично вмотивованою і безглуздою. Там написано дивні речі і, мало того, іноземною мовою. Тільки це не впливає на рішення судів і рішення, які свідомо були ухвалені у високих кабінетах. Третій варіант - це бути рабами. Навіть не слугами. І забути, що таке національна гідність, за яку ми виходили в 2014 році. А мені здається, що саме тоді ми здобули це поняття як народ, як нація, як величезна наша нація", - сказала Бобровська.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.
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Це зграя..безмозгла зграя..
Но и противно гавно в виде "Голос", задача которого была обеспечить приход Слуг урода к власти. Чмо Вакарчук, выполнив свою роль, смылся. А эти чмошники пиарятся на трагедии.
И второе: если Рада будет поминутно чтить всех героев то работать ей будет некогда.
Было как Рада чтила память погибших на Львовской мусорке милиционеров...
противны ****** в Раде.
Это все хорошо, если ведется активная работа по созданию справедливых судов, компетентных и профессиональных органов следствия, ведется постоянный контроль за громкими расследованиями.
А если чинуши и депутаты них..я не делают, а только пиарятся и бла бла бла - противно смотреть.