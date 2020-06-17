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Новости Фото Убийство Гандзюк
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Рада почтила минутой молчания память активистки Екатерины Гандзюк. ФОТО

Народные депутаты во время заседания Верховной Рады почтили память херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Почтить память Гандзюк призвала во время выступления с трибуны народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская.

"Вы знаете, сегодня непростой день. Сегодня нашей коллеге, подруге, сестре, товарищу Екатерине Гандзюк должно было исполниться 35 лет. Я бы очень хотела, чтобы вы все встали и почтили ее минутой молчания", - сказала Бобровская.

Рада почтила минутой молчания память активистки Екатерины Гандзюк 01

После минуты молчания нардеп пригласила к трибуне "друзей и тех, кто знал Катю, и тех, кто болеет за справедливый суд" по делу об убийстве Гандзюк.

Рада почтила минутой молчания память активистки Екатерины Гандзюк 02

Фото: пресс-служба "Голоса"

"Потому что мне кажется, что в этот раз выступление будет посвящено ей и всем близким, кто сегодня плачет и проливает слезы, сидя и проливая слезы на кладбище возле нее. А еще мне бы хотелось поговорить с вами откровенно о гораздо больших вещах. Это о том, что происходит с нами до того момента, когда мы получаем эти удостоверения. У нас есть три варианта: первый - это закончить так как Катя. Ваша жизнь будет стоить сколько? 100 долларов, 200, 300, 500, 1000? Мы можем закончить как Сергей Стерненко: три нападения, а дальше идете вы в СИЗО или на домашний арест и вас обвиняют в умышленном убийстве. Мало того, это подозрение было абсолютно политически мотивированим и бессмысленным. Там написаны странные вещи и, мало того, на иностранном языке. Только это не влияет на решения судов и решения, которые заведомо были приняты в высоких кабинетах. Третий вариант - это быть рабами. Даже не слугами. И забыть, что такое национальное достоинство, за которое мы выходили в 2014 году. А мне кажется, что именно тогда мы получили это понятие как народ, как нация, как огромная наша нация", - сказала Бобровская.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

ВР (29252) память (1496) Гандзюк Екатерина (549) Голос партия (499) Бобровская Соломия (49)


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Топ комментарии
+4
веселым ЗЕлебобикам явно пи@уй....
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17.06.2020 11:32
+4
Катя Гандзюк - ровесница моих дочерей. Она боролась за свою жизнь больше трех месяцев и все это время она ощущала дикую боль. Кислота сожгла ее тело как паяльная лампа, ее сжигали постепенно. И за чудовищные страдания - три года?! Как спят теперь судьи, им не снится ведро кислоты?!
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17.06.2020 11:45
+4
Вони використали Катю у передвиборчій гонці, а потім поклали на неї булаву.
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17.06.2020 11:54
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веселым ЗЕлебобикам явно пи@уй....
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17.06.2020 11:32 Ответить
Вони використали Катю у передвиборчій гонці, а потім поклали на неї булаву.
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17.06.2020 11:54 Ответить
Зелицемеры, будьте прокляты.
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17.06.2020 11:39 Ответить
Катя Гандзюк - ровесница моих дочерей. Она боролась за свою жизнь больше трех месяцев и все это время она ощущала дикую боль. Кислота сожгла ее тело как паяльная лампа, ее сжигали постепенно. И за чудовищные страдания - три года?! Как спят теперь судьи, им не снится ведро кислоты?!
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17.06.2020 11:45 Ответить
Кучмы-Януковичи- Порошенко берут реванш через созданные ими правоохранительные органы и судебную систему - это их месть за пережитое в postМайданные времена. И этому способствует безвластие.
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17.06.2020 11:47 Ответить
Двіться що з такими виступами НІКОЛИ не вийшли на трибуну ніхто від "Слуг"
Це зграя..безмозгла зграя..
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17.06.2020 11:50 Ответить
Уважаю Гандзюк, презираю Слуг урода и аналогичных последователей Януковича.

Но и противно гавно в виде "Голос", задача которого была обеспечить приход Слуг урода к власти. Чмо Вакарчук, выполнив свою роль, смылся. А эти чмошники пиарятся на трагедии.

И второе: если Рада будет поминутно чтить всех героев то работать ей будет некогда.

Было как Рада чтила память погибших на Львовской мусорке милиционеров...

противны ****** в Раде.
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17.06.2020 12:11 Ответить
Желаю тебе стать очередным героем.
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17.06.2020 13:10 Ответить
Твои слова тебе на плечи...
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17.06.2020 15:32 Ответить
Совкодрочер Бужанський знову приклеївся дупою до крісла?
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17.06.2020 13:41 Ответить
Конечно проще ходить в вышиванках, махать флагами, делать показушные минуты молчания, дни памяти, месячники незабытия......
Это все хорошо, если ведется активная работа по созданию справедливых судов, компетентных и профессиональных органов следствия, ведется постоянный контроль за громкими расследованиями.
А если чинуши и депутаты них..я не делают, а только пиарятся и бла бла бла - противно смотреть.
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17.06.2020 14:11 Ответить
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17.06.2020 15:33 Ответить
А Стерненко не захотів , щоб рада вшановувала його , як Гандзюк . Просто взяв і убив кілера , найнятого владою . Тепер влада його судить за самозахист і вбивство найманого вбивці . Це все , що треба знати про українську владу .
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17.06.2020 16:05 Ответить
 
 