Рада почтила минутой молчания память активистки Екатерины Гандзюк. ФОТО

Народные депутаты во время заседания Верховной Рады почтили память херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Почтить память Гандзюк призвала во время выступления с трибуны народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская.

"Вы знаете, сегодня непростой день. Сегодня нашей коллеге, подруге, сестре, товарищу Екатерине Гандзюк должно было исполниться 35 лет. Я бы очень хотела, чтобы вы все встали и почтили ее минутой молчания", - сказала Бобровская.

После минуты молчания нардеп пригласила к трибуне "друзей и тех, кто знал Катю, и тех, кто болеет за справедливый суд" по делу об убийстве Гандзюк.

Фото: пресс-служба "Голоса"

"Потому что мне кажется, что в этот раз выступление будет посвящено ей и всем близким, кто сегодня плачет и проливает слезы, сидя и проливая слезы на кладбище возле нее. А еще мне бы хотелось поговорить с вами откровенно о гораздо больших вещах. Это о том, что происходит с нами до того момента, когда мы получаем эти удостоверения. У нас есть три варианта: первый - это закончить так как Катя. Ваша жизнь будет стоить сколько? 100 долларов, 200, 300, 500, 1000? Мы можем закончить как Сергей Стерненко: три нападения, а дальше идете вы в СИЗО или на домашний арест и вас обвиняют в умышленном убийстве. Мало того, это подозрение было абсолютно политически мотивированим и бессмысленным. Там написаны странные вещи и, мало того, на иностранном языке. Только это не влияет на решения судов и решения, которые заведомо были приняты в высоких кабинетах. Третий вариант - это быть рабами. Даже не слугами. И забыть, что такое национальное достоинство, за которое мы выходили в 2014 году. А мне кажется, что именно тогда мы получили это понятие как народ, как нация, как огромная наша нация", - сказала Бобровская.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.