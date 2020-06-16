Суд стосовно Мангера перенесли через клопотання про відвід судді
Захист підозрюваного у замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера заявив про відвід судді, який обирає запобіжний захід, у зв'язку з чим засідання відкладено, а сам Мангер вільний.
Про це повідомив адвокат Дмитро Ільченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Було заявлено клопотання про відвід судді, який розглядає клопотання про запобіжний захід. Чомусь із 20 суддів суду 18 не брали участі в автоматичному розподілі справи", - сказав адвокат агентству у вівторок.
Він зазначив, що це може свідчити про заангажованість судді. До того ж, за його словами, цей самий суддя ухвалював рішення і про примусове доставлення Мангера до суду.
Ільченко пояснив, що клопотання про відвід має розглянути інший суддя, на це процесуально відводиться максимум два дні.
"Що стосується самого Мангера, то він вільна людина, у нього наразі лише одне зобов'язання - з'являтися за повісткою до суду", - пояснив адвокат.
За його словами, Мангер перебуватиме у Києві в очікуванні продовження судового засідання.
Раніше в СБУ повідомили, що Мангера затримано на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 червня 2020 року.
Правоохоронці у вівторок доставили Мангера до Києва до Печерського районного суду, де суддя о 15:00 розпочав розгляд клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.
Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.
Будь ласка, зачекайте...
В катафалку?