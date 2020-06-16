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Суд стосовно Мангера перенесли через клопотання про відвід судді

Суд стосовно Мангера перенесли через клопотання про відвід судді

Захист підозрюваного у замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера заявив про відвід судді, який обирає запобіжний захід, у зв'язку з чим засідання відкладено, а сам Мангер вільний.

Про це повідомив адвокат Дмитро Ільченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Було заявлено клопотання про відвід судді, який розглядає клопотання про запобіжний захід. Чомусь із 20 суддів суду 18 не брали участі в автоматичному розподілі справи", - сказав адвокат агентству у вівторок.

Він зазначив, що це може свідчити про заангажованість судді. До того ж, за його словами, цей самий суддя ухвалював рішення і про примусове доставлення Мангера до суду.

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Ільченко пояснив, що клопотання про відвід має розглянути інший суддя, на це процесуально відводиться максимум два дні.

"Що стосується самого Мангера, то він вільна людина, у нього наразі лише одне зобов'язання - з'являтися за повісткою до суду", - пояснив адвокат.

За його словами, Мангер перебуватиме у Києві в очікуванні продовження судового засідання.

Раніше в СБУ повідомили, що Мангера затримано на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 червня 2020 року.

Правоохоронці у вівторок доставили Мангера до Києва до Печерського районного суду, де суддя о 15:00 розпочав розгляд клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.
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Топ коментарі
+6
у стеренко тоже отводили судью но это не помешало дальше выносить решения... зеля или наводи порядок или пошёл нах... откуда и пришёл.
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16.06.2020 16:33
+3
Для Мангера суддю змінили, для Стерненка - зась. Все, що треба знати про правову систему.
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16.06.2020 16:34
+3
Адвокаты Стерненко ТРИЖДЫ заявляли об отводе судьи. Им ОТКАЗАЛИ. Ходатайство Мангеры удовлетворили с первого раза. Реальное двойное правосудие, Точно как на расеи
Суд по Мангеру перенесли из-за ходатайства об отводе судьи - Цензор.НЕТ 5098
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16.06.2020 16:35
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у стеренко тоже отводили судью но это не помешало дальше выносить решения... зеля или наводи порядок или пошёл нах... откуда и пришёл.
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16.06.2020 16:33 Відповісти
Для Мангера суддю змінили, для Стерненка - зась. Все, що треба знати про правову систему.
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16.06.2020 16:34 Відповісти
Чому таке відбувається ? Просте пояснення , - в країні реальний президент це медведчук із громадянином Ізраїлю рабиновичем, а реальний генпрокурор це один із організаторів вбивства майданівців - портнов ! Ці зрадники України регулярно навідуються до Москви, отримуючи інструкції по знищенню української державності ! А оте непорозуміння Зе та венедиктова то є звичайнісінькі маріонетки, якими маніпулюють ЗРАДНИКИ ! Ось чому для патріотів України клоун із маріонетковою "генпрокуроркою" застосовують самі жорсткі методи, а швондери- вбивці та кати українців користуються всілякими пільгами !!! Приклад - кат українців, що ОСОБИСТО КАТУВАВ ХАРКІВСЬКИХ МАЙДАНІВЦІВ Кернес по сі пори не у тюрмі ! Мангер з Лєвіним також НЕ БУДУТЬ СИДІТИ У ТЮРМІ, а от що стосується захисників і патріотів України - Стерненка, Федини, Звіробій, Кузьменка, Дугарь, Антоненка тут не все так просто ! Зе і його банда зроблять все, порушуть ВСІ ЗАКОНИ, а українців-патріотів П О С А Д Я Т Ь !!!
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16.06.2020 17:10 Відповісти
клопотання не розглянуто ніхто нікого не замінив чим ви читаєте?
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16.06.2020 17:52 Відповісти
Адвокаты Стерненко ТРИЖДЫ заявляли об отводе судьи. Им ОТКАЗАЛИ. Ходатайство Мангеры удовлетворили с первого раза. Реальное двойное правосудие, Точно как на расеи
Суд по Мангеру перенесли из-за ходатайства об отводе судьи - Цензор.НЕТ 5098
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16.06.2020 16:35 Відповісти
боже мій ніхто ще не відмовив чи не задовольнив ))) Клопотання Мангера про відвід ще не розглянуто)))
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16.06.2020 17:51 Відповісти
но уже перенесли. Этого достаточно?
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16.06.2020 18:21 Відповісти
А де був цей абаний суд коли мангер вбивав Гандзюк?
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16.06.2020 16:36 Відповісти
кстати, вот так выглядит адвокат Мангера - Дима Ильченко (он же деритут Херсонского горсовета).. как по мне, чистый орк..
Суд по Мангеру перенесли из-за ходатайства об отводе судьи - Цензор.НЕТ 1078
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16.06.2020 16:42 Відповісти
"...Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд..."

В катафалку?
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16.06.2020 17:43 Відповісти
Мені дуже інтересно і не тільки мені,чому по Степненко суддю не відвели, а пресували пацана і далі, призначили адресу арешту, якої немає а по Мангеру з цим же питанням, перенесли розгляд справи? Це щоб Юлю не образити? Чи там загинув сепар, чи московський диверсанн "братан", а тут вбили патріотку?
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16.06.2020 18:07 Відповісти
Черговий пшик нашої продажної судової системи.
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16.06.2020 18:48 Відповісти
Судить мафию - дело непростое. Если только сам в мафии не состоишь.
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17.06.2020 07:35 Відповісти
 
 