Підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк Мангера примусово доставлять у суд

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера примусово доставлять у суд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Facebook-спільноти "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?"

"Суддя Печерського суду Ільєва постановила рішення про примусовий привід Мангера в суд для розгляду запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Продовження засідання відбудеться 15 червня, о 9:30.

"Закликаємо приходити до суду в понеділок. Ми разом повинні побачити, як Мангер заїде на СІЗО!", - відзначили в спільноті.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.