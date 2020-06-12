Подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк Мангера принудительно доставят в суд

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера принудительно доставят в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Facebook-сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?"

"Судья Печерского суда Ильева постановила решение о принудительном приводе Мангера в суд для рассмотрения меры пресечения", - говорится в сообщении.

Продолжение заседание состоится 15 июня, в 9:30.

"Призываем приходить в суд в понедельник. Мы вместе должны увидеть, как Мангер заедет на СИЗО!", - отметили в сообществе.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

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