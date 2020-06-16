Суд по Мангеру перенесли из-за ходатайства об отводе судьи

Защита подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера заявила об отводе судьи, который избирает меру пресечения, в связи с чем заседание отложено, а сам Мангер свободен.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Ильченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Было заявлено ходатайство об отводе судьи, который рассматривает ходатайство о мере пресечения. Почему-то из 20 судей суда 18 не принимали участия в автоматическом распределении дела", - сказал адвокат агентству во вторник.

Он отметил, что это может свидетельствовать о заангажированности судьи. К тому же, по его словам, этот же судья принимал решение и о принудительной доставке Мангера в суд.

Ильченко пояснил, что ходатайство об отводе должен рассмотреть другой судья, на это процессуально отводится максимум два дня.

"Что касается самого Мангера, то он свободный человек, у него сейчас только одно обязательство – являться по повестке в суд", - пояснил адвокат.

По его словам, Мангер будет находиться в Киеве в ожидании продолжения судебного заседания.

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Ранее в СБУ сообщили, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2020 года.

Правоохранители во вторник доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья в 15.00 начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.