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Новости Убийство Гандзюк
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Суд по Мангеру перенесли из-за ходатайства об отводе судьи

Суд по Мангеру перенесли из-за ходатайства об отводе судьи

Защита подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера заявила об отводе судьи, который избирает меру пресечения, в связи с чем заседание отложено, а сам Мангер свободен.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Ильченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Было заявлено ходатайство об отводе судьи, который рассматривает ходатайство о мере пресечения. Почему-то из 20 судей суда 18 не принимали участия в автоматическом распределении дела", - сказал адвокат агентству во вторник.

Он отметил, что это может свидетельствовать о заангажированности судьи. К тому же, по его словам, этот же судья принимал решение и о принудительной доставке Мангера в суд.

Ильченко пояснил, что ходатайство об отводе должен рассмотреть другой судья, на это процессуально отводится максимум два дня.

"Что касается самого Мангера, то он свободный человек, у него сейчас только одно обязательство – являться по повестке в суд", - пояснил адвокат.

По его словам, Мангер будет находиться в Киеве в ожидании продолжения судебного заседания.

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Ранее в СБУ сообщили, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2020 года.

Правоохранители во вторник доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья в 15.00 начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.

суд (25093) Гандзюк Екатерина (549) Мангер Владислав (189)


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Топ комментарии
+6
у стеренко тоже отводили судью но это не помешало дальше выносить решения... зеля или наводи порядок или пошёл нах... откуда и пришёл.
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16.06.2020 16:33
+3
Для Мангера суддю змінили, для Стерненка - зась. Все, що треба знати про правову систему.
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16.06.2020 16:34
+3
Адвокаты Стерненко ТРИЖДЫ заявляли об отводе судьи. Им ОТКАЗАЛИ. Ходатайство Мангеры удовлетворили с первого раза. Реальное двойное правосудие, Точно как на расеи
Суд по Мангеру перенесли из-за ходатайства об отводе судьи - Цензор.НЕТ 5098
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16.06.2020 16:35
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у стеренко тоже отводили судью но это не помешало дальше выносить решения... зеля или наводи порядок или пошёл нах... откуда и пришёл.
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16.06.2020 16:33 Ответить
Для Мангера суддю змінили, для Стерненка - зась. Все, що треба знати про правову систему.
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16.06.2020 16:34 Ответить
Чому таке відбувається ? Просте пояснення , - в країні реальний президент це медведчук із громадянином Ізраїлю рабиновичем, а реальний генпрокурор це один із організаторів вбивства майданівців - портнов ! Ці зрадники України регулярно навідуються до Москви, отримуючи інструкції по знищенню української державності ! А оте непорозуміння Зе та венедиктова то є звичайнісінькі маріонетки, якими маніпулюють ЗРАДНИКИ ! Ось чому для патріотів України клоун із маріонетковою "генпрокуроркою" застосовують самі жорсткі методи, а швондери- вбивці та кати українців користуються всілякими пільгами !!! Приклад - кат українців, що ОСОБИСТО КАТУВАВ ХАРКІВСЬКИХ МАЙДАНІВЦІВ Кернес по сі пори не у тюрмі ! Мангер з Лєвіним також НЕ БУДУТЬ СИДІТИ У ТЮРМІ, а от що стосується захисників і патріотів України - Стерненка, Федини, Звіробій, Кузьменка, Дугарь, Антоненка тут не все так просто ! Зе і його банда зроблять все, порушуть ВСІ ЗАКОНИ, а українців-патріотів П О С А Д Я Т Ь !!!
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16.06.2020 17:10 Ответить
клопотання не розглянуто ніхто нікого не замінив чим ви читаєте?
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16.06.2020 17:52 Ответить
Адвокаты Стерненко ТРИЖДЫ заявляли об отводе судьи. Им ОТКАЗАЛИ. Ходатайство Мангеры удовлетворили с первого раза. Реальное двойное правосудие, Точно как на расеи
Суд по Мангеру перенесли из-за ходатайства об отводе судьи - Цензор.НЕТ 5098
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16.06.2020 16:35 Ответить
боже мій ніхто ще не відмовив чи не задовольнив ))) Клопотання Мангера про відвід ще не розглянуто)))
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16.06.2020 17:51 Ответить
но уже перенесли. Этого достаточно?
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16.06.2020 18:21 Ответить
А де був цей абаний суд коли мангер вбивав Гандзюк?
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16.06.2020 16:36 Ответить
кстати, вот так выглядит адвокат Мангера - Дима Ильченко (он же деритут Херсонского горсовета).. как по мне, чистый орк..
Суд по Мангеру перенесли из-за ходатайства об отводе судьи - Цензор.НЕТ 1078
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16.06.2020 16:42 Ответить
"...Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд..."

В катафалку?
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16.06.2020 17:43 Ответить
Мені дуже інтересно і не тільки мені,чому по Степненко суддю не відвели, а пресували пацана і далі, призначили адресу арешту, якої немає а по Мангеру з цим же питанням, перенесли розгляд справи? Це щоб Юлю не образити? Чи там загинув сепар, чи московський диверсанн "братан", а тут вбили патріотку?
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16.06.2020 18:07 Ответить
Черговий пшик нашої продажної судової системи.
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16.06.2020 18:48 Ответить
Судить мафию - дело непростое. Если только сам в мафии не состоишь.
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17.06.2020 07:35 Ответить
 
 