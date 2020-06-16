Справа Гандзюк: СБУ затримала Мангера, його доставляють до Печерського суду

На виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 16 червня 2020 р. співробітники Служби безпеки України близько 7 ранку затримали підозрюваного в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк главу Херсонської обласної ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

На цей час правоохоронці доставляють його у Київ до Печерського районного суду, де слідчий суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.



Нагадаємо, рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було ухвалено прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Наразі чинний запобіжний захід у вигляді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.