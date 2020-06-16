Справа Гандзюк: СБУ затримала Мангера, його доставляють до Печерського суду
На виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 16 червня 2020 р. співробітники Служби безпеки України близько 7 ранку затримали підозрюваного в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк главу Херсонської обласної ради.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
На цей час правоохоронці доставляють його у Київ до Печерського районного суду, де слідчий суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було ухвалено прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Наразі чинний запобіжний захід у вигляді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.
Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.
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Но судя по всему его скоро морозить начнет,успеет еще в клетчатое одеяло укутаться.
Я і не виходив на його захист. А Марія Іонова, Михайло Бондар, Яна Зінкевич - ну, як самі знають.
Стерненко получил возможность сидеть в соседней камере с Мангером.
А какая разница...
Ленка заболела короновирусом, а виноват снова Порох.. это ж "он продал" все маски в стране в Китай..
Не забывайте, что Гандзюк не просто убили, ее убили изощренно, ее, можно сказать, запытали, причем медленно.
Ожоги (у нее были химические) особенно тяжело переносятся человеком, потому что наша кожа - это самый большой человеческий орган, очень плохо для организма такое большое ее поражение.
Катя Гандзюк была просто глупа (разве будет умный человек уголовнику за ворот селедку засовывать?), но глупость - не преступление, чтобы за него так человека замучить.
Я не знаю, що у них на Мангера є. Як спеціаліст, я із самого початку бачив тут ексцес виконавця. Можливо Мангер і наймав їх, але чи для вбивства? Сумніваюсь. Хотіли полякати, але довірили справу дебілам. Якщо є докази обговорення деталей - кислота і т.п., тоді тут буде замовне вбивство, якщо ні, то скоріше за усе, зовсім інший, легший склад злочину. Проблема виникла із самого початку, коли суспільство не погодилось по суті не з діями правоохоронців, а із нормою Закону, відповідальністю, що мав понести Мангер. Вважали, що це занадто мало. Але така сама фігня була і у справі випадково застреленого хлопчика Кірила.
Наш народ не розуміє, що в даних випадках Закон потрібно змінювати, а не вимагати підігнати/порушити його під конкретний випадок.
Дати цьому дурневі з дупломом премію ім прокурви Фролової та "судді" Роді Соплі-Киреєва в вигляді понюшки кокаїну.
Так підходить?
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Олегом Хвощевським и
ещё 2.
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Насиров предупредил Мангера о том,что бренд-КЛЕТЧАТОЕ ОДЕЯЛО принадлежит именно ему и посоветовал завернуться в ГОЛУБОЕ одеяло))..