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Новини Убивство Гандзюк
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Справа Гандзюк: СБУ затримала Мангера, його доставляють до Печерського суду

Справа Гандзюк: СБУ затримала Мангера, його доставляють до Печерського суду

На виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 16 червня 2020 р. співробітники Служби безпеки України близько 7 ранку затримали підозрюваного в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк главу Херсонської обласної ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

На цей час правоохоронці доставляють його у Київ до Печерського районного суду, де слідчий суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було ухвалено прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Наразі чинний запобіжний захід у вигляді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Також читайте: Суд дав дозвіл на силовий привід на судове засідання Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.

Автор: 

затримання (4339) СБУ (12812) Гандзюк Катерина (549) Мангер Владислав (185) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+16
учитывая, что Мангер делал крупные ежемесячные взносы в партийную кассу "Матькивщины", сегодня на суде будет цельный выводок депитутов из этой секты, "видных" научных, культурных деятелей и попов из УПЦ МП, желающих взять Мангера на поруки..
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16.06.2020 09:43
+12
Медведчук-Коломойский скупили уже пол Украины,что по факту означет заводы пароходы Ферросплавы и прочие ОБЛЭНЕРГО притнадлежат Путлеру...,но ГБР это не интересует,поскольку главнее посадить Порошенко,сообщает Нью-Йорк Тамс...
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16.06.2020 09:49
+11
Прошлой весной это называлось "политическое преследование режима Порошенко", а сейчас Жулька, как воды в рот набрала...
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16.06.2020 09:55
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16.06.2020 09:40 Відповісти
Все тому що не було чарівної клітчатої ковдри.
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16.06.2020 09:50 Відповісти
Дык лето,жара-вот и не захватил.
Но судя по всему его скоро морозить начнет,успеет еще в клетчатое одеяло укутаться.
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16.06.2020 10:22 Відповісти
Сулима Іван-візьме на поруки! "Матьківщина"-понад усе!
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16.06.2020 11:39 Відповісти
О є, бабі! Ти правий. Але чарівна картата ковдра в 21 сторіччі - це раритет доступний лише обраним
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16.06.2020 14:46 Відповісти
А ведь, как интересно распеределился баланс благодаря 73%. Сядут все.
Дело Гандзюк: Мангер задержан, его доставляют в Печерский суд - Цензор.НЕТ 6711
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16.06.2020 09:42 Відповісти
ти підкреслюй, що цей кадр - також "73/43%зебіл".
Я і не виходив на його захист. А Марія Іонова, Михайло Бондар, Яна Зінкевич - ну, як самі знають.
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16.06.2020 09:55 Відповісти
Так я об этом и говорю.
Стерненко получил возможность сидеть в соседней камере с Мангером.

А какая разница...
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16.06.2020 09:57 Відповісти
Дихлофоса оппился...
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16.06.2020 12:28 Відповісти
учитывая, что Мангер делал крупные ежемесячные взносы в партийную кассу "Матькивщины", сегодня на суде будет цельный выводок депитутов из этой секты, "видных" научных, культурных деятелей и попов из УПЦ МП, желающих взять Мангера на поруки..
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16.06.2020 09:43 Відповісти
Прошлой весной это называлось "политическое преследование режима Порошенко", а сейчас Жулька, как воды в рот набрала...
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16.06.2020 09:55 Відповісти
ну так... Зеленский обосрался, а виноват Порошенко..
Ленка заболела короновирусом, а виноват снова Порох.. это ж "он продал" все маски в стране в Китай..
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16.06.2020 09:58 Відповісти
А клетчатое одеяло и инвалидная коляска в наличии имеется?
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16.06.2020 09:46 Відповісти
Ему бы сейчас нанять адвоката Онищенко-Кадырова и отпустят. И пропишут лечение на итальянской ривьере.
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16.06.2020 10:08 Відповісти
Медведчук-Коломойский скупили уже пол Украины,что по факту означет заводы пароходы Ферросплавы и прочие ОБЛЭНЕРГО притнадлежат Путлеру...,но ГБР это не интересует,поскольку главнее посадить Порошенко,сообщает Нью-Йорк Тамс...
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16.06.2020 09:49 Відповісти
Так нарід цього забажав, головне не Порошенко, а чи Путін чи Медведчук - какая разніца.
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16.06.2020 09:52 Відповісти
Mіж ними немає суттєвої різниці. Вони схожі як три кума. До речі Медведчук кум для обох.
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16.06.2020 13:53 Відповісти
Серьезно? И можешь подтвердить, мертвечук кум Пороха? Или как всегда? Ссылки на помойки можешь не давать)))
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17.06.2020 01:03 Відповісти
Всё это скупили именно при президенте Порошенко.
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16.06.2020 13:51 Відповісти
Украинские латифундисты и их шестерки - это даже не уголовники, я не знаю, как этих существ вообще можно назвать.
Не забывайте, что Гандзюк не просто убили, ее убили изощренно, ее, можно сказать, запытали, причем медленно.
Ожоги (у нее были химические) особенно тяжело переносятся человеком, потому что наша кожа - это самый большой человеческий орган, очень плохо для организма такое большое ее поражение.
Катя Гандзюк была просто глупа (разве будет умный человек уголовнику за ворот селедку засовывать?), но глупость - не преступление, чтобы за него так человека замучить.
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16.06.2020 09:50 Відповісти
А каблуком босоножка Мангер когда будет в дверь камеры садить из инвальдонной коляски? Когда его опетушат или до этой процедуры?
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16.06.2020 09:54 Відповісти
Вторая половина Украины скуплена другим миллиардером Путлера, Вадимом Новинским...
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16.06.2020 09:55 Відповісти
Выйдет под залог 40 млн грн.
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16.06.2020 09:56 Відповісти
Как там пропагандонша Ольга ********* говорила...все кто угодно,только не Порошенко...
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16.06.2020 09:57 Відповісти
черговий сеанс урінотерапії для зебілят)) ви, головне, меморандум з МФВ не читайте, на програму дій шморгаля не звертайте уваги й готуйтеся на місцевих виборах шмарклю за вуха витягувати, бо щось там у нього обвисло і прогнулось сильно
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16.06.2020 09:59 Відповісти
Шаленієш від "золотого дощику", маленька бешкетниця?)))
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16.06.2020 14:04 Відповісти
Если Конгресс США примет Законопроект двух Сенаторов-республиканцев США по поводу признингия РАБссии спонсором Мирового терроризма,то,РАБссия может быть развалена за год....
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16.06.2020 10:00 Відповісти
Вбивці Гандзюк затримали невинну людину, проти якої зфальшували справу, і тягнуть до сумновідомого Печерського "суду", бо якщо не сяде Мангер, то сядуть фСБ(у)шні хєнєрали, що й віддавали накази на організацію ліквідації власної позаштатної співробітниці.
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16.06.2020 10:11 Відповісти
Выйдет под залог клетчатого одеяла и под личное обязательство не уезжать никуда, дальше Мальдив. Если суд будут очень строг, то могут заставить носить золотой браслет и часы от Патек Филипп. Но это уже крайняя мера.
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16.06.2020 10:13 Відповісти
Ну о строгости наших судов ходят легенды.
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16.06.2020 10:26 Відповісти
Ну і чого добились його адвокати? Ні коли не розумів такої "роботи".
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16.06.2020 10:43 Відповісти
У цьому випадку праця адвокатів буде доволі легкою, якщо по суті справи - жодних доказів вини Мангера просто не існує. Але адвокати будуть вести тяжку боротьбу за те, щоб клієнта не посадили попри відсутність будь-яких доказів, що в умовах нашого кривосуддя не було б чимось дивним, навіть було б звичайним, он, судять Стерненка чи АТОшників з волонтерами по справі про вбивство Шеремета за явно сфабрикованим звинуваченням, і це ж лише вершина айсбергу, насправді системи правосуддя в Україні немає взагалі, тож садять безвинних і відпускають винних набагато частіше, ніж напаки, і може статись все що завгодно.
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16.06.2020 10:53 Відповісти
Як це не існує? Є труп, є ніж, є стрім із погонею. Сумнівів у тому, що це вбивство не має, тільки питання у кваліфікації. Я сумніваюсь, що це ч.2 ст.115, як на мене, це перевищенням при затриманні, або вбивство у стані афекту. Але це теж, злочини, нехай і значно легші.
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16.06.2020 10:58 Відповісти
Ну наведіть хоч один доказ вини Мангера, у нас же феесбеушники і прокурори язиком ляпають як метлою метуть, публічно звинувачуючи будь кого у будь чому, чи наведіть хоч один виступ самих адвокатів із спростування якогось конкретного факту проти Мангера. Не знайдете Ви нічого, бо навіть адвокатам, попри те, що це їх робота, немає, по суті, що спростовувати.
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16.06.2020 11:03 Відповісти
бл..яяя я по Стерненку писав, і не помітив. що це вітка по Мангеру
Я не знаю, що у них на Мангера є. Як спеціаліст, я із самого початку бачив тут ексцес виконавця. Можливо Мангер і наймав їх, але чи для вбивства? Сумніваюсь. Хотіли полякати, але довірили справу дебілам. Якщо є докази обговорення деталей - кислота і т.п., тоді тут буде замовне вбивство, якщо ні, то скоріше за усе, зовсім інший, легший склад злочину. Проблема виникла із самого початку, коли суспільство не погодилось по суті не з діями правоохоронців, а із нормою Закону, відповідальністю, що мав понести Мангер. Вважали, що це занадто мало. Але така сама фігня була і у справі випадково застреленого хлопчика Кірила.
Наш народ не розуміє, що в даних випадках Закон потрібно змінювати, а не вимагати підігнати/порушити його під конкретний випадок.
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16.06.2020 12:09 Відповісти
Справа суто політична, сфабрикована Грицаком перед виборами на догоду шоколадній Свині, щоб залити брудом Тимошенко, але Свиня-сучий-Потрох не побачила, як виявилось, головної загрози - від Блазня. До речі, точно так розкручували "справу педофілів", що виявилась суцільним фейком, на виборах Тимошенко-Янукович. Та й кому я це пояснюю - відомому свиноботу, що сам особисто приймав участь у розкручуванні "чорного піару" проти Тимошенко по цій справі
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16.06.2020 11:08 Відповісти
Косата тут до чого? До речі засудили її справедливо. Той злочин вона реально вчинила. Шкода, що мотивами її посадки було не покарання злочинця, а знищення політичного опонента, але складу злочину у її діях, це не скасовує.
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16.06.2020 11:12 Відповісти
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16.06.2020 11:14 Відповісти
Ти спеціаліст із кримінального права? Я так, якщо і ти теж. давай обговоримо склад її злочину? А якщо ні, то якого х.ра сперечаєшся?
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16.06.2020 12:03 Відповісти
А ти спеціаліст? Чорта з два, ти спеціаліст з брехні та придурочного юстицького апломбу.
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16.06.2020 12:41 Відповісти
так, адвокат із кримінального права із спеціалізацією "службові злочини", а що? Тобі неприємно спілкуватись із людиною яка розуміє, що пише, а чому?
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16.06.2020 13:33 Відповісти
Якесь закарпатське бидло з дупломом юстицьки проти ВСУ та ЄСПЛ. Ой, як круто.
Дати цьому дурневі з дупломом премію ім прокурви Фролової та "судді" Роді Соплі-Киреєва в вигляді понюшки кокаїну.
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16.06.2020 12:39 Відповісти
Давай поступимо простіше. Ти наведеш мені приклад рішення ЄСПЛ, відповідно до якого вона не вчиняла злочину (незаконне затримання собі у дупу запхай, це зовсім різні речі, у нас сотні незаконно затриманих отримали компенсацію за це по рішенню ЄСПЛ і далі відбувають законне покарання) і я вибачусь, а не наведеш - ти галіме воняче і тупе чмо?
Так підходить?
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16.06.2020 13:35 Відповісти
Одні щирі українці: Мангер, Левин, Павловьский...
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16.06.2020 11:06 Відповісти
Случайно не при попытке перехода государственной границы задержали?
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16.06.2020 11:13 Відповісти
мангер ти что розпорядился чужой жизнью,и еще прячеся ,отвечай изверг,а наши доблесние органи тянут резину , потому что среди них ,куча таких как он ,,,,
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16.06.2020 12:59 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZW5pzd7X7CCSDhxO3g1g3bXHebLSXJUeT9Vid8YqdfGICyhuzDpMYkj2zc7kvE2kyNsoXZfhBLsaQX90wd1k1mD1FEPtsoXSOzZKF7uiYy13lDBedtzsJcc09YZpMSPbK8&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZW5pzd7X7CCSDhxO3g1g3bXHebLSXJUeT9Vid8YqdfGICyhuzDpMYkj2zc7kvE2kyNsoXZfhBLsaQX90wd1k1mD1FEPtsoXSOzZKF7uiYy13lDBedtzsJcc09YZpMSPbK8&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZW5pzd7X7CCSDhxO3g1g3bXHebLSXJUeT9Vid8YqdfGICyhuzDpMYkj2zc7kvE2kyNsoXZfhBLsaQX90wd1k1mD1FEPtsoXSOzZKF7uiYy13lDBedtzsJcc09YZpMSPbK8&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и
ещё 2.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/266128044651157?__cft__[0]=AZW5pzd7X7CCSDhxO3g1g3bXHebLSXJUeT9Vid8YqdfGICyhuzDpMYkj2zc7kvE2kyNsoXZfhBLsaQX90wd1k1mD1FEPtsoXSOzZKF7uiYy13lDBedtzsJcc09YZpMSPbK8&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Насиров предупредил Мангера о том,что бренд-КЛЕТЧАТОЕ ОДЕЯЛО принадлежит именно ему и посоветовал завернуться в ГОЛУБОЕ одеяло))..
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16.06.2020 15:05 Відповісти
Я також чув,як батько Гандзюк назвав Батьківщину і БПП партіями вбивць,але коли жюлька від свого члена Мангера відмовилася і сказала,що то є "брудна боротьба Порошенка за владу",то пецик пішов далі-заставив луцика зїсти докази причетності членів БПП Гордєєва і Рищука до вбивства Гандзюк.Звісно-немає доказів-немає проблеми,але ще живий сам пецик та жюлька,а значить-слідство триватиме і ми ще багато почуємо по справі"як москаляки виконують замовлення від феодалів на вбивство активістів"Щодо Мангер винний бо жюлька виключила з партії"-це повна туфта-бахиня просто попу підстрахувала,як завжди(з сявкою,з сааком)Замовники-звісно-привладні на той час пецики,які суди під себе реформували(думали будуть вічно вбивати активістів),а ці суди рехформовані-вже сьогодні бумерангом битимуть зараз і по ним самим.
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16.06.2020 15:22 Відповісти
 
 