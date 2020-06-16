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Новости Убийство Гандзюк
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Дело Гандзюк: СБУ задержала Мангера, его доставляют в Печерский суд

Дело Гандзюк: СБУ задержала Мангера, его доставляют в Печерский суд

Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева 16 июня 2020 г., сотрудниками Службы безопасности Украины около 7 утра задержан подозреваемый в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.

"Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дал разрешение на силовой привод на судебное заседание Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.

задержание (6675) СБУ (19893) Гандзюк Екатерина (549) Мангер Владислав (189) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+16
учитывая, что Мангер делал крупные ежемесячные взносы в партийную кассу "Матькивщины", сегодня на суде будет цельный выводок депитутов из этой секты, "видных" научных, культурных деятелей и попов из УПЦ МП, желающих взять Мангера на поруки..
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16.06.2020 09:43
+12
Медведчук-Коломойский скупили уже пол Украины,что по факту означет заводы пароходы Ферросплавы и прочие ОБЛЭНЕРГО притнадлежат Путлеру...,но ГБР это не интересует,поскольку главнее посадить Порошенко,сообщает Нью-Йорк Тамс...
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16.06.2020 09:49
+11
Прошлой весной это называлось "политическое преследование режима Порошенко", а сейчас Жулька, как воды в рот набрала...
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16.06.2020 09:55
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16.06.2020 09:40 Ответить
Все тому що не було чарівної клітчатої ковдри.
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16.06.2020 09:50 Ответить
Дык лето,жара-вот и не захватил.
Но судя по всему его скоро морозить начнет,успеет еще в клетчатое одеяло укутаться.
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16.06.2020 10:22 Ответить
Сулима Іван-візьме на поруки! "Матьківщина"-понад усе!
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16.06.2020 11:39 Ответить
О є, бабі! Ти правий. Але чарівна картата ковдра в 21 сторіччі - це раритет доступний лише обраним
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16.06.2020 14:46 Ответить
А ведь, как интересно распеределился баланс благодаря 73%. Сядут все.
Дело Гандзюк: Мангер задержан, его доставляют в Печерский суд - Цензор.НЕТ 6711
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16.06.2020 09:42 Ответить
ти підкреслюй, що цей кадр - також "73/43%зебіл".
Я і не виходив на його захист. А Марія Іонова, Михайло Бондар, Яна Зінкевич - ну, як самі знають.
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16.06.2020 09:55 Ответить
Так я об этом и говорю.
Стерненко получил возможность сидеть в соседней камере с Мангером.

А какая разница...
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16.06.2020 09:57 Ответить
Дихлофоса оппился...
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16.06.2020 12:28 Ответить
учитывая, что Мангер делал крупные ежемесячные взносы в партийную кассу "Матькивщины", сегодня на суде будет цельный выводок депитутов из этой секты, "видных" научных, культурных деятелей и попов из УПЦ МП, желающих взять Мангера на поруки..
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16.06.2020 09:43 Ответить
Прошлой весной это называлось "политическое преследование режима Порошенко", а сейчас Жулька, как воды в рот набрала...
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16.06.2020 09:55 Ответить
ну так... Зеленский обосрался, а виноват Порошенко..
Ленка заболела короновирусом, а виноват снова Порох.. это ж "он продал" все маски в стране в Китай..
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16.06.2020 09:58 Ответить
А клетчатое одеяло и инвалидная коляска в наличии имеется?
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16.06.2020 09:46 Ответить
Ему бы сейчас нанять адвоката Онищенко-Кадырова и отпустят. И пропишут лечение на итальянской ривьере.
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16.06.2020 10:08 Ответить
Медведчук-Коломойский скупили уже пол Украины,что по факту означет заводы пароходы Ферросплавы и прочие ОБЛЭНЕРГО притнадлежат Путлеру...,но ГБР это не интересует,поскольку главнее посадить Порошенко,сообщает Нью-Йорк Тамс...
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16.06.2020 09:49 Ответить
Так нарід цього забажав, головне не Порошенко, а чи Путін чи Медведчук - какая разніца.
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16.06.2020 09:52 Ответить
Mіж ними немає суттєвої різниці. Вони схожі як три кума. До речі Медведчук кум для обох.
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16.06.2020 13:53 Ответить
Серьезно? И можешь подтвердить, мертвечук кум Пороха? Или как всегда? Ссылки на помойки можешь не давать)))
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17.06.2020 01:03 Ответить
Всё это скупили именно при президенте Порошенко.
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16.06.2020 13:51 Ответить
Украинские латифундисты и их шестерки - это даже не уголовники, я не знаю, как этих существ вообще можно назвать.
Не забывайте, что Гандзюк не просто убили, ее убили изощренно, ее, можно сказать, запытали, причем медленно.
Ожоги (у нее были химические) особенно тяжело переносятся человеком, потому что наша кожа - это самый большой человеческий орган, очень плохо для организма такое большое ее поражение.
Катя Гандзюк была просто глупа (разве будет умный человек уголовнику за ворот селедку засовывать?), но глупость - не преступление, чтобы за него так человека замучить.
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16.06.2020 09:50 Ответить
А каблуком босоножка Мангер когда будет в дверь камеры садить из инвальдонной коляски? Когда его опетушат или до этой процедуры?
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16.06.2020 09:54 Ответить
Вторая половина Украины скуплена другим миллиардером Путлера, Вадимом Новинским...
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16.06.2020 09:55 Ответить
Выйдет под залог 40 млн грн.
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16.06.2020 09:56 Ответить
Как там пропагандонша Ольга ********* говорила...все кто угодно,только не Порошенко...
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16.06.2020 09:57 Ответить
черговий сеанс урінотерапії для зебілят)) ви, головне, меморандум з МФВ не читайте, на програму дій шморгаля не звертайте уваги й готуйтеся на місцевих виборах шмарклю за вуха витягувати, бо щось там у нього обвисло і прогнулось сильно
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16.06.2020 09:59 Ответить
Шаленієш від "золотого дощику", маленька бешкетниця?)))
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16.06.2020 14:04 Ответить
Если Конгресс США примет Законопроект двух Сенаторов-республиканцев США по поводу признингия РАБссии спонсором Мирового терроризма,то,РАБссия может быть развалена за год....
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16.06.2020 10:00 Ответить
Вбивці Гандзюк затримали невинну людину, проти якої зфальшували справу, і тягнуть до сумновідомого Печерського "суду", бо якщо не сяде Мангер, то сядуть фСБ(у)шні хєнєрали, що й віддавали накази на організацію ліквідації власної позаштатної співробітниці.
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16.06.2020 10:11 Ответить
Выйдет под залог клетчатого одеяла и под личное обязательство не уезжать никуда, дальше Мальдив. Если суд будут очень строг, то могут заставить носить золотой браслет и часы от Патек Филипп. Но это уже крайняя мера.
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16.06.2020 10:13 Ответить
Ну о строгости наших судов ходят легенды.
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16.06.2020 10:26 Ответить
Ну і чого добились його адвокати? Ні коли не розумів такої "роботи".
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16.06.2020 10:43 Ответить
У цьому випадку праця адвокатів буде доволі легкою, якщо по суті справи - жодних доказів вини Мангера просто не існує. Але адвокати будуть вести тяжку боротьбу за те, щоб клієнта не посадили попри відсутність будь-яких доказів, що в умовах нашого кривосуддя не було б чимось дивним, навіть було б звичайним, он, судять Стерненка чи АТОшників з волонтерами по справі про вбивство Шеремета за явно сфабрикованим звинуваченням, і це ж лише вершина айсбергу, насправді системи правосуддя в Україні немає взагалі, тож садять безвинних і відпускають винних набагато частіше, ніж напаки, і може статись все що завгодно.
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16.06.2020 10:53 Ответить
Як це не існує? Є труп, є ніж, є стрім із погонею. Сумнівів у тому, що це вбивство не має, тільки питання у кваліфікації. Я сумніваюсь, що це ч.2 ст.115, як на мене, це перевищенням при затриманні, або вбивство у стані афекту. Але це теж, злочини, нехай і значно легші.
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16.06.2020 10:58 Ответить
Ну наведіть хоч один доказ вини Мангера, у нас же феесбеушники і прокурори язиком ляпають як метлою метуть, публічно звинувачуючи будь кого у будь чому, чи наведіть хоч один виступ самих адвокатів із спростування якогось конкретного факту проти Мангера. Не знайдете Ви нічого, бо навіть адвокатам, попри те, що це їх робота, немає, по суті, що спростовувати.
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16.06.2020 11:03 Ответить
бл..яяя я по Стерненку писав, і не помітив. що це вітка по Мангеру
Я не знаю, що у них на Мангера є. Як спеціаліст, я із самого початку бачив тут ексцес виконавця. Можливо Мангер і наймав їх, але чи для вбивства? Сумніваюсь. Хотіли полякати, але довірили справу дебілам. Якщо є докази обговорення деталей - кислота і т.п., тоді тут буде замовне вбивство, якщо ні, то скоріше за усе, зовсім інший, легший склад злочину. Проблема виникла із самого початку, коли суспільство не погодилось по суті не з діями правоохоронців, а із нормою Закону, відповідальністю, що мав понести Мангер. Вважали, що це занадто мало. Але така сама фігня була і у справі випадково застреленого хлопчика Кірила.
Наш народ не розуміє, що в даних випадках Закон потрібно змінювати, а не вимагати підігнати/порушити його під конкретний випадок.
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16.06.2020 12:09 Ответить
Справа суто політична, сфабрикована Грицаком перед виборами на догоду шоколадній Свині, щоб залити брудом Тимошенко, але Свиня-сучий-Потрох не побачила, як виявилось, головної загрози - від Блазня. До речі, точно так розкручували "справу педофілів", що виявилась суцільним фейком, на виборах Тимошенко-Янукович. Та й кому я це пояснюю - відомому свиноботу, що сам особисто приймав участь у розкручуванні "чорного піару" проти Тимошенко по цій справі
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16.06.2020 11:08 Ответить
Косата тут до чого? До речі засудили її справедливо. Той злочин вона реально вчинила. Шкода, що мотивами її посадки було не покарання злочинця, а знищення політичного опонента, але складу злочину у її діях, це не скасовує.
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16.06.2020 11:12 Ответить
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16.06.2020 11:14 Ответить
Ти спеціаліст із кримінального права? Я так, якщо і ти теж. давай обговоримо склад її злочину? А якщо ні, то якого х.ра сперечаєшся?
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16.06.2020 12:03 Ответить
А ти спеціаліст? Чорта з два, ти спеціаліст з брехні та придурочного юстицького апломбу.
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16.06.2020 12:41 Ответить
так, адвокат із кримінального права із спеціалізацією "службові злочини", а що? Тобі неприємно спілкуватись із людиною яка розуміє, що пише, а чому?
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16.06.2020 13:33 Ответить
Якесь закарпатське бидло з дупломом юстицьки проти ВСУ та ЄСПЛ. Ой, як круто.
Дати цьому дурневі з дупломом премію ім прокурви Фролової та "судді" Роді Соплі-Киреєва в вигляді понюшки кокаїну.
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16.06.2020 12:39 Ответить
Давай поступимо простіше. Ти наведеш мені приклад рішення ЄСПЛ, відповідно до якого вона не вчиняла злочину (незаконне затримання собі у дупу запхай, це зовсім різні речі, у нас сотні незаконно затриманих отримали компенсацію за це по рішенню ЄСПЛ і далі відбувають законне покарання) і я вибачусь, а не наведеш - ти галіме воняче і тупе чмо?
Так підходить?
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16.06.2020 13:35 Ответить
Одні щирі українці: Мангер, Левин, Павловьский...
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16.06.2020 11:06 Ответить
Случайно не при попытке перехода государственной границы задержали?
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16.06.2020 11:13 Ответить
мангер ти что розпорядился чужой жизнью,и еще прячеся ,отвечай изверг,а наши доблесние органи тянут резину , потому что среди них ,куча таких как он ,,,,
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16.06.2020 12:59 Ответить
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https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZW5pzd7X7CCSDhxO3g1g3bXHebLSXJUeT9Vid8YqdfGICyhuzDpMYkj2zc7kvE2kyNsoXZfhBLsaQX90wd1k1mD1FEPtsoXSOzZKF7uiYy13lDBedtzsJcc09YZpMSPbK8&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZW5pzd7X7CCSDhxO3g1g3bXHebLSXJUeT9Vid8YqdfGICyhuzDpMYkj2zc7kvE2kyNsoXZfhBLsaQX90wd1k1mD1FEPtsoXSOzZKF7uiYy13lDBedtzsJcc09YZpMSPbK8&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и
ещё 2.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/266128044651157?__cft__[0]=AZW5pzd7X7CCSDhxO3g1g3bXHebLSXJUeT9Vid8YqdfGICyhuzDpMYkj2zc7kvE2kyNsoXZfhBLsaQX90wd1k1mD1FEPtsoXSOzZKF7uiYy13lDBedtzsJcc09YZpMSPbK8&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Насиров предупредил Мангера о том,что бренд-КЛЕТЧАТОЕ ОДЕЯЛО принадлежит именно ему и посоветовал завернуться в ГОЛУБОЕ одеяло))..
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16.06.2020 15:05 Ответить
Я також чув,як батько Гандзюк назвав Батьківщину і БПП партіями вбивць,але коли жюлька від свого члена Мангера відмовилася і сказала,що то є "брудна боротьба Порошенка за владу",то пецик пішов далі-заставив луцика зїсти докази причетності членів БПП Гордєєва і Рищука до вбивства Гандзюк.Звісно-немає доказів-немає проблеми,але ще живий сам пецик та жюлька,а значить-слідство триватиме і ми ще багато почуємо по справі"як москаляки виконують замовлення від феодалів на вбивство активістів"Щодо Мангер винний бо жюлька виключила з партії"-це повна туфта-бахиня просто попу підстрахувала,як завжди(з сявкою,з сааком)Замовники-звісно-привладні на той час пецики,які суди під себе реформували(думали будуть вічно вбивати активістів),а ці суди рехформовані-вже сьогодні бумерангом битимуть зараз і по ним самим.
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16.06.2020 15:22 Ответить
 
 