Дело Гандзюк: СБУ задержала Мангера, его доставляют в Печерский суд
Во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева 16 июня 2020 г., сотрудниками Службы безопасности Украины около 7 утра задержан подозреваемый в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, решение об обращении в суд с ходатайством об изменении меры пресечения было принято прокурором из-за попыток незаконного влияния подозреваемого на свидетелей путем угроз им и членам их семей.
"Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении председателя Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.
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Но судя по всему его скоро морозить начнет,успеет еще в клетчатое одеяло укутаться.
Я і не виходив на його захист. А Марія Іонова, Михайло Бондар, Яна Зінкевич - ну, як самі знають.
Стерненко получил возможность сидеть в соседней камере с Мангером.
А какая разница...
Ленка заболела короновирусом, а виноват снова Порох.. это ж "он продал" все маски в стране в Китай..
Не забывайте, что Гандзюк не просто убили, ее убили изощренно, ее, можно сказать, запытали, причем медленно.
Ожоги (у нее были химические) особенно тяжело переносятся человеком, потому что наша кожа - это самый большой человеческий орган, очень плохо для организма такое большое ее поражение.
Катя Гандзюк была просто глупа (разве будет умный человек уголовнику за ворот селедку засовывать?), но глупость - не преступление, чтобы за него так человека замучить.
Я не знаю, що у них на Мангера є. Як спеціаліст, я із самого початку бачив тут ексцес виконавця. Можливо Мангер і наймав їх, але чи для вбивства? Сумніваюсь. Хотіли полякати, але довірили справу дебілам. Якщо є докази обговорення деталей - кислота і т.п., тоді тут буде замовне вбивство, якщо ні, то скоріше за усе, зовсім інший, легший склад злочину. Проблема виникла із самого початку, коли суспільство не погодилось по суті не з діями правоохоронців, а із нормою Закону, відповідальністю, що мав понести Мангер. Вважали, що це занадто мало. Але така сама фігня була і у справі випадково застреленого хлопчика Кірила.
Наш народ не розуміє, що в даних випадках Закон потрібно змінювати, а не вимагати підігнати/порушити його під конкретний випадок.
Дати цьому дурневі з дупломом премію ім прокурви Фролової та "судді" Роді Соплі-Киреєва в вигляді понюшки кокаїну.
Так підходить?
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Олегом Хвощевським и
ещё 2.
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Насиров предупредил Мангера о том,что бренд-КЛЕТЧАТОЕ ОДЕЯЛО принадлежит именно ему и посоветовал завернуться в ГОЛУБОЕ одеяло))..