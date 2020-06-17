12% заболевших COVID-19 киевлян - медики, - Кличко

В Киеве 12 процентов от всех больных коронавирусом жителей города - медики. Всего коронавирусом заболели 582 медика. Почти половина из них выздоровели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Отмечу, что в целом, за период пандемии, в столице заболели 582 медицинских работника. То есть 12 процентов от всех инфицированных киевлян. Подавляющее большинство из них подхватили вирус на работе. Сегодня в стационарах находятся 32 медика. Другие - лечатся на самоизоляции", - заявил мэр Киева.

По словам Кличко, выздоровевшие 249 медицинских работников уже вышли на работу - спасать здоровье и жизни киевлян.

"Я призываю всех помочь нашим врачам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу. Мы можем это сделать, соблюдая простые и столь необходимые правила безопасности", - подчеркнул мэр.

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