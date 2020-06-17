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Новости Коронавирус и карантин
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12% заболевших COVID-19 киевлян - медики, - Кличко

12% заболевших COVID-19 киевлян - медики, - Кличко

В Киеве 12 процентов от всех больных коронавирусом жителей города - медики. Всего коронавирусом заболели 582 медика. Почти половина из них выздоровели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Отмечу, что в целом, за период пандемии, в столице заболели 582 медицинских работника. То есть 12 процентов от всех инфицированных киевлян. Подавляющее большинство из них подхватили вирус на работе. Сегодня в стационарах находятся 32 медика. Другие - лечатся на самоизоляции", - заявил мэр Киева.

По словам Кличко, выздоровевшие 249 медицинских работников уже вышли на работу - спасать здоровье и жизни киевлян.

"Я призываю всех помочь нашим врачам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу. Мы можем это сделать, соблюдая простые и столь необходимые правила безопасности", - подчеркнул мэр.

Также читайте: Киев усиливает контроль за соблюдением карантинных мер и правил безопасности, - Кличко

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Топ комментарии
+1
а ты хочешь, чтобы они паразитировали на твоем личном кармане? так иди в частную клинику. Там тебя так обчистят, мама не горюй.
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17.06.2020 12:35
+1
Виталъя кончай базарить. Вместо призывать когото комуто помочь чтото соблюдая, может ты или ктото там обеспечит уже наших "медиков" средствами защиты. Или вы нездарные и предпочитаете уговорами своими нам мОзги компостировать? Не нужно нас уговаривать или вести кудато чуткою рукою - делай свою работу и всё.
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17.06.2020 13:11
+1
Кролик, они и так на наших личных карманах. Ты из Украины вообще, когда в обычной больнице в последний раз был?
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17.06.2020 13:13
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Мені лікарів не шкода. Вони паразитують на державному бюджеті.
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17.06.2020 12:29 Ответить
а ты хочешь, чтобы они паразитировали на твоем личном кармане? так иди в частную клинику. Там тебя так обчистят, мама не горюй.
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17.06.2020 12:35 Ответить
ой, вы меня таки удивил, как будто "бесплатно" аппендицит вырезать не облегчит карман. но если денег нет, то облегчить могут и жизнь
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17.06.2020 12:36 Ответить
Я хочу чтобы они вообще не паразитировали, а работали как все порядочные люди. Пусть с меня не берут налоги на содержание врачей-паразитов, тогда я могу пойти в частную клинику.
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17.06.2020 12:47 Ответить
я сильно сомневаюсь, что ты платишь налоги.
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17.06.2020 17:10 Ответить
Кролик, они и так на наших личных карманах. Ты из Украины вообще, когда в обычной больнице в последний раз был?
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17.06.2020 13:13 Ответить
на днях. 140 гривен за удаление зуба вместе с рентгеном. а в частной клиники сколько? а до Супрун вообще зубы бесплатно удаляли.
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17.06.2020 17:05 Ответить
Ты же не будешь на серьёзе утверждать, что у нас медицина бесплатная? Везде платим почти за все. Даже ты с этими 140 грн. Так что они и так на нашем кармане, как я и написал, и частники и государственные. Так государственные еще и бюджет сосут. Вобщем система финансирования медицины у нас дикая: плати или умри.
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18.06.2020 11:56 Ответить
это в государственной 140
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17.06.2020 17:06 Ответить
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17.06.2020 12:33 Ответить
Ничего удивительного, просто хреновая защита.
А с кем поведёшься от того и забеременеешь)
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17.06.2020 12:35 Ответить
Мне в мэре нравится то что он выучил украинский.
А то шо он несет в фейсбуках и прочем - можно не особо воспринимать.
в почти 50 лет еле выучить гос. язык, это многое говорит про качество этого мэра. Бокс, сбавь обороты и встреться с Дубинским, а то он тя так уже обосрал шо аж странно шо ты его не завалил исками вна суд.
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17.06.2020 12:35 Ответить
Виталъя кончай базарить. Вместо призывать когото комуто помочь чтото соблюдая, может ты или ктото там обеспечит уже наших "медиков" средствами защиты. Или вы нездарные и предпочитаете уговорами своими нам мОзги компостировать? Не нужно нас уговаривать или вести кудато чуткою рукою - делай свою работу и всё.
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17.06.2020 13:11 Ответить
 
 