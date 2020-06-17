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Новини Коронавірус і карантин
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12% захворілих на COVID-19 киян - медики, - Кличко

12% захворілих на COVID-19 киян - медики, - Кличко

У Києві 12 % від усіх хворих на коронавірус мешканців міста - медики. Загалом на коронавірус захворіли 582 медики. Майже половина з них видужали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Зазначу, що загалом за період пандемії в столиці захворіли 582 медичні працівники. Тобто 12 відсотків від усіх інфікованих киян. Переважна більшість з них підхопили вірус на роботі. Сьогодні в стаціонарах перебувають 32 медики. Інші – лікуються на самоізоляції", - заявив мер Києва.

За словами Кличка, вже одужали 249 медичних працівників і вже вийшли на роботу – рятувати здоров'я та життя киян.

"Я закликаю всіх допомогти нашим лікарям, медсестрам, молодшому медичному персоналу. Ми можемо це зробити, дотримуючись простих і таких необхідних правил безпеки", - наголосив мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ може повернути частину карантинних обмежень, якщо показник захворюваності на COVID-19 зросте, - Кличко. ВIДЕО

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Топ коментарі
+1
а ты хочешь, чтобы они паразитировали на твоем личном кармане? так иди в частную клинику. Там тебя так обчистят, мама не горюй.
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17.06.2020 12:35
+1
Виталъя кончай базарить. Вместо призывать когото комуто помочь чтото соблюдая, может ты или ктото там обеспечит уже наших "медиков" средствами защиты. Или вы нездарные и предпочитаете уговорами своими нам мОзги компостировать? Не нужно нас уговаривать или вести кудато чуткою рукою - делай свою работу и всё.
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17.06.2020 13:11
+1
Кролик, они и так на наших личных карманах. Ты из Украины вообще, когда в обычной больнице в последний раз был?
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17.06.2020 13:13
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Мені лікарів не шкода. Вони паразитують на державному бюджеті.
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17.06.2020 12:29 Відповісти
а ты хочешь, чтобы они паразитировали на твоем личном кармане? так иди в частную клинику. Там тебя так обчистят, мама не горюй.
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17.06.2020 12:35 Відповісти
ой, вы меня таки удивил, как будто "бесплатно" аппендицит вырезать не облегчит карман. но если денег нет, то облегчить могут и жизнь
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17.06.2020 12:36 Відповісти
Я хочу чтобы они вообще не паразитировали, а работали как все порядочные люди. Пусть с меня не берут налоги на содержание врачей-паразитов, тогда я могу пойти в частную клинику.
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17.06.2020 12:47 Відповісти
я сильно сомневаюсь, что ты платишь налоги.
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17.06.2020 17:10 Відповісти
Кролик, они и так на наших личных карманах. Ты из Украины вообще, когда в обычной больнице в последний раз был?
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17.06.2020 13:13 Відповісти
на днях. 140 гривен за удаление зуба вместе с рентгеном. а в частной клиники сколько? а до Супрун вообще зубы бесплатно удаляли.
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17.06.2020 17:05 Відповісти
Ты же не будешь на серьёзе утверждать, что у нас медицина бесплатная? Везде платим почти за все. Даже ты с этими 140 грн. Так что они и так на нашем кармане, как я и написал, и частники и государственные. Так государственные еще и бюджет сосут. Вобщем система финансирования медицины у нас дикая: плати или умри.
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18.06.2020 11:56 Відповісти
это в государственной 140
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17.06.2020 17:06 Відповісти
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17.06.2020 12:33 Відповісти
Ничего удивительного, просто хреновая защита.
А с кем поведёшься от того и забеременеешь)
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17.06.2020 12:35 Відповісти
Мне в мэре нравится то что он выучил украинский.
А то шо он несет в фейсбуках и прочем - можно не особо воспринимать.
в почти 50 лет еле выучить гос. язык, это многое говорит про качество этого мэра. Бокс, сбавь обороты и встреться с Дубинским, а то он тя так уже обосрал шо аж странно шо ты его не завалил исками вна суд.
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17.06.2020 12:35 Відповісти
Виталъя кончай базарить. Вместо призывать когото комуто помочь чтото соблюдая, может ты или ктото там обеспечит уже наших "медиков" средствами защиты. Или вы нездарные и предпочитаете уговорами своими нам мОзги компостировать? Не нужно нас уговаривать или вести кудато чуткою рукою - делай свою работу и всё.
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17.06.2020 13:11 Відповісти
 
 