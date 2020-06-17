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Киев усиливает контроль за соблюдением карантинных мер и правил безопасности, - Кличко

Киев усиливает контроль за соблюдением карантинных мер и правил безопасности, - Кличко

Мобильные группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в деятельности предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу обратить внимание на то, что город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля соблюдения карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны", - отметил Кличко.

Мобильные группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в деятельности предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и др. И, в случае несоблюдения работниками или посетителями установленных правил, составляют протокол об административном нарушении.

"Напомню, штрафы за такие нарушения для граждан составляют от 17 тыс. до 51 тыс. гривен, а для заведения штраф от 34 тыс. до 340 тыс. грн. А в случае выявления значительных нарушений, заведение могут закрыть - до их устранения. За месяц работы группы проверили более 2 тыс. объектов. Были составлены 325 протоколов о нарушении", - добавил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксирован 41 случай COVID-19, два человека умерли, всего 4 026 случаев инфицирования, - Кличко

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Топ комментарии
+3
Виталя, добейте уже малый бизнес штрафами....
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17.06.2020 12:27
+3
Парки и зоны отдыха закрываем, вдесятером вылавливаем отдельно купающихся граждан, Велюр не трогаем.
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17.06.2020 12:34
+2
А чому ніхто за окуляри не говорить.причому в світі також? Спочатку ВОЗ казала,що окуляри потрібні,як і маски.А що до масок,то маски повинні бути хорошої якості,або взагалі распіратори,а не китайські,які просвічуються.Коментатори,вам не здається,що щось не так,причому всюди,не тільки в Україні.
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17.06.2020 12:38
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Виталя, добейте уже малый бизнес штрафами....
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17.06.2020 12:27 Ответить
Коли вже виздихають всі борці з коронавірусом.
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17.06.2020 12:31 Ответить
Коли вже виздихають від короновірусу всі борці з коронавірусом?
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17.06.2020 12:52 Ответить
Та нехай би виздихали від будь-чого. Тільки б припинили знущатися з людей.
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17.06.2020 13:37 Ответить
ти здохнеш раніше
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17.06.2020 15:44 Ответить
Дошло наконец то... Ослабление карантина это не значит его завершение. а то государство умыло руки.. Да нет , нужно что бы оставшиеся требования выполнялись неукоснительно. Штрафы, значит штрафы... Выполняй или плати, не дойдет, значит закрывать.- на 2 недели ( как впрочем по началу и анонсировали, но потом "забыли") А то вторая волна придет до окончания первой.
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17.06.2020 12:32 Ответить
намордники на всех наденьте уже.
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17.06.2020 12:33 Ответить
зебілам намордникі непотрібно носити
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17.06.2020 12:42 Ответить
Парки и зоны отдыха закрываем, вдесятером вылавливаем отдельно купающихся граждан, Велюр не трогаем.
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17.06.2020 12:34 Ответить
ПНХ со своими усилениями, уроды
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17.06.2020 12:35 Ответить
А чому ніхто за окуляри не говорить.причому в світі також? Спочатку ВОЗ казала,що окуляри потрібні,як і маски.А що до масок,то маски повинні бути хорошої якості,або взагалі распіратори,а не китайські,які просвічуються.Коментатори,вам не здається,що щось не так,причому всюди,не тільки в Україні.
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17.06.2020 12:38 Ответить
Навпаки респіратори повинні бути лише у лікарів, а в магазині, чи метрополітені повинні бути лише маски, бо громадянин в респіраторі буде всіх заражати вільно через клапан видихаючи всі віруси. Маска ж навпаки не дає змоги швидко заражати оточуючих затримуючи мікрокапельки з вірусами. В цьому різниця між маскою і респіратором. І навіть маска яка просвічується в деськи разів зменьшує виділеня концентрації вірусів в середовище. Тому якщо людина поважає оточуючих вона носить маску. а та для якої оточення ботва та носить респіратор. (це звісно не стосується лікарів).
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17.06.2020 13:04 Ответить
https://censor.net/ua/user/413294 Китайська маска практично не захищає.від такого небезпечного вірусу.В інтернеті ж її перевіряли.А якщо в маршрутці вона намокне від поту,то тим більше.Та й без окулярів її немає сенсу носити.Це все спочатку спеціалісти говорили.
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17.06.2020 13:08 Ответить
Шановий я звами цілком згодний, що жодна маска повністю не захищає від вірусів, однак хвороба буде значно складніше проходити, коли людина отримає одразу велику концентрацію вірусів. В цьому різниця між масою і просто зараженням аерозоями з вірусами від кашлю чи чихання, або клапан респіратора. Звичайно, що для 100 процентного захисту потрібний спец костюм і багато чого іншого. Для того і розробляли вчені-виродки ковидлу щоб заражала всіх і при тому безсимтомно.
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17.06.2020 13:37 Ответить
https://censor.net/user/413294 Вірус це не доза радіації і не отрута,щоб отримати його велику концентрацію.Про таке навіть ВОЗ не говорила.
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17.06.2020 14:09 Ответить
ВООЗ наговорила те, що їй нафінансував на лапу Білл Гейтс на 2.2 млрд. Вірус це не радіація, однак їх кількість в організмі все ж має значення для перебігу хвороб і стану імунної системи. Тому маски і використовують, звісно там де вони потрібні в закритих приміщеннях і салонах транспорту, тому і провітрюють приміщення, вагони метро, станції щоб знизити концентрацію вірусів.
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17.06.2020 17:25 Ответить
https://censor.net/user/413294 Якщо ВОЗ наговорила лапшу,то значить і все лапша і всі ці маски також лапша.Ви ж самі не вірусолог.А тільки говорите те.що десь почули.
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17.06.2020 17:38 Ответить
Це вже якась нова релігія ковидло, одні - за маски, інші проти, проте є здоровий глузд, як каже доктор Комаровський, на вулиці маски не потрібні, а в метро чи в поліклініці вони доречні ось і все. В кінці кінців кожен вибирає сам свою долю, хоч каналізують події, які впливають на неї, інші істоти . А ВООЗ взагалі наговорила те, що їй проплатив дядько Білл і корпорація NIH, і багато інших архитекторів віруса з Франції, Японії і Китаю.
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17.06.2020 19:15 Ответить
https://censor.net/ua/user/413294 Распіратори є різні.Є ж такі.що добре захищають,це не я придумав.
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17.06.2020 13:10 Ответить
Хоч професійних жебраків повиганяйте з вагонів і салонів, якщо нічого дармоїди і олігофрени так і не зробили, крім базікання про ковидлу , цей подарунок від їх улюбленого дядька Білла і його злочинної корпорації NIH.
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17.06.2020 13:09 Ответить
азарощина .. куча проверок бродит по магазинам и выставляет счета "за проверку"
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17.06.2020 13:29 Ответить
 
 