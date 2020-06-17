Киев усиливает контроль за соблюдением карантинных мер и правил безопасности, - Кличко

Мобильные группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в деятельности предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу обратить внимание на то, что город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля соблюдения карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны", - отметил Кличко.

Мобильные группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в деятельности предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и др. И, в случае несоблюдения работниками или посетителями установленных правил, составляют протокол об административном нарушении.

"Напомню, штрафы за такие нарушения для граждан составляют от 17 тыс. до 51 тыс. гривен, а для заведения штраф от 34 тыс. до 340 тыс. грн. А в случае выявления значительных нарушений, заведение могут закрыть - до их устранения. За месяц работы группы проверили более 2 тыс. объектов. Были составлены 325 протоколов о нарушении", - добавил Кличко.

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