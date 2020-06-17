УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10854 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 292 21
карантин (18171) Київ (19115) Кличко (3477) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Київ посилює контроль за дотриманням карантинних заходів та правил безпеки, - Кличко

Київ посилює контроль за дотриманням карантинних заходів та правил безпеки, - Кличко

Мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності підприємств торгівлі, громадського харчування та побутових послуг.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу звернути увагу на те, що місто посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони", - зазначив Кличко.

Мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інших. І в разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил складають протокол про адміністративне порушення.

"Нагадаю, штрафи за такі порушення для громадян становлять від 17 до 51 тисячі гривень, А на заклад чекає штраф від 34 до 340 тисяч. А в разі виявлення значних порушень заклад можуть закрити - до їхнього усунення. За місяць роботи групи перевірили понад 2 тис. об’єктів. Було складено 325 протоколів про порушення", - додав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві зафіксовано 41 випадок COVID-19, дві людини померли, всього 4 026 випадків інфікування, - Кличко

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Виталя, добейте уже малый бизнес штрафами....
показати весь коментар
17.06.2020 12:27
+3
Парки и зоны отдыха закрываем, вдесятером вылавливаем отдельно купающихся граждан, Велюр не трогаем.
показати весь коментар
17.06.2020 12:34
+2
А чому ніхто за окуляри не говорить.причому в світі також? Спочатку ВОЗ казала,що окуляри потрібні,як і маски.А що до масок,то маски повинні бути хорошої якості,або взагалі распіратори,а не китайські,які просвічуються.Коментатори,вам не здається,що щось не так,причому всюди,не тільки в Україні.
показати весь коментар
17.06.2020 12:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виталя, добейте уже малый бизнес штрафами....
показати весь коментар
17.06.2020 12:27 Відповісти
Коли вже виздихають всі борці з коронавірусом.
показати весь коментар
17.06.2020 12:31 Відповісти
Коли вже виздихають від короновірусу всі борці з коронавірусом?
показати весь коментар
17.06.2020 12:52 Відповісти
Та нехай би виздихали від будь-чого. Тільки б припинили знущатися з людей.
показати весь коментар
17.06.2020 13:37 Відповісти
ти здохнеш раніше
показати весь коментар
17.06.2020 15:44 Відповісти
Дошло наконец то... Ослабление карантина это не значит его завершение. а то государство умыло руки.. Да нет , нужно что бы оставшиеся требования выполнялись неукоснительно. Штрафы, значит штрафы... Выполняй или плати, не дойдет, значит закрывать.- на 2 недели ( как впрочем по началу и анонсировали, но потом "забыли") А то вторая волна придет до окончания первой.
показати весь коментар
17.06.2020 12:32 Відповісти
намордники на всех наденьте уже.
показати весь коментар
17.06.2020 12:33 Відповісти
зебілам намордникі непотрібно носити
показати весь коментар
17.06.2020 12:42 Відповісти
Парки и зоны отдыха закрываем, вдесятером вылавливаем отдельно купающихся граждан, Велюр не трогаем.
показати весь коментар
17.06.2020 12:34 Відповісти
ПНХ со своими усилениями, уроды
показати весь коментар
17.06.2020 12:35 Відповісти
А чому ніхто за окуляри не говорить.причому в світі також? Спочатку ВОЗ казала,що окуляри потрібні,як і маски.А що до масок,то маски повинні бути хорошої якості,або взагалі распіратори,а не китайські,які просвічуються.Коментатори,вам не здається,що щось не так,причому всюди,не тільки в Україні.
показати весь коментар
17.06.2020 12:38 Відповісти
Навпаки респіратори повинні бути лише у лікарів, а в магазині, чи метрополітені повинні бути лише маски, бо громадянин в респіраторі буде всіх заражати вільно через клапан видихаючи всі віруси. Маска ж навпаки не дає змоги швидко заражати оточуючих затримуючи мікрокапельки з вірусами. В цьому різниця між маскою і респіратором. І навіть маска яка просвічується в деськи разів зменьшує виділеня концентрації вірусів в середовище. Тому якщо людина поважає оточуючих вона носить маску. а та для якої оточення ботва та носить респіратор. (це звісно не стосується лікарів).
показати весь коментар
17.06.2020 13:04 Відповісти
https://censor.net/ua/user/413294 Китайська маска практично не захищає.від такого небезпечного вірусу.В інтернеті ж її перевіряли.А якщо в маршрутці вона намокне від поту,то тим більше.Та й без окулярів її немає сенсу носити.Це все спочатку спеціалісти говорили.
показати весь коментар
17.06.2020 13:08 Відповісти
Шановий я звами цілком згодний, що жодна маска повністю не захищає від вірусів, однак хвороба буде значно складніше проходити, коли людина отримає одразу велику концентрацію вірусів. В цьому різниця між масою і просто зараженням аерозоями з вірусами від кашлю чи чихання, або клапан респіратора. Звичайно, що для 100 процентного захисту потрібний спец костюм і багато чого іншого. Для того і розробляли вчені-виродки ковидлу щоб заражала всіх і при тому безсимтомно.
показати весь коментар
17.06.2020 13:37 Відповісти
https://censor.net/user/413294 Вірус це не доза радіації і не отрута,щоб отримати його велику концентрацію.Про таке навіть ВОЗ не говорила.
показати весь коментар
17.06.2020 14:09 Відповісти
ВООЗ наговорила те, що їй нафінансував на лапу Білл Гейтс на 2.2 млрд. Вірус це не радіація, однак їх кількість в організмі все ж має значення для перебігу хвороб і стану імунної системи. Тому маски і використовують, звісно там де вони потрібні в закритих приміщеннях і салонах транспорту, тому і провітрюють приміщення, вагони метро, станції щоб знизити концентрацію вірусів.
показати весь коментар
17.06.2020 17:25 Відповісти
https://censor.net/user/413294 Якщо ВОЗ наговорила лапшу,то значить і все лапша і всі ці маски також лапша.Ви ж самі не вірусолог.А тільки говорите те.що десь почули.
показати весь коментар
17.06.2020 17:38 Відповісти
Це вже якась нова релігія ковидло, одні - за маски, інші проти, проте є здоровий глузд, як каже доктор Комаровський, на вулиці маски не потрібні, а в метро чи в поліклініці вони доречні ось і все. В кінці кінців кожен вибирає сам свою долю, хоч каналізують події, які впливають на неї, інші істоти . А ВООЗ взагалі наговорила те, що їй проплатив дядько Білл і корпорація NIH, і багато інших архитекторів віруса з Франції, Японії і Китаю.
показати весь коментар
17.06.2020 19:15 Відповісти
https://censor.net/ua/user/413294 Распіратори є різні.Є ж такі.що добре захищають,це не я придумав.
показати весь коментар
17.06.2020 13:10 Відповісти
Хоч професійних жебраків повиганяйте з вагонів і салонів, якщо нічого дармоїди і олігофрени так і не зробили, крім базікання про ковидлу , цей подарунок від їх улюбленого дядька Білла і його злочинної корпорації NIH.
показати весь коментар
17.06.2020 13:09 Відповісти
азарощина .. куча проверок бродит по магазинам и выставляет счета "за проверку"
показати весь коментар
17.06.2020 13:29 Відповісти
 
 