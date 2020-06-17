Успешные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". ВИДЕО (обновлено)

Очередные успешные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун" с крылатыми ракетами провели сегодня украинские военные.

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалось видео с фрагментом испытаний. На записи виден момент попадания ракеты в надводную цель.

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По информации, полученной от экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, который стоял у истоков национальной ракетной программы, сегодня завершился цикл испытаний крылатых ракет "Нептун", "во время которого проверялась эффективность уничтожения целей боевой частью ракет". "Ракета точно вышла на цель и уничтожила плавсредство условного противника", - отметил он, подчеркнув, что украинские крылатые ракеты доказали свою эффективность.

"Это огромная победа наших ученых и производственников во главе с генеральным конструктором КБ "Луч" Олегом Коростелевым", - отметил экс-секретарь СНБО, добавив, что украинский ОПК готов к серийному производству мобильных комплексов крылатых ракет, "которые смогут надежно защитить Украину от российской агрессии с моря".

Вместе с тем, все эти испытания профинансированы ГОЗом, утвержденным еще в 2019 году, "а действующий государственный оборонный заказ на 2020 год не предусматривает необходимых ресурсов". "Обещанные изменения до сих пор не внесены, что может привести к остановке реализации проекта "Нептун"", - резюмировал Турчинов.



