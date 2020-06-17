Успешные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". ВИДЕО (обновлено)
Очередные успешные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун" с крылатыми ракетами провели сегодня украинские военные.
В распоряжении Цензор.НЕТ оказалось видео с фрагментом испытаний. На записи виден момент попадания ракеты в надводную цель.
По информации, полученной от экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, который стоял у истоков национальной ракетной программы, сегодня завершился цикл испытаний крылатых ракет "Нептун", "во время которого проверялась эффективность уничтожения целей боевой частью ракет". "Ракета точно вышла на цель и уничтожила плавсредство условного противника", - отметил он, подчеркнув, что украинские крылатые ракеты доказали свою эффективность.
"Это огромная победа наших ученых и производственников во главе с генеральным конструктором КБ "Луч" Олегом Коростелевым", - отметил экс-секретарь СНБО, добавив, что украинский ОПК готов к серийному производству мобильных комплексов крылатых ракет, "которые смогут надежно защитить Украину от российской агрессии с моря".
Вместе с тем, все эти испытания профинансированы ГОЗом, утвержденным еще в 2019 году, "а действующий государственный оборонный заказ на 2020 год не предусматривает необходимых ресурсов". "Обещанные изменения до сих пор не внесены, что может привести к остановке реализации проекта "Нептун"", - резюмировал Турчинов.
Пожалуйста, подождите...
Дякую, тепер мій особистий рейтинг Пороха підріс ще на пару пунктів!
Хоча, гадаю, нема проблеми ввести в програму корегування курсу для підльоту на останніх 10 км.
17 Июня 14:19 0
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Випробування крилатих ракет завершено - але Зеленський не хоче давати грошей на серійне виробництво
Як повідомив Олександр Турчинов, сьогодні було завершено цикл випробувань крилатих ракет "Нептун", які дуже важливі для ЗСУ, щоб протистояти російським окупантам на морі та на землі.
Крилата ракета комплексу успішно вразила морську ціль. Але Державне оборонне замовлення на 2020 рік досі не затверджено та не передбачає ресурсів для серійного виробництва мобільних ракетних комплексів. зеленському не потрібні крилаті ракети українського виробництва.
Кацапскому прихвостню варто нагадати, що під час Фолклендської війни аргентінцям вистачило двох ракет "Екзосет" типу повітря-поверхність французького виробництва, щоб потопити два ************* на той час британські есмінці.
Вибух 150 кг в умовах корабля це пекло.
Розірвані комунікації, пожежі, задимлення. І т д і т п.
Ви бачили фото квартир де долбойоби гранату взривають? Скільки в гранаті 100-150 грам вибухівки? І на шо похожа квартира?
Там ті ж самі труби тільки різних діаметрів
треба вести Порошенко в АПУ (Офіс Президента) і садити його в крісло
геть зелену шмарклю!
США схвалили продаж Україні 16 катерів Mark VI, а також 72 гармат та пов'язаного з ними озброєння, загальною орієнтовною вартістю 600 мільйонів доларів..
https://www.ukrmilitary.com/2020/06/16-mark-4.html
Дякую за інфу, земляче - я якось пропустив це.
"...Вместе с тем, все эти испытания профинансированы ГОЗом, утвержденным еще в 2019 году, "а действующий государственный оборонный заказ на 2020 год не предусматривает необходимых ресурсов". "Обещанные изменения до сих пор не внесены, что может привести к остановке реализации проекта "Нептун"", - резюмировал Турчинов."
Сумно таке читати!!!
- Как раз эффективновть - не очень: цель - стальное судно на поверхности воды - самая простая мишень. Да и противодействия скорее всего не было,
- с дозвуковыми ракетами давно есть средства борьбы, напр мелкокалиберная зенитная артиллерия в автомат режиме.
- На Черном море нет военных целей и задач, которые нельзя решить с берега или с воздуха. Те спец ракета с дальностью до 300 км не нужна, нужны более универсальные, с возможностью работать над сущей и бОльшей дальности.
1. Ракета призначена для знищення плавзасобів тонажністю (5-6) т максимум. ОДНІЄЮ РАКЕТОЮ. Ефетивність, себто вірогідність, знищення такого судна ОДНІЄЮ ракетою складає близько 72%(за результатами випробувань).
2. Бойові ******* кораблі мають металевий корпус, тому використання в тому числі і радіо-ГСН активного типу (на кінцевій ділянці траекторії) -абсолютно ПРАВИЛЬНЕ ІНЖЕНЕРНЕ РІШЕННЯ.
3. ПРОТИДІЯ ПРИ ВИБРОБУВАННЯХ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ НА ПРОТЯЗІ ВСЬОГО МАРШРУТУ ПОЛЬОТУ З БОРТУ ВИНИЩУВАЧА СУ-27.
4. "....Те спец ракета с дальностью до 300 км не нужна, нужны более универсальные...",- ДИВНО, а штатівський Harpoon має трохи гірші показники:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
і тим не менше вважається найкращою ПКР.....Вони , мабуть, не знайомі з вашою , рашистською точкою зору.
Скрытая разработка ядерных боеголовок к этой ракете-это второй этап обретения реальной независимости Украины. почему Пакистан,Индия,даже Северная Корея может иметь ядерные ракеты а (пока еще) более технологически-развитая Украина-нет? У нашего главного врага есть ядерные ракеты и армия в 5 раз превосходящая цисленностью а мы не имеем права создать оружие защиты? Тогда мы просто лохи