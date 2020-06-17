Успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". ВIДЕО (оновлено)

Чергові успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун" з крилатими ракетами провели сьогодні українські військові.

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилося відео з фрагментом випробувань. На записі видно момент влучання ракети в надводну ціль.

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За інформацією, отриманою в екссекретаря РНБО Олександра Турчинова, який стояв біля витоків національної ракетної програми, сьогодні завершився цикл випробувань крилатих ракет "Нептун", "під час якого перевірялася ефективність знищення цілей бойовою частиною ракет".

"Це величезна перемога наших науковців і виробничників на чолі із генеральним конструктором КБ "Луч" Олегом Коростельовим", - зазначив екссекретар РНБО, додавши, що український ОПК готовий до серійного виробництва мобільних комплексів крилатих ракет, "які зможуть надійно захистити Україну від російської агресії з моря".

Разом з тим, всі ці випробування профінансовані ДОЗом, затвердженим ще в 2019 році, "а чинне державне оборонне замовлення на 2020 рік не передбачає необхідних ресурсів". "Обіцяні зміни ще досі не внесені, що може призвести до зупинки реалізації проєкту "Нептун"", - резюмував Турчинов.