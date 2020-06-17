Успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". ВIДЕО (оновлено)
Чергові успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун" з крилатими ракетами провели сьогодні українські військові.
У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилося відео з фрагментом випробувань. На записі видно момент влучання ракети в надводну ціль.
За інформацією, отриманою в екссекретаря РНБО Олександра Турчинова, який стояв біля витоків національної ракетної програми, сьогодні завершився цикл випробувань крилатих ракет "Нептун", "під час якого перевірялася ефективність знищення цілей бойовою частиною ракет".
"Це величезна перемога наших науковців і виробничників на чолі із генеральним конструктором КБ "Луч" Олегом Коростельовим", - зазначив екссекретар РНБО, додавши, що український ОПК готовий до серійного виробництва мобільних комплексів крилатих ракет, "які зможуть надійно захистити Україну від російської агресії з моря".
Разом з тим, всі ці випробування профінансовані ДОЗом, затвердженим ще в 2019 році, "а чинне державне оборонне замовлення на 2020 рік не передбачає необхідних ресурсів". "Обіцяні зміни ще досі не внесені, що може призвести до зупинки реалізації проєкту "Нептун"", - резюмував Турчинов.
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Дякую, тепер мій особистий рейтинг Пороха підріс ще на пару пунктів!
Хоча, гадаю, нема проблеми ввести в програму корегування курсу для підльоту на останніх 10 км.
17 Июня 14:19 0
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Випробування крилатих ракет завершено - але Зеленський не хоче давати грошей на серійне виробництво
Як повідомив Олександр Турчинов, сьогодні було завершено цикл випробувань крилатих ракет "Нептун", які дуже важливі для ЗСУ, щоб протистояти російським окупантам на морі та на землі.
Крилата ракета комплексу успішно вразила морську ціль. Але Державне оборонне замовлення на 2020 рік досі не затверджено та не передбачає ресурсів для серійного виробництва мобільних ракетних комплексів. зеленському не потрібні крилаті ракети українського виробництва.
Кацапскому прихвостню варто нагадати, що під час Фолклендської війни аргентінцям вистачило двох ракет "Екзосет" типу повітря-поверхність французького виробництва, щоб потопити два ************* на той час британські есмінці.
Вибух 150 кг в умовах корабля це пекло.
Розірвані комунікації, пожежі, задимлення. І т д і т п.
Ви бачили фото квартир де долбойоби гранату взривають? Скільки в гранаті 100-150 грам вибухівки? І на шо похожа квартира?
Там ті ж самі труби тільки різних діаметрів
треба вести Порошенко в АПУ (Офіс Президента) і садити його в крісло
геть зелену шмарклю!
США схвалили продаж Україні 16 катерів Mark VI, а також 72 гармат та пов'язаного з ними озброєння, загальною орієнтовною вартістю 600 мільйонів доларів..
https://www.ukrmilitary.com/2020/06/16-mark-4.html
Дякую за інфу, земляче - я якось пропустив це.
"...Вместе с тем, все эти испытания профинансированы ГОЗом, утвержденным еще в 2019 году, "а действующий государственный оборонный заказ на 2020 год не предусматривает необходимых ресурсов". "Обещанные изменения до сих пор не внесены, что может привести к остановке реализации проекта "Нептун"", - резюмировал Турчинов."
Сумно таке читати!!!
- Как раз эффективновть - не очень: цель - стальное судно на поверхности воды - самая простая мишень. Да и противодействия скорее всего не было,
- с дозвуковыми ракетами давно есть средства борьбы, напр мелкокалиберная зенитная артиллерия в автомат режиме.
- На Черном море нет военных целей и задач, которые нельзя решить с берега или с воздуха. Те спец ракета с дальностью до 300 км не нужна, нужны более универсальные, с возможностью работать над сущей и бОльшей дальности.
1. Ракета призначена для знищення плавзасобів тонажністю (5-6) т максимум. ОДНІЄЮ РАКЕТОЮ. Ефетивність, себто вірогідність, знищення такого судна ОДНІЄЮ ракетою складає близько 72%(за результатами випробувань).
2. Бойові ******* кораблі мають металевий корпус, тому використання в тому числі і радіо-ГСН активного типу (на кінцевій ділянці траекторії) -абсолютно ПРАВИЛЬНЕ ІНЖЕНЕРНЕ РІШЕННЯ.
3. ПРОТИДІЯ ПРИ ВИБРОБУВАННЯХ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ НА ПРОТЯЗІ ВСЬОГО МАРШРУТУ ПОЛЬОТУ З БОРТУ ВИНИЩУВАЧА СУ-27.
4. "....Те спец ракета с дальностью до 300 км не нужна, нужны более универсальные...",- ДИВНО, а штатівський Harpoon має трохи гірші показники:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
і тим не менше вважається найкращою ПКР.....Вони , мабуть, не знайомі з вашою , рашистською точкою зору.
Скрытая разработка ядерных боеголовок к этой ракете-это второй этап обретения реальной независимости Украины. почему Пакистан,Индия,даже Северная Корея может иметь ядерные ракеты а (пока еще) более технологически-развитая Украина-нет? У нашего главного врага есть ядерные ракеты и армия в 5 раз превосходящая цисленностью а мы не имеем права создать оружие защиты? Тогда мы просто лохи