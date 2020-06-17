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Новини Зброя України
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Успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". ВIДЕО (оновлено)

Чергові успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун" з крилатими ракетами провели сьогодні українські військові.

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилося відео з фрагментом випробувань. На записі видно момент влучання ракети в надводну ціль. 

Також читайте: Випробування бойових можливостей нового артилерійського бронекатера "Костопіль" відбулися в Чорному морі

За інформацією, отриманою в екссекретаря РНБО Олександра Турчинова, який стояв біля витоків національної ракетної програми, сьогодні завершився цикл випробувань крилатих ракет "Нептун", "під час якого перевірялася ефективність знищення цілей бойовою частиною ракет".

Успішні випробування ракетного комплексу Р-360 Нептун 01

Успішні випробування ракетного комплексу Р-360 Нептун 02

"Це величезна перемога наших науковців і виробничників на чолі із генеральним конструктором КБ "Луч" Олегом Коростельовим", - зазначив екссекретар РНБО, додавши, що український ОПК готовий до серійного виробництва мобільних комплексів крилатих ракет, "які зможуть надійно захистити Україну від російської агресії з моря".

Разом з тим, всі ці випробування профінансовані ДОЗом, затвердженим ще в 2019 році, "а чинне державне оборонне замовлення на 2020 рік не передбачає необхідних ресурсів". "Обіцяні зміни ще досі не внесені, що може призвести до зупинки реалізації проєкту "Нептун"", - резюмував Турчинов.

Автор: 

випробування (403) крилаті ракети (1073)


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Топ коментарі
+67
по вышкам бойко, по домам бойко, по самому бойко
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17.06.2020 12:51
+49
по вышкам бойко тренируйтесь!
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17.06.2020 12:48
+46
Молодці!!
Слава Україні!!!
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17.06.2020 12:48
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От "негодяйй", який цей Порошенко. І тут пересрав зєльоній мерзоті всі дагаварняки з куйлом.
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17.06.2020 18:44 Відповісти
Ти ба, який молодчина - авансом сплатив розробку ракет, бо знав, що Зе буде намагатись знищити цю программу, у тому числі і через блокування фінансування!
Дякую, тепер мій особистий рейтинг Пороха підріс ще на пару пунктів!
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17.06.2020 23:13 Відповісти
Успішні випробування це добре , але страшно те що бубочка з тараною на 2020 рік грошей не виділили . Масква не дозволила . Цього хотіли 73% ідіотів . Для них головне "нєсстрєлять" та "падвигатьграніцу" до Дніпра .
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17.06.2020 14:30 Відповісти
Слава киевской хунте!
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17.06.2020 14:31 Відповісти
Герої, молодці! З перемогою!
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18.06.2020 13:03 Відповісти
действующий государственный оборонный заказ на 2020 год не предусматривает необходимых ресурсов.
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17.06.2020 14:45 Відповісти
Ворожий до України саботаж.
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18.06.2020 13:06 Відповісти
треба ще модернізувати, щоб могли атакувати ціль одночасно з різних напрямків - проти цього 95% корит ЧФ РФ будуть безсилі
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17.06.2020 14:47 Відповісти
Може в перспективі, а наразі стоїть питання поставити на бойове чергування хоча б 200-300 ракет щонайменьше і якнайскорше!
Хоча, гадаю, нема проблеми ввести в програму корегування курсу для підльоту на останніх 10 км.
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17.06.2020 23:17 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

17 Июня 14:19 0

0
Випробування крилатих ракет завершено - але Зеленський не хоче давати грошей на серійне виробництво

Як повідомив Олександр Турчинов, сьогодні було завершено цикл випробувань крилатих ракет "Нептун", які дуже важливі для ЗСУ, щоб протистояти російським окупантам на морі та на землі.
Крилата ракета комплексу успішно вразила морську ціль. Але Державне оборонне замовлення на 2020 рік досі не затверджено та не передбачає ресурсів для серійного виробництва мобільних ракетних комплексів. зеленському не потрібні крилаті ракети українського виробництва.
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17.06.2020 14:49 Відповісти
Йому нічого не потрібно українського виробництва.
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18.06.2020 13:09 Відповісти
Дуже добра новина!
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17.06.2020 15:20 Відповісти
Отстаём от русни примерно на 20 лет. Они такую ракету ещё в 1999 Вьетнаму продавали.
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17.06.2020 16:00 Відповісти
Брешешь, Александру Македонскому раньше.
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17.06.2020 16:18 Відповісти
Тут якесь рускамірське падло https://censor.net/user/347491 розвиступалось, що треба мінімум 4 таких ракети, як "Нептун", щоб потопити якийсь кацапський фрегат чи корвет.

Кацапскому прихвостню варто нагадати, що під час Фолклендської війни аргентінцям вистачило двох ракет "Екзосет" типу повітря-поверхність французького виробництва, щоб потопити два ************* на той час британські есмінці.
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17.06.2020 16:17 Відповісти
У британцев было исключительно плохое ПВО. Вы удивитесь, но в них даже аргентинские бомбы попадали (неуправляемые свободнопадающие, Карл!). Сегодня это немыслимо.
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17.06.2020 16:26 Відповісти
Ну звичайно. Все, що є найкраще у світі - це у "родіни слонов" Кацапії. Включно з недоавіаносцем Кузєю та кресером Пьйотр Вялікій, який весь час або ремонтується, або стоїть під стінкою
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17.06.2020 16:30 Відповісти
ну якщо насипом то полюбом попадуть, бомби, навіть сьогодні, і ніяке ПВО не допоможе. і щодо кацапського ПВО, то їхні т.з. панцирі лускають як горішкки, і не реба триндіти про "паходнає палаженіє", чи "баєкамплєк астрєлялі на варабьйов"
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18.06.2020 14:59 Відповісти
Забув зазначити, що маса бойової частини Екзосет, яка випускається чи не з початку 70-х до нашого часу, трохи більша 160 кг. , всього на 10 кг. більша ніж у Нептуна.
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17.06.2020 16:26 Відповісти
С одной сторны каждый лишний килограмм БЧ - это потери в дальности, или в точности, или в скорости, но с другой стороны, каждый недостающий килограмм БЧ -это потеря в вероятности уничтожения цели попаданием. Поэтому тут нужен баланс, с учетом характеристик вероятных целей, вероятного противника. Однако не будем считать себя умнее инжинеров "Луча", без сомнения эта часть проекта тщательно прорабатывалась.
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18.06.2020 00:20 Відповісти
Його і не потрібно топити то.
Вибух 150 кг в умовах корабля це пекло.
Розірвані комунікації, пожежі, задимлення. І т д і т п.

Ви бачили фото квартир де долбойоби гранату взривають? Скільки в гранаті 100-150 грам вибухівки? І на шо похожа квартира?
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17.06.2020 17:48 Відповісти
схожа
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17.06.2020 20:00 Відповісти
РГД-5 - тротил, 110 гр., Ф-1 -тротил, 60 гр.
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18.06.2020 07:25 Відповісти
Бачив. РГД-5 рвонула на стегні сплячого бійця (за сітку кільце зачепилося, а вусики він не розвів Навіть стоячі поряд "Мухи" та лежачі "ефки" залишилися цілими. От вата з матрасів літала навіть в коридорі. Зара боєць ходить на німецькому протезі та з рукою з бундесверу.
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18.06.2020 12:36 Відповісти
Насправді кількість ракет, що запускається на ціль, залежить від її важливості, тонажу, і щільності ворожої ПРО. 90-відсоткова вирогідність влучання ракети у ціль вважається досить непоганою.
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17.06.2020 23:20 Відповісти
Там якось хитро вийшло, що кораблі були розташовані невдало, а літаки навпаки дуже вдало зайшли для атаки. Але треба зважати на те, що дійсно треба буде декілька ракет для одночасного удару в розрахунку на 1 корвет чи фрегат, а у разі великого угрупповування то і більше.
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21.06.2020 10:15 Відповісти
Справа Пастора живе!
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17.06.2020 17:11 Відповісти
Скоріше за все, брехня і черговий розпил бабла.
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17.06.2020 17:25 Відповісти
Сиди на бутылке ровно
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18.06.2020 01:30 Відповісти
набутилочнік, брехня - твоє існування
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18.06.2020 15:02 Відповісти
Ваші коменти по Фрейду не змінять головного - всі українські розробки останніх років - брехня і розпил бабла, основна маса якого виводиться в парашу. Всі нові взірці, якщо дійсно існують (бо в цьому є величезні сумніви), то хіба в одиничних екземплярах, які ніколи при такому злодійстві не будуть поставлені на потік. Яскравий приклад - міномет "Молот". Після нього у мене всі питання до нашого ВПК відпали на багато років наперед. Тому така *****, яку тут час від часу постять, може наїбати хіба кретинів, яких в нас більшість.
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19.06.2020 12:57 Відповісти
мені пофіг, що у вас на параші, у вас сцар х...ло, а т.з. впк аналговнєт.
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19.06.2020 21:20 Відповісти
мої коментарі не по Фрейду, а по факту.
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19.06.2020 21:53 Відповісти
а ти не замислювся чому по 120мм міномету є питання, а по 80 та 60-мм нема?
Там ті ж самі труби тільки різних діаметрів
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21.06.2020 10:17 Відповісти
Треба знову вибирати Порошенко президентом, а потім призначити Турчинова секретарем РНБО., бо ц іклоуни знищать армію і Україну в цілому.
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17.06.2020 19:12 Відповісти
годі вибирати
треба вести Порошенко в АПУ (Офіс Президента) і садити його в крісло
геть зелену шмарклю!
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17.06.2020 19:59 Відповісти
Восхищение и благодарность техническому гению Коростельова Олега Петровича и его волшебным гномам из «КБ «Луч» + смежникам..
Успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун" - Цензор.НЕТ 129
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17.06.2020 22:18 Відповісти
...по форме одежды похож на Луи де Фюнеса в "Жандармы и инопланетяне"
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18.06.2020 01:31 Відповісти
еще один позитивчик))
США схвалили продаж Україні 16 катерів Mark VI, а також 72 гармат та пов'язаного з ними озброєння, загальною орієнтовною вартістю 600 мільйонів доларів..

https://www.ukrmilitary.com/2020/06/16-mark-4.html

Успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун" - Цензор.НЕТ 8362
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17.06.2020 22:23 Відповісти
Ого - це вже дійсно щось серй'озне, і фактично новітне. Жаль, що поставлять небагато, але наші конструктори зможуть навчитись новітньому суднобудуванню!
Дякую за інфу, земляче - я якось пропустив це.
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17.06.2020 23:28 Відповісти
Яким чином? Розберуть їх на болти та перемалюють?
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18.06.2020 01:32 Відповісти
А ви , як вважаєте? Саме після такої творчої переробки американської літаючої фортеці В-29 КБ Туполєва А.М., срср-ІЇ з'вився ПЕРШИЙ РЕАЛЬНО ПРАЦЮЮЧИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ БОМБАРДУВАЛЬНИК ту-4 ,....дюймова різьба та багато чого іншого.
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18.06.2020 09:21 Відповісти
Брать кредит МВФ 2 миллиарда "на пропитание" и тратить 600 миллионов на 16 катеров, это ненормально. Они так необходимы?
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18.06.2020 13:26 Відповісти
а кто вам сказал что Украина будет их оплачивать? будет как военная помощь в течении нескольких лет
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18.06.2020 13:59 Відповісти
Так вся "помощь" в течение нескольких лет уйдет на в общем-то ненужные американские катеры? Что это за помощь такая?
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18.06.2020 14:24 Відповісти
В "Нептуні" я ні крапалі не сумнівався, як і в Пасторі...А ось останні слова Пастора викликають обурення від дій діючої Влади:
"...Вместе с тем, все эти испытания профинансированы ГОЗом, утвержденным еще в 2019 году, "а действующий государственный оборонный заказ на 2020 год не предусматривает необходимых ресурсов". "Обещанные изменения до сих пор не внесены, что может привести к остановке реализации проекта "Нептун"", - резюмировал Турчинов."

Сумно таке читати!!!
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17.06.2020 22:33 Відповісти
"Ракета точно вышла на цель и уничтожила плавсредство условного противника", - отметил он, подчеркнув, что украинские крылатые ракеты доказали свою эффективность.

- Как раз эффективновть - не очень: цель - стальное судно на поверхности воды - самая простая мишень. Да и противодействия скорее всего не было,
- с дозвуковыми ракетами давно есть средства борьбы, напр мелкокалиберная зенитная артиллерия в автомат режиме.

- На Черном море нет военных целей и задач, которые нельзя решить с берега или с воздуха. Те спец ракета с дальностью до 300 км не нужна, нужны более универсальные, с возможностью работать над сущей и бОльшей дальности.
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17.06.2020 22:51 Відповісти
Жалко тебя, немецкого таксиста, не ввели в состав РНБО
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18.06.2020 01:33 Відповісти
Какое там таксист, мордовский набутылочник
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18.06.2020 07:40 Відповісти
Ще один знавець, видко близнюк Ігора L.
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18.06.2020 09:23 Відповісти
Читаєш неуважно, висновки поверхові, пустопорожні.
1. Ракета призначена для знищення плавзасобів тонажністю (5-6) т максимум. ОДНІЄЮ РАКЕТОЮ. Ефетивність, себто вірогідність, знищення такого судна ОДНІЄЮ ракетою складає близько 72%(за результатами випробувань).
2. Бойові ******* кораблі мають металевий корпус, тому використання в тому числі і радіо-ГСН активного типу (на кінцевій ділянці траекторії) -абсолютно ПРАВИЛЬНЕ ІНЖЕНЕРНЕ РІШЕННЯ.
3. ПРОТИДІЯ ПРИ ВИБРОБУВАННЯХ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ НА ПРОТЯЗІ ВСЬОГО МАРШРУТУ ПОЛЬОТУ З БОРТУ ВИНИЩУВАЧА СУ-27.
4. "....Те спец ракета с дальностью до 300 км не нужна, нужны более универсальные...",- ДИВНО, а штатівський Harpoon має трохи гірші показники:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)

і тим не менше вважається найкращою ПКР.....Вони , мабуть, не знайомі з вашою , рашистською точкою зору.
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29.06.2020 18:08 Відповісти
До медведчукової хати долетить? Спробуйте
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17.06.2020 23:21 Відповісти
До речі, сама ціль дуже нагадує типове мокшанське корито)
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17.06.2020 23:25 Відповісти
ЗЕлена цвіль знищує оборону промисловість...
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18.06.2020 00:21 Відповісти
_Цензор! Когда вы наконец разберётесь и видео можно будет развернуть на весь экран, чёрт подери!
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18.06.2020 02:39 Відповісти
НАСКВОЗЬ ПРОШИЛА !)
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18.06.2020 07:46 Відповісти
как секси!!! .... так и представляю какой-нибудь "сметливый" или "кузьмавый" и перепуганные рожи при попадании!))))
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18.06.2020 08:42 Відповісти
ну что ж, надеюсь много корыт ржавого чф пойдет на дно. СЛАВА УКРАИНЕ И НАШЕМУ ВПК!!!
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18.06.2020 09:24 Відповісти
Успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун" - Цензор.НЕТ 2634
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18.06.2020 10:46 Відповісти
Гарна робота, гарна ракета. Кацапи цеглини висирають від страху
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18.06.2020 11:54 Відповісти
Не смотря на попытки малоросов из партии слуга Народа урезать финансирование ОПК, вопреки истеричным воплям врагов из на россии (параши), Украина продолжает разрабатывать и успешно испытывать высокоточное ракетное вооружение. Следует напомнить ватным мразям (у них взрываются сраки при одном упоминании), что Турчинов лично контролировал все этапы разработки производства ракетного вооружения в стране.
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18.06.2020 13:59 Відповісти
Отличная ракета , и КБ "Луч" респект. Я бьі добавил сюда и "Мотор-Сичь" с ЗМКБ"Прогресс", не бьіло бьі у нас никогда своих крьілатьіх ракет , если бьі не отлаженньіе производство и разработка миниатюрньіх ТРД. Делали их с времен Союза , потом для РФ , теперь и самим пригодились.
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18.06.2020 16:44 Відповісти
....молодцы !!! дело МАСТЕРА боится ))))
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18.06.2020 20:19 Відповісти
де знищена ціль? вибух бачу, потоплене корито НЕ БАЧУ! Ця ракета точно зможе ПОТОПИТИ БОЙОВИЙ КОРАБЕЛЬ????
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19.06.2020 01:22 Відповісти
Осталось только увеличить топливные баки этой ракеты чтобы она могла долететь до Москвы и Питера из любой точки Украины. Украина уже выпускала еще при СССР крылатые ракеты 1500 км дальности. Технических проблем повторить такое нет. Только желание выйти из кабального договора о ракетах средней дальности. тем более что Россия и США давно вышли из этого договора)) Москвичи и все россияне сразу станут скромнее когда поймут что залп 50 ракет может уничтожить их любимую столицу Ракета оч дешевая-около 2 млн долларов за штуку всего.
Скрытая разработка ядерных боеголовок к этой ракете-это второй этап обретения реальной независимости Украины. почему Пакистан,Индия,даже Северная Корея может иметь ядерные ракеты а (пока еще) более технологически-развитая Украина-нет? У нашего главного врага есть ядерные ракеты и армия в 5 раз превосходящая цисленностью а мы не имеем права создать оружие защиты? Тогда мы просто лохи
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19.06.2020 01:28 Відповісти
"Вместе с тем, все эти испытания профинансированы ГОЗом, утвержденным еще в 2019 году, "а действующий государственный оборонный заказ на 2020 год не предусматривает необходимых ресурсов". "Обещанные изменения до сих пор не внесены, что может привести к остановке реализации проекта "Нептун"", - резюмировал Турчинов." - а зачем зе-капитулянтам украинские ракеты защищающие наши берега, им бабло на дорогах нужно пилять, так чтобы кацапы отжав у нас весь юг страны (а они к этому усиленно готовятся, об этом предупреждают как наши военные аналитики. так и зарубежные) получили готовые дороги, и им не пришлось бы вкладывать свои деньги.
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19.06.2020 01:34 Відповісти
ніче! шмарклі все просцють для паРаші
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19.06.2020 09:18 Відповісти
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