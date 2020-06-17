На Донбассе без потерь, наемники дважды нарушили режим тишины, - Минобороны

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Оба нарушения были зафиксированы на луганском направлении.

В период с 05:05 до 05:40 наемники вели огонь из миномета калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов по защитникам Орехово.

Также около 06:00 из гранатометов различных систем и стрелкового оружия велся огонь по позициям подразделений ОС в районе Луганского.

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Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ из имеющихся огневых средств. Потерь в результате обстрелов среди украинских защитников нет.