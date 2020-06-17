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Минобороны (9023) обстрел (25742) Донбасс (26950)

На Донбассе без потерь, наемники дважды нарушили режим тишины, - Минобороны

На Донбассе без потерь, наемники дважды нарушили режим тишины, - Минобороны

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Оба нарушения были зафиксированы на луганском направлении.

В период с 05:05 до 05:40 наемники вели огонь из миномета калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов по защитникам Орехово.

Также около 06:00 из гранатометов различных систем и стрелкового оружия велся огонь по позициям подразделений ОС в районе Луганского.

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Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ из имеющихся огневых средств. Потерь в результате обстрелов среди украинских защитников нет.

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Тобто, регулярні ЗСУ не можуть перемогти якихось найманців, тоді що це за збройні сили з генштабом які не можуть здолати якихось найманців? Може їх треба назвати не збройні сили, а Зелені формування, чи нерегулярна тероборона? Я розумію термін "вороги", "окупанти", а російські найманці, якось збиває з пантелику ніби там немає РФ а є куплені РФ трактористи. Це типу РФ купила дики гусів, дала їм танки і оце чомусь назвали - найманці. Щось тут не так і не туди як записала в щоденнику жінка Л.М.Толстого в першу шлюбну ніч.
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17.06.2020 13:27 Ответить
какой режим тишины,уже 6 лет война,тысячи убитых,зачем это фиксируют
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17.06.2020 14:50 Ответить
 
 