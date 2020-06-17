Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек
За противоправные действия во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские задержали нескольких человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает отдел коммуникации полиции в г.Киеве.
"Около 12 часов агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", - сказано в сообщении.
Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и правопорядок и призывают граждан соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.
Напомним, сегодня в центре столицы полицейские усилили меры безопасности в связи с проведением массовых мероприятий.
В центре Киева проходит акция пророссийской партии Шария, а также акция противников адептов Кремля.
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******, а ну швиденько "за порєбрік"!
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Alex Noyt .
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Шоб вы понимали "массовость" это цирка с истеричным тамадой. Сравнивайте это с тем, о чем будут втирать Шарий с Азировым после....
Реально моя оценка в 500 человек преувеличена. 200-300 максимум.
на вскидку фотка - явно их в десятки и сотни раз больше чем сейчас - ФОТО НИЖЕ.
Может они в красных беретах?
ЗЕ - это не реванш рыгов не...
Поліцаї відстояли мітинг вати.