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Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек

Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек

За противоправные действия во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские задержали нескольких человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает отдел коммуникации полиции в г.Киеве.

"Около 12 часов агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", - сказано в сообщении.

Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и правопорядок и призывают граждан соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Яйца, дымовые шашки, "психиатрическая помощь" и задержания: в Киеве проходят акции сторонников и противников пророссийской партии Шария. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, сегодня в центре столицы полицейские усилили меры безопасности в связи с проведением массовых мероприятий.

В центре Киева проходит акция пророссийской партии Шария, а также акция противников адептов Кремля.
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Топ комментарии
+21
защита суверенитета Украины теперь противоправное действие
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17.06.2020 13:09
+19
тобто затримали патріотів та забезпечили безперешкодний марш колаборатнів-пєтушарієв
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17.06.2020 13:11
+16
а-ха) Ватная мразь проводит акции в центре Киева. Несогласних пакуют полицаи. Так вешайте уже триколор на ВР и ОП, - че стеснятся?
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17.06.2020 13:11
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защита суверенитета Украины теперь противоправное действие
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17.06.2020 13:09 Ответить
тобто затримали патріотів та забезпечили безперешкодний марш колаборатнів-пєтушарієв
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17.06.2020 13:11 Ответить
Рік тому в Країні Дурнів закипіла робота.
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17.06.2020 13:13 Ответить
Зебил ненавидит патриотов
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17.06.2020 13:14 Ответить
дегенерати вийшли під прапорами пєтушарія. Про "проплачених" є факти, чи просто повітря зіпсував?
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17.06.2020 13:21 Ответить
а-ха) Ватная мразь проводит акции в центре Киева. Несогласних пакуют полицаи. Так вешайте уже триколор на ВР и ОП, - че стеснятся?
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17.06.2020 13:11 Ответить
Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек - Цензор.НЕТ 5000
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17.06.2020 13:15 Ответить
Не украинцы, а малоросы. Украинцы поддержали президента который спас страну от кацапской агрессии и который ездил по всему миру чтобы на кацапию наложили санкции и выгнали с пасе
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17.06.2020 13:20 Ответить
За дужки виводяться проукраїнські активісти, а їх підміняють кацапські тітухани. Анальний корпус сьодні постарався піарячи пєтушаріїв...
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17.06.2020 13:15 Ответить
Закон есть закон, люди имеют право выразить свое мнение в протесте и неважно это сторонники ЛГБТ или Шария, Украина демократическая страна.
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17.06.2020 13:16 Ответить
Мнение выражается намного лучше если за это заплачено.
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17.06.2020 13:18 Ответить
А вот из-за такой "демократии" вас все и имеют, от олигархов до кацапов.
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17.06.2020 17:31 Ответить
То есть украинских патриотов ты называешь продажными выродками.
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17.06.2020 13:19 Ответить
продажний виродок, це саме такий, як ти: живе в Україні, а кличе плешивого агресора. І пише всяку муйню.
******, а ну швиденько "за порєбрік"!
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17.06.2020 13:20 Ответить
За совком та Сраліним сумуєш.
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17.06.2020 13:38 Ответить
При Порохе такого точно не было.
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17.06.2020 13:20 Ответить
Было, отлично помню флаги Зажиття и Мураева с Рабиновичем орущих с трибуны.
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17.06.2020 13:22 Ответить
Шарий водил свои хороводы?
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17.06.2020 13:24 Ответить
Дивився цей цирк клоунів. Було більше схоже на акцію ЛГБТ-спільноти.
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17.06.2020 13:21 Ответить
Так Шарій і є ЛГБТ спільнота! Там на нього в суд сетра позов писаля за разбещення малолітніх!
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17.06.2020 13:28 Ответить
Шаріяку и ЗЕляку на ГІЛЛЬЯКУ
Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек - Цензор.НЕТ 3494
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17.06.2020 13:21 Ответить
Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек - Цензор.НЕТ 4406
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17.06.2020 13:29 Ответить
Граждане провели мирнй митинг и ушли. Это называется цивилизованность и гражданская сознательность. Несколько дегенератов правда пыталось спровоцировать мирных граждан кинув в колонну дымовые шашки (чек статью), но в этот раз полиция радикалов терпеть не стала, а быстро утихомирила.
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17.06.2020 13:35 Ответить
гыгы сознательные за 300 гривасей в час толя петушарий покупает массовку бугага вот тебе факт Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек - Цензор.НЕТ 3207 ***** киви мля
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17.06.2020 13:38 Ответить
точно такое жо ходило по сетям и во времена Пороха, и когда Зе выбирали, и когда за Пороха топили. Таком пруфу никто не верит, слишком много залетов
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17.06.2020 13:41 Ответить
да ты шо и обсёра с вуйчичем не было у петушария
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17.06.2020 13:44 Ответить
Это равносильно бузине в огороде и дядьки в Киеве. Вообще не в тему и не к месту.
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17.06.2020 13:47 Ответить
нет это жизнь и если человек платит а потом показывает это как тип его признал весь мир А мы ложили на него с прибором
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17.06.2020 13:51 Ответить
Это ваше законное демократическое право. Но не законное демократическое право препятствовать другому человеку высказывать свою позицию, противоречащую вашей - в частности кидая дымовые шашки в мирно митингующих.
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17.06.2020 13:59 Ответить
звеняй для меня толя петушарий есть уже доказаный агент рашки а с агентурой и пропагандонами рашки разговор короткий как с бузиной
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17.06.2020 14:00 Ответить
Ну уж если есть доказательсства. да еще наверное обоснованные законодательно. тогда ладно.
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17.06.2020 14:03 Ответить
звеняй тело которое стреляло в спину а потом заявляло что его политически преследуют не может уже априори быть честным
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17.06.2020 14:05 Ответить
Я эту историю практически не знаю. но заню , что шарий до сих пор считается политическим беженцем в Евросоюзе. и, о ЧУДО! ЕС ему верит. мне весьма так кажется, что некоему Шимусу оно точно не поверит. но у Вас есть шанс подать в суд ЕС и исправить ситуацию. вы ведь гражданин сознательный и не позволите клеветать на людей?
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17.06.2020 14:14 Ответить
уже подан пока всё вертится и толик пока безуспешно воюет с Марком
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17.06.2020 14:21 Ответить
безуспешно со стороны Марка - это согласен.
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17.06.2020 17:15 Ответить
для того чтобы по мордякам надавать не надо решение суда
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17.06.2020 14:06 Ответить
падажжи, где там шевченка с его объяснялками: под судом по Стерненко - довольно результативно пи....ли, а тут всего лишь задержали??
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17.06.2020 13:30 Ответить
Молодцы ребята! Вон Зеленую соплю! Вон Пороха! Обоих в Ростов!
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17.06.2020 13:39 Ответить
Ублюдок, тебя с твоим кумиром -педофилом в первую очередь на ростов погоним
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17.06.2020 14:43 Ответить
хм ну кидали яйца -пшикали газом создавали картинку
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17.06.2020 13:35 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWtwjq1p9__pQZfaAH0TQt6A27GnJViiO2RPnbvV-PK0TMgPUYurmdcIeU0jtfluX8BzkQpKxhOLGgRIZeoweHDqEOERl0xrTF3wZ6LsOY5MGidwZkfRQE4RPTYYEkZ-fo&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWtwjq1p9__pQZfaAH0TQt6A27GnJViiO2RPnbvV-PK0TMgPUYurmdcIeU0jtfluX8BzkQpKxhOLGgRIZeoweHDqEOERl0xrTF3wZ6LsOY5MGidwZkfRQE4RPTYYEkZ-fo&__tn__=-]C%2CP-R Alex N Alex Noyt
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100013014708456&__cft__[0]=AZWtwjq1p9__pQZfaAH0TQt6A27GnJViiO2RPnbvV-PK0TMgPUYurmdcIeU0jtfluX8BzkQpKxhOLGgRIZeoweHDqEOERl0xrTF3wZ6LsOY5MGidwZkfRQE4RPTYYEkZ-fo&__tn__=-]C%2CP-R
Alex Noyt .
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3278999345453410?__cft__[0]=AZWtwjq1p9__pQZfaAH0TQt6A27GnJViiO2RPnbvV-PK0TMgPUYurmdcIeU0jtfluX8BzkQpKxhOLGgRIZeoweHDqEOERl0xrTF3wZ6LsOY5MGidwZkfRQE4RPTYYEkZ-fo&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Шоб вы понимали "массовость" это цирка с истеричным тамадой. Сравнивайте это с тем, о чем будут втирать Шарий с Азировым после....

Реально моя оценка в 500 человек преувеличена. 200-300 максимум.

Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек - Цензор.НЕТ 9005
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17.06.2020 13:37 Ответить
толи дело активисты по делу Стерненко и Чорновол. Человек 30 активистов и журналистов под 100. Все гуглится и даже на цензоре есть.

на вскидку фотка - явно их в десятки и сотни раз больше чем сейчас - ФОТО НИЖЕ.
Может они в красных беретах?

Акция в центре Киева: за противоправные действия полицейские задержали нескольких человек - Цензор.НЕТ 2078
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17.06.2020 13:56 Ответить
Менты охраняют врагов Украины и пакуют патриотов Украины.

ЗЕ - это не реванш рыгов не...
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17.06.2020 13:46 Ответить
не, ну ты если влюбился, то без меня просто не можешь, што ж я такого написал, што крестик стоит, низзя петьку называть патриотом, это тебя оскорбляет??
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17.06.2020 15:30 Ответить
Дайте здогадаюсь - жодного шаріка не затримано.
Поліцаї відстояли мітинг вати.
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17.06.2020 18:29 Ответить
 
 