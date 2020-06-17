Повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, - "слуга народа" Арахамия
В Украине планируют повысить прожиточный минимум. Процесс повышения будет проходить в несколько этапов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По словам нардепа, повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, поскольку быстро это сделать невозможно.
"Такие планы есть. Насколько мне известно, там в два этапа будет повышен. Но больше деталей, надо министра спрашивать. Почему быстро это нельзя сделать, потому что там есть цепная реакция. К этому привязаны штрафы, и зарплаты судей в том числе. Поэтому все это нужно комплексно учесть", - пояснил он.
Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине планируют повысить прожиточный минимум. Также она прогнозировала увеличение минимальной заработной платы.
Ранее Рада увеличила размер социальных выплат пенсионерам и детям.
Кроме того, парламент планирует увеличить размер выплат детям с инвалидностью.
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а піднімуть у 0,01
на второй этап - оте 0,20 перебор! )))))
А вот о пенсионерах...об инвалидах...у которых и сейчас доход ниже прожиточного минимума можно не думать...и даже не вспоминать о них..
а пенсы на 1 800 - 2 200 ...могут (еще и детям помогают ))))
https://www.youtube.com/watch?v=F_6y94n2zzQ
Этап второй - повышаем прожиточный минимум на 300 гр.
...
А він пульман підіймав- не підняв, але намагався!!!!!!
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