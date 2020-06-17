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прожиточный минимум (181) Арахамия (984) Слуга народа (2620)

Повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, - "слуга народа" Арахамия

Повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, -

В Украине планируют повысить прожиточный минимум. Процесс повышения будет проходить в несколько этапов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По словам нардепа, повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, поскольку быстро это сделать невозможно.

"Такие планы есть. Насколько мне известно, там в два этапа будет повышен. Но больше деталей, надо министра спрашивать. Почему быстро это нельзя сделать, потому что там есть цепная реакция. К этому привязаны штрафы, и зарплаты судей в том числе. Поэтому все это нужно комплексно учесть", - пояснил он.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине планируют повысить прожиточный минимум. Также она прогнозировала увеличение минимальной заработной платы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день реальный прожиточный минимум в Украине составляет 4,2-4,3 тыс. грн, - министр соцполитики Лазебная

Ранее Рада увеличила размер социальных выплат пенсионерам и детям.

Кроме того, парламент планирует увеличить размер выплат детям с инвалидностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" готовит новый закон о прожиточном минимуме
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Топ комментарии
+7
Спершу прєпісьтєнту, потім зєпутанам.
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17.06.2020 13:27
+7
Собі зряплати і премії вони дуже швидко роблять, це нам довго і нескінченими "етапами".
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17.06.2020 13:28
+6
Этап первый - включаем станок - наблюдаем за инфляцией.
Этап второй - повышаем прожиточный минимум на 300 гр.
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17.06.2020 13:34
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Спершу прєпісьтєнту, потім зєпутанам.
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17.06.2020 13:27 Ответить
Ну то прожиточный максимум надо повышать =)
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17.06.2020 13:28 Ответить
А вообще ничего повышать не нужно. Зебилы должны страдать!!!!
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17.06.2020 13:28 Ответить
этим "планиру-ют" арахамия отмежевался от планировщиков, если чо...
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17.06.2020 14:31 Ответить
Потом штрафы с налогами и... думаю, этого достаточно.
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17.06.2020 13:28 Ответить
планують у два
а піднімуть у 0,01
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17.06.2020 13:28 Ответить
Собі зряплати і премії вони дуже швидко роблять, це нам довго і нескінченими "етапами".
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17.06.2020 13:28 Ответить
1-ый этап- 7,40 гр, второй этап 10,2гривни
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17.06.2020 13:29 Ответить
ого!
на второй этап - оте 0,20 перебор! )))))
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17.06.2020 13:35 Ответить
Зарплаты судей это святое...надо все сделать что бы они не дай бог не обеднели...
А вот о пенсионерах...об инвалидах...у которых и сейчас доход ниже прожиточного минимума можно не думать...и даже не вспоминать о них..
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17.06.2020 13:29 Ответить
ну не могут они прожить на 38 000...
а пенсы на 1 800 - 2 200 ...могут (еще и детям помогают ))))
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17.06.2020 13:40 Ответить
Передайте Арє хамію, що штрафи розраховуються не з прожиткового мінімуму, а з неоподаткованого мінімуму доходу!
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17.06.2020 13:30 Ответить
Этат Агрохімія такой мАлАдЭц!
Повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5116
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17.06.2020 13:32 Ответить
Хламідія *
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17.06.2020 13:36 Ответить
"У Лідії хламідії" - ПЕСТНЯ :

https://www.youtube.com/watch?v=F_6y94n2zzQ
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17.06.2020 13:37 Ответить
Я щось не не можу вкурити, а з чого підвищувати прожитковий мінімум, що іще накопичене при Порошенко не повністю розікрали?
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17.06.2020 13:34 Ответить
Сое не поднимут. Не переживай.
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17.06.2020 13:59 Ответить
Этап первый - включаем станок - наблюдаем за инфляцией.
Этап второй - повышаем прожиточный минимум на 300 гр.
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17.06.2020 13:34 Ответить
Этап третий - снимаем политические дивиденды.
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17.06.2020 13:37 Ответить
Скорость повышения "прожиточного минимума" не успевает за инфляцией.
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17.06.2020 13:38 Ответить
Повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 832

...
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17.06.2020 13:41 Ответить
"Такие планы есть. Насколько мне известно, там в два этапа будет повышен" - cwb pt,skfv ghzvj d jxs!
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17.06.2020 13:41 Ответить
Ну шо... Готовьте еще тысячу на ЕСВ
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17.06.2020 13:44 Ответить
ОЙ 3.14
А він пульман підіймав- не підняв, але намагався!!!!!!
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17.06.2020 13:56 Ответить
Шоб был достойный "прожиточный минимум" ,надо пересмотреть "прожиточный максимум" и все наладится.https://censor.net/comments/locate/3196831/019214ee-6a98-73d3-a018-00be5085f083Ответить
Мне нравится
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17.06.2020 14:17 Ответить
Прямо в яблочко.
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17.06.2020 15:38 Ответить
С ЧЕГО ГДЕ ЄКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ УЖЕ ЯЗІК СВОЙ СТЕРЛИ ОТ ПУСТОСЛОВИЯ И НЕПРЕКРАЩАЮЩЕГОСЯ ВРАНЬЯ В ТРИ КОРОБА ШЛИ БІ ВІ ЛЕСОВ СКАЗОЧНИКИ
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17.06.2020 14:31 Ответить
 
 