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прожитковий мінімум (119) Арахамія (1097) Слуга народу (2800)

Підвищувати прожитковий мінімум планують у два етапи, - "слуга народу" Арахамія

Підвищувати прожитковий мінімум планують у два етапи, -

В Україні планують підвищити прожитковий мінімум. Процес підвищення відбуватиметься в кілька етапів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За словами нардепа, підвищувати прожитковий мінімум планують у два етапи, оскільки швидко це зробити неможливо.

"Такі плани є. Наскільки мені відомо, там у два етапи буде підвищено. Але більше деталей, треба міністра питати. Чому швидко це не можна зробити, тому що там є ланцюгова реакція. До цього прив’язані штрафи, і зарплати суддів в тому числі. Тому все це потрібно комплексно врахувати", - пояснив він.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що в Україні планують підвищити прожитковий мінімум. Також вона прогнозувала збільшення мінімальної заробітної плати.

Також читайте: На сьогодні реальний прожитковий мінімум в Україні становить 4,2-4,3 тис. грн, - міністерка соцполітики Лазебна

Раніше Рада збільшила розмір соціальних виплат пенсіонерам та дітям.

Крім того, парламент планує збільшити розмір виплат дітям з інвалідністю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" готує новий закон про прожитковий мінімум

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Топ коментарі
+7
Спершу прєпісьтєнту, потім зєпутанам.
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17.06.2020 13:27
+7
Собі зряплати і премії вони дуже швидко роблять, це нам довго і нескінченими "етапами".
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17.06.2020 13:28
+6
Этап первый - включаем станок - наблюдаем за инфляцией.
Этап второй - повышаем прожиточный минимум на 300 гр.
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17.06.2020 13:34
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Спершу прєпісьтєнту, потім зєпутанам.
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17.06.2020 13:27 Відповісти
Ну то прожиточный максимум надо повышать =)
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17.06.2020 13:28 Відповісти
А вообще ничего повышать не нужно. Зебилы должны страдать!!!!
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17.06.2020 13:28 Відповісти
этим "планиру-ют" арахамия отмежевался от планировщиков, если чо...
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17.06.2020 14:31 Відповісти
Потом штрафы с налогами и... думаю, этого достаточно.
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17.06.2020 13:28 Відповісти
планують у два
а піднімуть у 0,01
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17.06.2020 13:28 Відповісти
Собі зряплати і премії вони дуже швидко роблять, це нам довго і нескінченими "етапами".
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17.06.2020 13:28 Відповісти
1-ый этап- 7,40 гр, второй этап 10,2гривни
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17.06.2020 13:29 Відповісти
ого!
на второй этап - оте 0,20 перебор! )))))
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17.06.2020 13:35 Відповісти
Зарплаты судей это святое...надо все сделать что бы они не дай бог не обеднели...
А вот о пенсионерах...об инвалидах...у которых и сейчас доход ниже прожиточного минимума можно не думать...и даже не вспоминать о них..
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17.06.2020 13:29 Відповісти
ну не могут они прожить на 38 000...
а пенсы на 1 800 - 2 200 ...могут (еще и детям помогают ))))
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17.06.2020 13:40 Відповісти
Передайте Арє хамію, що штрафи розраховуються не з прожиткового мінімуму, а з неоподаткованого мінімуму доходу!
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17.06.2020 13:30 Відповісти
Этат Агрохімія такой мАлАдЭц!
Повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5116
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17.06.2020 13:32 Відповісти
Хламідія *
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17.06.2020 13:36 Відповісти
"У Лідії хламідії" - ПЕСТНЯ :

https://www.youtube.com/watch?v=F_6y94n2zzQ
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17.06.2020 13:37 Відповісти
Я щось не не можу вкурити, а з чого підвищувати прожитковий мінімум, що іще накопичене при Порошенко не повністю розікрали?
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17.06.2020 13:34 Відповісти
Сое не поднимут. Не переживай.
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17.06.2020 13:59 Відповісти
Этап первый - включаем станок - наблюдаем за инфляцией.
Этап второй - повышаем прожиточный минимум на 300 гр.
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17.06.2020 13:34 Відповісти
Этап третий - снимаем политические дивиденды.
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17.06.2020 13:37 Відповісти
Скорость повышения "прожиточного минимума" не успевает за инфляцией.
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17.06.2020 13:38 Відповісти
Повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 832

...
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17.06.2020 13:41 Відповісти
"Такие планы есть. Насколько мне известно, там в два этапа будет повышен" - cwb pt,skfv ghzvj d jxs!
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17.06.2020 13:41 Відповісти
Ну шо... Готовьте еще тысячу на ЕСВ
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17.06.2020 13:44 Відповісти
ОЙ 3.14
А він пульман підіймав- не підняв, але намагався!!!!!!
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17.06.2020 13:56 Відповісти
Шоб был достойный "прожиточный минимум" ,надо пересмотреть "прожиточный максимум" и все наладится.https://censor.net/comments/locate/3196831/019214ee-6a98-73d3-a018-00be5085f083Ответить
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17.06.2020 14:17 Відповісти
Прямо в яблочко.
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17.06.2020 15:38 Відповісти
С ЧЕГО ГДЕ ЄКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ УЖЕ ЯЗІК СВОЙ СТЕРЛИ ОТ ПУСТОСЛОВИЯ И НЕПРЕКРАЩАЮЩЕГОСЯ ВРАНЬЯ В ТРИ КОРОБА ШЛИ БІ ВІ ЛЕСОВ СКАЗОЧНИКИ
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17.06.2020 14:31 Відповісти
 
 