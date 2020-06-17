РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11370 посетителей онлайн
Новости
13 672 176
Зеленский (19011) Президент (4320) Ермак Андрей (1240)

"Я пришел с Зеленским и с ним уйду", - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что будет оставаться на своем посту "столько, сколько позволит президент Владимир Зеленский".

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я пришел с этим президентом и с ним уйду. Я никогда не пошел бы в политику, если бы не он. Я здесь с ним и для него", - сказал Ермак.

Он добавил, что будет оставаться на должности столько, сколько позволит Зеленский. На вопрос, будет ли оставаться он в должности в течение 4 лет до конца первой каденции Зеленского или останется дольше, ответил, что это зависит от президента.

"Я надеюсь быть настолько эффективным на своем посту, чтобы ни у Владимира Зеленского, ни у общества не возникало вопросов к моей работе. Для меня это важно", - отметил Ермак.

Читайте также: Зеленский о втором сроке президентства: "Буду думать"

Кроме того, глава ОП рассказал, что сейчас у Зеленского "столь грандиозные планы", что четырех лет до завершения президентского срока может не хватить.

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено", - добавил Ермак.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+55
Никакого "офиса президента" в Конституции нет.
Как может завхоз "прийти в политику" ? Его работа - проветривать помещение, и заносить бумагу в туалет.
показать весь комментарий
17.06.2020 13:41
+37
"Я пришел с Зеленским и с ним уйду", - Ермак - Цензор.НЕТ 8878
показать весь комментарий
17.06.2020 13:47
+34
Если украинцы не покончат с этими тварями, то они обязательно покончат с Украиной.
показать весь комментарий
17.06.2020 13:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Андрій Мудак не знає що петиція про його звільнення набрала достатнього голосів, чи петиції для нього не є сигналом що він сам повинен піти у відставку?
показать весь комментарий
17.06.2020 14:08 Ответить
Боже, коли це буде??
показать весь комментарий
17.06.2020 14:09 Ответить
В каштана крихка деревина. Він для цієї процедури непридатний(обламається, попадають, травмуються і оскаржать страту в вовчому суді).
показать весь комментарий
17.06.2020 14:16 Ответить
єрмак-пєхотінєц дурнуватого кловуна.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:17 Ответить
Хватит уже сюда бабу Пепу пихать и восхвалять!!! Сейчас у власти ЗЕ , обсирайте . обсуждайте ит тд, но нахера тут впал подсвинок Петя .Он не лидер , ему ничего не светит , он унылое говно на пенсии .
показать весь комментарий
17.06.2020 14:18 Ответить
я хочу чтобы ты ведьмак и зелох пошли вместе в могилу и быстрее
показать весь комментарий
17.06.2020 14:18 Ответить
"Я прийшов із Зеленським і з ним піду", - Єрмак - Цензор.НЕТ 5557
показать весь комментарий
17.06.2020 15:55 Ответить
Щоб їхнього й праху тут не лишилося! "Арлекіно" і "Козиря" ГЕТЬ з України, поки вони не здійснили задумані у кремлі "...столь грандиозньіє планьі..."
показать весь комментарий
16.05.2021 11:20 Ответить
це попередження віслюку від старшого, що вони, як дві кремлівська консерви тонути будуть разом?

дєрмак самостійно тонути не буде, обов'язково з собою забере і Янелоха...

ну що ж, це і попередження і погроза віслюку від старшєга таварішЧа.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:25 Ответить
Ой, что то я очень сомневаюсь, что Зеленский захочет уходить с тобой туда куда ты скоро уйдешь, колаборант вонючий
показать весь комментарий
17.06.2020 14:25 Ответить
Вже цього літа треба переобрати нормального президента з нормальною командою. Як вам такий суспільний договір?
________________________
Вже принаймні пів року тому стало зрозуміло, що ми обрали в лідери чергового російського шпигуна, крадуна і шкідника. Тепер завдання його швидко поміняти на нормального. Але на кого?
_________________
Ось такий суспільний договір міг би в українців вселити надію на довгоочикувані реформи в країні, на правильний розвиток:
През - Олена Зеркаль(найменьший негатив, а лише позитив плюс досвід діпломата)
Прем'єр - Юля Тімошенко(найбільш ефективний прем'єр за всі часи Незалежності)
Генпрокурор - Віктор Шишкін(найбільш незалежний правник, що пішов проти Янека у 2010му, коли той хотів нарізати собі царських повноважень)
Голова СБУ - Налівайченко(Трепак?)
Шеф МВС - Валерій Кур(досвідчений опер), Сергій Стерненко, Хатія Деканеїдзе...
Шеф ЖКХ - Олексій Кучеренко
Голова нацбанку - Андрій Уманський
Голова РНБО - Роман Безсмертний
Керівник МО - Джеймс Меттіс, американський генерал
Керівник генштабу - Ігор Воронченко, колишній командуючий ВМС України
.....
Як вам?))
показать весь комментарий
17.06.2020 14:27 Ответить
Олена Зеркаль може не погодитись, тоді можна Юлію Кузьменко, дитячого хірурга, Яну Дугарь, Далю Грибаускайте, насамкінець, якщо вдасться провести її через Раду. Багато в Україні жінок, гідних посісти перше крісло держави.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:31 Ответить
Тобто - головне для вас, щоб жінка була? Ви послідовник матріархату?
показать весь комментарий
17.06.2020 14:42 Ответить
A какие у тебя возражения против Олены Зеркаль ?
показать весь комментарий
17.06.2020 14:44 Ответить
Против Зеркаль нет возражений.
Есть возражение против этого: "Багато в Україні жінок, гідних посісти перше крісло держави."
В связи с этим возникает вопрос - а почему рассматривает только женщин.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:49 Ответить
Но, он ничего негативного не сказал. Да, в Украине найдутся женщины, с большим опытом государственного управления, которые могли бы стать достойным Президентом: Олена Зеркаль, Ирина Геращенко, Лилия Гриневич. Это так, краткий список.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:57 Ответить
Сказал, он отказал в праве быть президентом мужчинам.
У нас есть достойные женщины, как и достойные мужчины - для чего вообще брать во внимание гендер кандидата?
показать весь комментарий
17.06.2020 15:29 Ответить
K сожалению, нынешняя система основанная на всеобщем избирательном праве привела к тому что подавляющее большинство населения, ничего не понимая ни в политике, ни в экономике, голосует за "картинку в телевизоре". Поэтому политтехнологи вынуждены, помимо деловых качеств кандидатов, также учитывать их "продаваемость на избирательном рынке". Например, в качестве негативного фактора на предыдущих выборах был тот что Зеленский выглядел этаким малышом-крепышом (симпатягой), а Порошенко - пожилым человеком с "неправильной комплекцией". То есть из выборов устроили "конкурс красоты", и в президентское кресло попал шут гороховый, вместо государственного деятеля мирового масштаба.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:35 Ответить
И что - если исключить из избирательного процесса кандидатов-мужчин - проблема решится?

PS Не слышал, чтобы кто-то голосовал против Порошенко из-за его внешности.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:59 Ответить
Проблема не решится, но методы воздействия на безмозглую часть электората - очень широки. Одним из методов является подчёркивание гендерной принадлежности, что позволит собрать голоса у той или иной аудитории.
---
Российская пропаганда дерьмом исходила и исходит в адрес Порошенко, обвиняя его в "пьянстве", регулярно припоминая порванный носок (когда он был в Польше и преклонил колено на могиле погибших поляков) и т.д.
показать весь комментарий
17.06.2020 16:15 Ответить
"Одним из методов является подчёркивание гендерной принадлежности, что позволит собрать голоса у той или иной аудитории."

Вы предлагаете акцентировать внимание по сути на внешности, чтобы нивелировать акценты на внешности? Логично!

"Российская пропаганда дерьмом исходила и исходит в адрес Порошенко, обвиняя его в "пьянстве""

Российская пропаганда уже давно переключилась с обсирания Порошенко на обсирание Зеленского. Впрочем - вспоминая предвыборную гонку - там были обвинения в пьянстве против обвинений в наркомании.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:17 Ответить
Зеля не принёс им "мир"; конечно, они злы.
---
Конечно, он наркоман. Иначе не валял бы дурака, настаивая на сдачу анализа сугубо у Пальчевского.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:23 Ответить
"Конечно, он наркоман. Иначе не валял бы дурака, настаивая на сдачу анализа сугубо у Пальчевского."

Дело не в Пальчевском, а в том, что Зеля не доверял структурам, на которые мог бы влиять Порошенко. А Порошенко никогда не гнушался грязной игры, так что опасения были оправданными.
И нет, я не знаю, наркоман он или нет, как не знаю, алкаш Петя или нет, потому подобные "аргументы" во внимание не принимаю.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:36 Ответить
Та, ні, Зеля не довіряв навіть закордонним фахівцям. Та і аналізи на наркотики так і не здав.
показать весь комментарий
17.06.2020 23:31 Ответить
На скільки я пам'ятаю - аналізи він здав.
А не довіряв часній конторці, яку запросив Клічко.
показать весь комментарий
18.06.2020 00:20 Ответить
Це я винуватий, що всі чоловіки, які були обрані в прези, стали(а може і були) шкідливими котами?
Жінка має вивести Україну з тої прірви, куди завели її чоловіки.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:45 Ответить
Не аргумент.
Моральні і професійні якості не залежать від статі людини.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:53 Ответить
То чому ви забираєте у жінок право очолити країну?
показать весь комментарий
17.06.2020 14:57 Ответить
Selina Ivan,головне,щоб ця жінка не була жулькою!
показать весь комментарий
17.06.2020 15:08 Ответить
Можна хочаб щось, що Юля вкрала, або нашкодила? Бо вже задовбало це троляче, проплачене російським шпигуном Порошенком кидання лайном в Юлю
показать весь комментарий
17.06.2020 15:21 Ответить
Ежели Юля не крала и не шкодила,то за какие шиши она так вольготно живет.Имеет не одну недвижимость,шикарные наряды ,охрану, недешевые иномарки,купает в роскоши доченьку,нанимает дорогущих адвокатов , лечится и омолаживается в престижных загран клиниках..?Тут и в честный двухсотлетний труд столько не заработаешь...
Только не надо сюда причислять ее муженька со вторым зятьком...
показать весь комментарий
17.06.2020 15:39 Ответить
Була б у Юлі мета - гроші, то Юля б не йшла в політику у 1997му, а вже тоді жила б десь на березі Женевського ставу у власному маєтку, бо бізнес їй дозволяв це. Але Юля залишила бізнес, пішла в політику, стала клята, м'ята, оббріхана, зненавиджена(за Юліну Тисячу!!!) і про список Форбс навіть не йдеться. Звичайний рівень колишнього, середнього бізнесмена. Пану не здається, що він витратив все життя на супротив тому, хто хотів витягнути його з болота безгрошів'я? А країну з злиднів?
показать весь комментарий
17.06.2020 16:04 Ответить
Ваня, краще помовчи. Ти є посібник приходу до влади "зелених". Це такі, як ти зрадили країну і далі дуриш нарід своєю Юлею, яка вже давно у владі, ще з часів Паші Лазаренко. Чув про такого? Так вона з ким була, всіх зрадила. Всіх. Звичайно і зрадила Україну. Вона разом з тобою прикривається патріотичними гаслами і відбирає у проєвропейських сил велику кількість народу. І в самий потрібний момент веде їх паралельною стежкою з ворогами і там їх залишає. Головно подалі від патріотичних сил. Доказано часом.
показать весь комментарий
17.06.2020 16:33 Ответить
Ивану и ему подобным юлеботам бесполезно открывать глаза на Юлины проделки.Вот например,в первую свою предвыборную каденцию(1997г.) Юля проходила по Бобринецкому и Устиновскому р-нам Кировоградской обл...и всем потенциальным избирателям БЕСПЛАТНО завезла на подворье по 1т.угля..,естественно селяне за нее и проголосовали..Вопрос в том,откуда у нее появились такие нехилые средства.?.Был в то время в командировке как раз в Устиновском р-не и воочию сие пришлось наблюдать..
показать весь комментарий
17.06.2020 20:21 Ответить
Навпаки - це ви забираєте у чоловіків таке право. Я ж пропоную обирати, не беручи до уваги стать людини.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:26 Ответить
Уряд Порошенко-Гройсмана треба повернути.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:40 Ответить
Повертай у своїй австралії що хош.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:42 Ответить
З 8% довіри??? Сам Гройсман з Порошенком на одному гектарі не сяде.
https://p-p.com.ua/news/velychezna-botoferma-groisman-rozpoviv-yak-poroshenko-mochyt-konkurentiv-na-vyborakh/ Гройсман: Порошенко створив цілу ботоферму з десятків тисяч тролів. Але ця ботоферма тільки вбиває рейтинг, як його політсили, так і його особистий
показать весь комментарий
17.06.2020 14:49 Ответить
Ну, это он зря. Ошибся в политике.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:59 Ответить
Повертати Петра в політику - впихувати невпихуєме. Проте навіть я довірив би йому посаду шефа МЗС. Навряд є багато в Україні дипломатів таких, як Петро. Але від економічної політики і грошових потоків пана треба тримати, якомога подалі. Українська історія не знала більш одарованих утворювачив корупційних схем. Зєлі навіть не прийшлось нічого міняти - тупо всівсь в його схеми і мародерить ще завзятіше, ніж Петро.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:07 Ответить
Пустопорожний трёп.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:24 Ответить
неплохие у Пороха были схемы в экономике, если хватало всем - воевать, наполнять бюджет, повышать пенсии В РАЗЫ (какая память у людей короткая - быстро забыли какие копейки раньше получали), и наполнять бюджет, благодаря чему у Бубочки теперь есть за какие шиши дороги строить.
Я не против вернуть этого "коррупционера". Бо с нашего Бубочки экономист как из меня - балерина. Налоги взимаются наперед, фопы в ж..пе, на фасадах зданий как в 14 военном году основное название - "ОРЕНДА"
показать весь комментарий
17.06.2020 15:37 Ответить
Тобто пану сподобалось, як Гонтарева за пару днів обвалила гривню втричі(пограбувала кожного українця), а потім ще й пограбувала вкладників цілої сотні комерційних банків? Якось одна журналістка назвала ріст економіки Гройсмана "підскоком дохлої собаки, кинутої з дев'ятого поверху". Це ви цей ріст мали на увазі?
показать весь комментарий
17.06.2020 16:14 Ответить
Очень тяжело неучам ,что либо объяснить.Для этого вы выбрали зедебила ,он пусть вам на вашем языке все разъяснит. Гонтарева спасла банковскую систему Украины от краха и твоя зарплата сейчас опять не в миллионах купонах! Ну тем кто считает героем ,человека который вместе с х-лом нанес ущерб Украине в 20 миллиардов долларов,это не понять никогда.
показать весь комментарий
18.06.2020 09:02 Ответить
А воровка ,подруга х-ла и ставленница бени ,зачем здесь?
показать весь комментарий
17.06.2020 14:46 Ответить
Це кремлівська мулька у нульового пана з Росії. Одна Юля зробила для України більше, ніж усі політики разом узяті. І не вкрала ЖОДНОЇ копійчини, Янек це довів. І ще зробить.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:52 Ответить
богдан тоже так думал
показать весь комментарий
17.06.2020 14:27 Ответить
Ага,Богдан то же самое говорил ! А с учетом того что коррупция идет по полной и чемоданы поехали в ОП,как бы еще его Зеля собственными руками на кичу не кинул !
показать весь комментарий
17.06.2020 14:30 Ответить
можно зрозуміти ) ще й онукам грошей доволі буде .
показать весь комментарий
17.06.2020 14:40 Ответить
вообщем зебил через д.ермака сказал что д.ермак его подельник и однодумец и вмесие они делают ондо общее дело -работают на московию
показать весь комментарий
17.06.2020 14:46 Ответить
Какая трогательная преданность--стоит лишней миски похлёбки . Достаточно было сказать и "гав" --мы бы поняли.
показать весь комментарий
17.06.2020 14:59 Ответить
А ведь знаете- он сказал правду этот дует будет цепляться за власть до последнего каждой клеточкой т.к. за все навороченное ими нужно отвечать по закону не по-детски, ермак приложил максимум усилий изваляв маленького неука с дипломом юрЫста в нарушениях законов ( как в уголовном мире- повязать кровью при совершении преступления, когда новичку дают орудие убийства и говорят:"а теперь ты" ) и что самое интересное ермак сможет спрыгнуть т.к. под всеми документами-директивами, принятыми Законами будет стоять подпись бубочки
показать весь комментарий
17.06.2020 15:03 Ответить
******** вже!
показать весь комментарий
17.06.2020 15:14 Ответить
возвратная форма глагола здесь ни к чему
ибо они будут в пассиве, а мы - в активе
показать весь комментарий
17.06.2020 16:08 Ответить
Мені здається, що ви не підете, а побіжите!
показать весь комментарий
17.06.2020 15:24 Ответить
Отличная мысль. Валите-ка вы оба.
показать весь комментарий
17.06.2020 15:34 Ответить
неужели мы будет терпеть это зелёное дерьмо ещё четыре года? а они ещё подумывают "продлевать"..
зебилы, дебилы-экспериментаторы, вы что, не любите своих детей и близких или сами не собираетесь жить в Украине?..или после вас хоть потоп? - так он уже здесь, если кто доси не раздуплился..
показать весь комментарий
17.06.2020 15:36 Ответить
Тільки ж не забувай,що растов нє резінавий...
показать весь комментарий
17.06.2020 15:46 Ответить
Вот ЭТО любофффф!! И жили они долго и умерли в один день!!!!"Я прийшов із Зеленським і з ним піду", - Єрмак - Цензор.НЕТ 6919
показать весь комментарий
17.06.2020 15:55 Ответить
улыбнул меня этот парень !
он еще собирается на своих уйти.....
показать весь комментарий
17.06.2020 16:06 Ответить
Если мне не изменяет память не ты, а Богдан пришел вместе с ним, и *де же он сейчас!?
Вообще, у Зе всегда было очень плохо с выбором (это очевидно с самого начала)!
показать весь комментарий
17.06.2020 16:32 Ответить
Нелох ветренный
показать весь комментарий
17.06.2020 20:48 Ответить
ПРИЛИПАЛА !!!
показать весь комментарий
17.06.2020 16:47 Ответить
Окей
показать весь комментарий
17.06.2020 16:52 Ответить
Звучит как угроза.. при том угроза Зеленскому) Типа мы повязаны лошок. Уйду я и потяну тебя за собой.
показать весь комментарий
17.06.2020 16:56 Ответить
Звісно не піде, поки можна Україну грабувати...
https://www.youtube.com/watch?v=c3sUQQCcuek ГАЗОВИЙ ВІДКАТ ЄРМАКА: розгромне інтерв'ю Гео Лероса Яніні Соколовій
показать весь комментарий
17.06.2020 16:57 Ответить
В кареті в двох поїдуть на Майдан, як Людовік 16, де водієм буде Шарль Анрі Сансон, а читати їм останню волю народа буде Робезпьєр. Попють води з Кримського каналу ( яку продали Медведчуку) і ...
показать весь комментарий
17.06.2020 17:08 Ответить
"Я пришел с Зеленским и с ним сбегу в Ростов..Говнюкович нас уже заждался", - Ермак
показать весь комментарий
17.06.2020 18:34 Ответить
Ну, начеб-то Сталін давно помер, але улесливість нещодавно в Україні прокинулася. І до кого? До Блазня?
"Я тут з ним і для нього". Може вони коханці, ну, як Ленін з Зинов"євим.
показать весь комментарий
17.06.2020 20:45 Ответить
Это звучит как угроза.
показать весь комментарий
17.06.2020 23:02 Ответить
"Я прийшов із Зеленським і з ним піду", - Єрмак - Цензор.НЕТ 1647
показать весь комментарий
17.06.2020 23:02 Ответить
ОК, договорились.
показать весь комментарий
17.06.2020 23:16 Ответить
Или мы на них одеваем наручники, или они на нас надевают кокошники...
показать весь комментарий
17.06.2020 23:38 Ответить
на Ростов *****!
показать весь комментарий
18.06.2020 13:28 Ответить
конечно же он не сможет уйти без клоуна.

потому что рука очень глубоко застряла в клоунской заднице.
показать весь комментарий
18.06.2020 21:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 