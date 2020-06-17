"Я пришел с Зеленским и с ним уйду", - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что будет оставаться на своем посту "столько, сколько позволит президент Владимир Зеленский".

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я пришел с этим президентом и с ним уйду. Я никогда не пошел бы в политику, если бы не он. Я здесь с ним и для него", - сказал Ермак.

Он добавил, что будет оставаться на должности столько, сколько позволит Зеленский. На вопрос, будет ли оставаться он в должности в течение 4 лет до конца первой каденции Зеленского или останется дольше, ответил, что это зависит от президента.

"Я надеюсь быть настолько эффективным на своем посту, чтобы ни у Владимира Зеленского, ни у общества не возникало вопросов к моей работе. Для меня это важно", - отметил Ермак.

Читайте также: Зеленский о втором сроке президентства: "Буду думать"

Кроме того, глава ОП рассказал, что сейчас у Зеленского "столь грандиозные планы", что четырех лет до завершения президентского срока может не хватить.

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено", - добавил Ермак.