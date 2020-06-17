"Я прийшов із Зеленським і з ним піду", - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що буде залишатися на своєму посту "стільки, скільки дозволить президент Володимир Зеленський".

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я прийшов з цим президентом і з ним піду. Я ніколи не пішов би в політику, якби не він. Я тут з ним і для нього", - сказав Єрмак.

Він додав, що залишатиметься на посаді стільки, скільки дозволить Зеленський. На питання, чи залишатиметься він на посаді протягом 4 років до кінця першої каденції Зеленського або залишиться довше, відповів, що це залежить від президента.

"Я сподіваюся бути настільки ефективним на своїй посаді, щоб ні у Володимира Зеленського, ні у суспільства не виникало питань до моєї роботи. Для мене це важливо", - зазначив Єрмак.

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Крім того, глава ОП розповів, що зараз у Зеленського "настільки грандіозні плани", що чотирьох років до завершення президентського терміну може не вистачити.

"Рішення ухвалюватиме президент. Якби він запитав моєї думки, я б відповів: рішення потрібно ухвалювати ближче до закінчення першого терміну, коли буде розуміння того, наскільки задумане особисто ним виконано", - додав Єрмак.