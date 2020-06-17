"Я прийшов із Зеленським і з ним піду", - Єрмак
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що буде залишатися на своєму посту "стільки, скільки дозволить президент Володимир Зеленський".
Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Я прийшов з цим президентом і з ним піду. Я ніколи не пішов би в політику, якби не він. Я тут з ним і для нього", - сказав Єрмак.
Він додав, що залишатиметься на посаді стільки, скільки дозволить Зеленський. На питання, чи залишатиметься він на посаді протягом 4 років до кінця першої каденції Зеленського або залишиться довше, відповів, що це залежить від президента.
"Я сподіваюся бути настільки ефективним на своїй посаді, щоб ні у Володимира Зеленського, ні у суспільства не виникало питань до моєї роботи. Для мене це важливо", - зазначив Єрмак.
Крім того, глава ОП розповів, що зараз у Зеленського "настільки грандіозні плани", що чотирьох років до завершення президентського терміну може не вистачити.
"Рішення ухвалюватиме президент. Якби він запитав моєї думки, я б відповів: рішення потрібно ухвалювати ближче до закінчення першого терміну, коли буде розуміння того, наскільки задумане особисто ним виконано", - додав Єрмак.
Будь ласка, зачекайте...
дєрмак самостійно тонути не буде, обов'язково з собою забере і Янелоха...
ну що ж, це і попередження і погроза віслюку від старшєга таварішЧа.
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Вже принаймні пів року тому стало зрозуміло, що ми обрали в лідери чергового російського шпигуна, крадуна і шкідника. Тепер завдання його швидко поміняти на нормального. Але на кого?
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Ось такий суспільний договір міг би в українців вселити надію на довгоочикувані реформи в країні, на правильний розвиток:
През - Олена Зеркаль(найменьший негатив, а лише позитив плюс досвід діпломата)
Прем'єр - Юля Тімошенко(найбільш ефективний прем'єр за всі часи Незалежності)
Генпрокурор - Віктор Шишкін(найбільш незалежний правник, що пішов проти Янека у 2010му, коли той хотів нарізати собі царських повноважень)
Голова СБУ - Налівайченко(Трепак?)
Шеф МВС - Валерій Кур(досвідчений опер), Сергій Стерненко, Хатія Деканеїдзе...
Шеф ЖКХ - Олексій Кучеренко
Голова нацбанку - Андрій Уманський
Голова РНБО - Роман Безсмертний
Керівник МО - Джеймс Меттіс, американський генерал
Керівник генштабу - Ігор Воронченко, колишній командуючий ВМС України
.....
Як вам?))
Есть возражение против этого: "Багато в Україні жінок, гідних посісти перше крісло держави."
В связи с этим возникает вопрос - а почему рассматривает только женщин.
У нас есть достойные женщины, как и достойные мужчины - для чего вообще брать во внимание гендер кандидата?
PS Не слышал, чтобы кто-то голосовал против Порошенко из-за его внешности.
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Российская пропаганда дерьмом исходила и исходит в адрес Порошенко, обвиняя его в "пьянстве", регулярно припоминая порванный носок (когда он был в Польше и преклонил колено на могиле погибших поляков) и т.д.
Вы предлагаете акцентировать внимание по сути на внешности, чтобы нивелировать акценты на внешности? Логично!
"Российская пропаганда дерьмом исходила и исходит в адрес Порошенко, обвиняя его в "пьянстве""
Российская пропаганда уже давно переключилась с обсирания Порошенко на обсирание Зеленского. Впрочем - вспоминая предвыборную гонку - там были обвинения в пьянстве против обвинений в наркомании.
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Конечно, он наркоман. Иначе не валял бы дурака, настаивая на сдачу анализа сугубо у Пальчевского.
Дело не в Пальчевском, а в том, что Зеля не доверял структурам, на которые мог бы влиять Порошенко. А Порошенко никогда не гнушался грязной игры, так что опасения были оправданными.
И нет, я не знаю, наркоман он или нет, как не знаю, алкаш Петя или нет, потому подобные "аргументы" во внимание не принимаю.
А не довіряв часній конторці, яку запросив Клічко.
Жінка має вивести Україну з тої прірви, куди завели її чоловіки.
Моральні і професійні якості не залежать від статі людини.
Только не надо сюда причислять ее муженька со вторым зятьком...
https://p-p.com.ua/news/velychezna-botoferma-groisman-rozpoviv-yak-poroshenko-mochyt-konkurentiv-na-vyborakh/ Гройсман: Порошенко створив цілу ботоферму з десятків тисяч тролів. Але ця ботоферма тільки вбиває рейтинг, як його політсили, так і його особистий
Я не против вернуть этого "коррупционера". Бо с нашего Бубочки экономист как из меня - балерина. Налоги взимаются наперед, фопы в ж..пе, на фасадах зданий как в 14 военном году основное название - "ОРЕНДА"
ибо они будут в пассиве, а мы - в активе
зебилы, дебилы-экспериментаторы, вы что, не любите своих детей и близких или сами не собираетесь жить в Украине?..или после вас хоть потоп? - так он уже здесь, если кто доси не раздуплился..
он еще собирается на своих уйти.....
Вообще, у Зе всегда было очень плохо с выбором (это очевидно с самого начала)!
https://www.youtube.com/watch?v=c3sUQQCcuek ГАЗОВИЙ ВІДКАТ ЄРМАКА: розгромне інтерв'ю Гео Лероса Яніні Соколовій
"Я тут з ним і для нього". Може вони коханці, ну, як Ленін з Зинов"євим.
потому что рука очень глубоко застряла в клоунской заднице.