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Зеленський (22399) Президент (808) Єрмак Андрій (1352)

"Я прийшов із Зеленським і з ним піду", - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що буде залишатися на своєму посту "стільки, скільки дозволить президент Володимир Зеленський".

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я прийшов з цим президентом і з ним піду. Я ніколи не пішов би в політику, якби не він. Я тут з ним і для нього", - сказав Єрмак.

Він додав, що залишатиметься на посаді стільки, скільки дозволить Зеленський. На питання, чи залишатиметься він на посаді протягом 4 років до кінця першої каденції Зеленського або залишиться довше, відповів, що це залежить від президента.

"Я сподіваюся бути настільки ефективним на своїй посаді, щоб ні у Володимира Зеленського, ні у суспільства не виникало питань до моєї роботи. Для мене це важливо", - зазначив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про другий термін президентства: "Буду думати"

Крім того, глава ОП розповів, що зараз у Зеленського "настільки грандіозні плани", що чотирьох років до завершення президентського терміну може не вистачити.

"Рішення ухвалюватиме президент. Якби він запитав моєї думки, я б відповів: рішення потрібно ухвалювати ближче до закінчення першого терміну, коли буде розуміння того, наскільки задумане особисто ним виконано", - додав Єрмак.

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Топ коментарі
+55
Никакого "офиса президента" в Конституции нет.
Как может завхоз "прийти в политику" ? Его работа - проветривать помещение, и заносить бумагу в туалет.
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17.06.2020 13:41
+37
"Я пришел с Зеленским и с ним уйду", - Ермак - Цензор.НЕТ 8878
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17.06.2020 13:47
+34
Если украинцы не покончат с этими тварями, то они обязательно покончат с Украиной.
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17.06.2020 13:42
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Андрій Мудак не знає що петиція про його звільнення набрала достатнього голосів, чи петиції для нього не є сигналом що він сам повинен піти у відставку?
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17.06.2020 14:08 Відповісти
Боже, коли це буде??
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17.06.2020 14:09 Відповісти
В каштана крихка деревина. Він для цієї процедури непридатний(обламається, попадають, травмуються і оскаржать страту в вовчому суді).
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17.06.2020 14:16 Відповісти
єрмак-пєхотінєц дурнуватого кловуна.
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17.06.2020 14:17 Відповісти
Хватит уже сюда бабу Пепу пихать и восхвалять!!! Сейчас у власти ЗЕ , обсирайте . обсуждайте ит тд, но нахера тут впал подсвинок Петя .Он не лидер , ему ничего не светит , он унылое говно на пенсии .
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17.06.2020 14:18 Відповісти
я хочу чтобы ты ведьмак и зелох пошли вместе в могилу и быстрее
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17.06.2020 14:18 Відповісти
"Я прийшов із Зеленським і з ним піду", - Єрмак - Цензор.НЕТ 5557
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17.06.2020 15:55 Відповісти
Щоб їхнього й праху тут не лишилося! "Арлекіно" і "Козиря" ГЕТЬ з України, поки вони не здійснили задумані у кремлі "...столь грандиозньіє планьі..."
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16.05.2021 11:20 Відповісти
це попередження віслюку від старшого, що вони, як дві кремлівська консерви тонути будуть разом?

дєрмак самостійно тонути не буде, обов'язково з собою забере і Янелоха...

ну що ж, це і попередження і погроза віслюку від старшєга таварішЧа.
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17.06.2020 14:25 Відповісти
Ой, что то я очень сомневаюсь, что Зеленский захочет уходить с тобой туда куда ты скоро уйдешь, колаборант вонючий
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17.06.2020 14:25 Відповісти
Вже цього літа треба переобрати нормального президента з нормальною командою. Як вам такий суспільний договір?
________________________
Вже принаймні пів року тому стало зрозуміло, що ми обрали в лідери чергового російського шпигуна, крадуна і шкідника. Тепер завдання його швидко поміняти на нормального. Але на кого?
_________________
Ось такий суспільний договір міг би в українців вселити надію на довгоочикувані реформи в країні, на правильний розвиток:
През - Олена Зеркаль(найменьший негатив, а лише позитив плюс досвід діпломата)
Прем'єр - Юля Тімошенко(найбільш ефективний прем'єр за всі часи Незалежності)
Генпрокурор - Віктор Шишкін(найбільш незалежний правник, що пішов проти Янека у 2010му, коли той хотів нарізати собі царських повноважень)
Голова СБУ - Налівайченко(Трепак?)
Шеф МВС - Валерій Кур(досвідчений опер), Сергій Стерненко, Хатія Деканеїдзе...
Шеф ЖКХ - Олексій Кучеренко
Голова нацбанку - Андрій Уманський
Голова РНБО - Роман Безсмертний
Керівник МО - Джеймс Меттіс, американський генерал
Керівник генштабу - Ігор Воронченко, колишній командуючий ВМС України
.....
Як вам?))
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17.06.2020 14:27 Відповісти
Олена Зеркаль може не погодитись, тоді можна Юлію Кузьменко, дитячого хірурга, Яну Дугарь, Далю Грибаускайте, насамкінець, якщо вдасться провести її через Раду. Багато в Україні жінок, гідних посісти перше крісло держави.
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17.06.2020 14:31 Відповісти
Тобто - головне для вас, щоб жінка була? Ви послідовник матріархату?
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17.06.2020 14:42 Відповісти
A какие у тебя возражения против Олены Зеркаль ?
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17.06.2020 14:44 Відповісти
Против Зеркаль нет возражений.
Есть возражение против этого: "Багато в Україні жінок, гідних посісти перше крісло держави."
В связи с этим возникает вопрос - а почему рассматривает только женщин.
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17.06.2020 14:49 Відповісти
Но, он ничего негативного не сказал. Да, в Украине найдутся женщины, с большим опытом государственного управления, которые могли бы стать достойным Президентом: Олена Зеркаль, Ирина Геращенко, Лилия Гриневич. Это так, краткий список.
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17.06.2020 14:57 Відповісти
Сказал, он отказал в праве быть президентом мужчинам.
У нас есть достойные женщины, как и достойные мужчины - для чего вообще брать во внимание гендер кандидата?
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17.06.2020 15:29 Відповісти
K сожалению, нынешняя система основанная на всеобщем избирательном праве привела к тому что подавляющее большинство населения, ничего не понимая ни в политике, ни в экономике, голосует за "картинку в телевизоре". Поэтому политтехнологи вынуждены, помимо деловых качеств кандидатов, также учитывать их "продаваемость на избирательном рынке". Например, в качестве негативного фактора на предыдущих выборах был тот что Зеленский выглядел этаким малышом-крепышом (симпатягой), а Порошенко - пожилым человеком с "неправильной комплекцией". То есть из выборов устроили "конкурс красоты", и в президентское кресло попал шут гороховый, вместо государственного деятеля мирового масштаба.
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17.06.2020 15:35 Відповісти
И что - если исключить из избирательного процесса кандидатов-мужчин - проблема решится?

PS Не слышал, чтобы кто-то голосовал против Порошенко из-за его внешности.
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17.06.2020 15:59 Відповісти
Проблема не решится, но методы воздействия на безмозглую часть электората - очень широки. Одним из методов является подчёркивание гендерной принадлежности, что позволит собрать голоса у той или иной аудитории.
---
Российская пропаганда дерьмом исходила и исходит в адрес Порошенко, обвиняя его в "пьянстве", регулярно припоминая порванный носок (когда он был в Польше и преклонил колено на могиле погибших поляков) и т.д.
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17.06.2020 16:15 Відповісти
"Одним из методов является подчёркивание гендерной принадлежности, что позволит собрать голоса у той или иной аудитории."

Вы предлагаете акцентировать внимание по сути на внешности, чтобы нивелировать акценты на внешности? Логично!

"Российская пропаганда дерьмом исходила и исходит в адрес Порошенко, обвиняя его в "пьянстве""

Российская пропаганда уже давно переключилась с обсирания Порошенко на обсирание Зеленского. Впрочем - вспоминая предвыборную гонку - там были обвинения в пьянстве против обвинений в наркомании.
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17.06.2020 17:17 Відповісти
Зеля не принёс им "мир"; конечно, они злы.
---
Конечно, он наркоман. Иначе не валял бы дурака, настаивая на сдачу анализа сугубо у Пальчевского.
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17.06.2020 17:23 Відповісти
"Конечно, он наркоман. Иначе не валял бы дурака, настаивая на сдачу анализа сугубо у Пальчевского."

Дело не в Пальчевском, а в том, что Зеля не доверял структурам, на которые мог бы влиять Порошенко. А Порошенко никогда не гнушался грязной игры, так что опасения были оправданными.
И нет, я не знаю, наркоман он или нет, как не знаю, алкаш Петя или нет, потому подобные "аргументы" во внимание не принимаю.
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17.06.2020 17:36 Відповісти
Та, ні, Зеля не довіряв навіть закордонним фахівцям. Та і аналізи на наркотики так і не здав.
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17.06.2020 23:31 Відповісти
На скільки я пам'ятаю - аналізи він здав.
А не довіряв часній конторці, яку запросив Клічко.
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18.06.2020 00:20 Відповісти
Це я винуватий, що всі чоловіки, які були обрані в прези, стали(а може і були) шкідливими котами?
Жінка має вивести Україну з тої прірви, куди завели її чоловіки.
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17.06.2020 14:45 Відповісти
Не аргумент.
Моральні і професійні якості не залежать від статі людини.
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17.06.2020 14:53 Відповісти
То чому ви забираєте у жінок право очолити країну?
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17.06.2020 14:57 Відповісти
Selina Ivan,головне,щоб ця жінка не була жулькою!
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17.06.2020 15:08 Відповісти
Можна хочаб щось, що Юля вкрала, або нашкодила? Бо вже задовбало це троляче, проплачене російським шпигуном Порошенком кидання лайном в Юлю
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17.06.2020 15:21 Відповісти
Ежели Юля не крала и не шкодила,то за какие шиши она так вольготно живет.Имеет не одну недвижимость,шикарные наряды ,охрану, недешевые иномарки,купает в роскоши доченьку,нанимает дорогущих адвокатов , лечится и омолаживается в престижных загран клиниках..?Тут и в честный двухсотлетний труд столько не заработаешь...
Только не надо сюда причислять ее муженька со вторым зятьком...
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17.06.2020 15:39 Відповісти
Була б у Юлі мета - гроші, то Юля б не йшла в політику у 1997му, а вже тоді жила б десь на березі Женевського ставу у власному маєтку, бо бізнес їй дозволяв це. Але Юля залишила бізнес, пішла в політику, стала клята, м'ята, оббріхана, зненавиджена(за Юліну Тисячу!!!) і про список Форбс навіть не йдеться. Звичайний рівень колишнього, середнього бізнесмена. Пану не здається, що він витратив все життя на супротив тому, хто хотів витягнути його з болота безгрошів'я? А країну з злиднів?
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17.06.2020 16:04 Відповісти
Ваня, краще помовчи. Ти є посібник приходу до влади "зелених". Це такі, як ти зрадили країну і далі дуриш нарід своєю Юлею, яка вже давно у владі, ще з часів Паші Лазаренко. Чув про такого? Так вона з ким була, всіх зрадила. Всіх. Звичайно і зрадила Україну. Вона разом з тобою прикривається патріотичними гаслами і відбирає у проєвропейських сил велику кількість народу. І в самий потрібний момент веде їх паралельною стежкою з ворогами і там їх залишає. Головно подалі від патріотичних сил. Доказано часом.
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17.06.2020 16:33 Відповісти
Ивану и ему подобным юлеботам бесполезно открывать глаза на Юлины проделки.Вот например,в первую свою предвыборную каденцию(1997г.) Юля проходила по Бобринецкому и Устиновскому р-нам Кировоградской обл...и всем потенциальным избирателям БЕСПЛАТНО завезла на подворье по 1т.угля..,естественно селяне за нее и проголосовали..Вопрос в том,откуда у нее появились такие нехилые средства.?.Был в то время в командировке как раз в Устиновском р-не и воочию сие пришлось наблюдать..
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17.06.2020 20:21 Відповісти
Навпаки - це ви забираєте у чоловіків таке право. Я ж пропоную обирати, не беручи до уваги стать людини.
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17.06.2020 15:26 Відповісти
Уряд Порошенко-Гройсмана треба повернути.
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17.06.2020 14:40 Відповісти
Повертай у своїй австралії що хош.
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17.06.2020 14:42 Відповісти
З 8% довіри??? Сам Гройсман з Порошенком на одному гектарі не сяде.
https://p-p.com.ua/news/velychezna-botoferma-groisman-rozpoviv-yak-poroshenko-mochyt-konkurentiv-na-vyborakh/ Гройсман: Порошенко створив цілу ботоферму з десятків тисяч тролів. Але ця ботоферма тільки вбиває рейтинг, як його політсили, так і його особистий
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17.06.2020 14:49 Відповісти
Ну, это он зря. Ошибся в политике.
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17.06.2020 14:59 Відповісти
Повертати Петра в політику - впихувати невпихуєме. Проте навіть я довірив би йому посаду шефа МЗС. Навряд є багато в Україні дипломатів таких, як Петро. Але від економічної політики і грошових потоків пана треба тримати, якомога подалі. Українська історія не знала більш одарованих утворювачив корупційних схем. Зєлі навіть не прийшлось нічого міняти - тупо всівсь в його схеми і мародерить ще завзятіше, ніж Петро.
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17.06.2020 15:07 Відповісти
Пустопорожний трёп.
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17.06.2020 15:24 Відповісти
неплохие у Пороха были схемы в экономике, если хватало всем - воевать, наполнять бюджет, повышать пенсии В РАЗЫ (какая память у людей короткая - быстро забыли какие копейки раньше получали), и наполнять бюджет, благодаря чему у Бубочки теперь есть за какие шиши дороги строить.
Я не против вернуть этого "коррупционера". Бо с нашего Бубочки экономист как из меня - балерина. Налоги взимаются наперед, фопы в ж..пе, на фасадах зданий как в 14 военном году основное название - "ОРЕНДА"
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17.06.2020 15:37 Відповісти
Тобто пану сподобалось, як Гонтарева за пару днів обвалила гривню втричі(пограбувала кожного українця), а потім ще й пограбувала вкладників цілої сотні комерційних банків? Якось одна журналістка назвала ріст економіки Гройсмана "підскоком дохлої собаки, кинутої з дев'ятого поверху". Це ви цей ріст мали на увазі?
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17.06.2020 16:14 Відповісти
Очень тяжело неучам ,что либо объяснить.Для этого вы выбрали зедебила ,он пусть вам на вашем языке все разъяснит. Гонтарева спасла банковскую систему Украины от краха и твоя зарплата сейчас опять не в миллионах купонах! Ну тем кто считает героем ,человека который вместе с х-лом нанес ущерб Украине в 20 миллиардов долларов,это не понять никогда.
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18.06.2020 09:02 Відповісти
А воровка ,подруга х-ла и ставленница бени ,зачем здесь?
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17.06.2020 14:46 Відповісти
Це кремлівська мулька у нульового пана з Росії. Одна Юля зробила для України більше, ніж усі політики разом узяті. І не вкрала ЖОДНОЇ копійчини, Янек це довів. І ще зробить.
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17.06.2020 14:52 Відповісти
богдан тоже так думал
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17.06.2020 14:27 Відповісти
Ага,Богдан то же самое говорил ! А с учетом того что коррупция идет по полной и чемоданы поехали в ОП,как бы еще его Зеля собственными руками на кичу не кинул !
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17.06.2020 14:30 Відповісти
можно зрозуміти ) ще й онукам грошей доволі буде .
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17.06.2020 14:40 Відповісти
вообщем зебил через д.ермака сказал что д.ермак его подельник и однодумец и вмесие они делают ондо общее дело -работают на московию
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17.06.2020 14:46 Відповісти
Какая трогательная преданность--стоит лишней миски похлёбки . Достаточно было сказать и "гав" --мы бы поняли.
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17.06.2020 14:59 Відповісти
А ведь знаете- он сказал правду этот дует будет цепляться за власть до последнего каждой клеточкой т.к. за все навороченное ими нужно отвечать по закону не по-детски, ермак приложил максимум усилий изваляв маленького неука с дипломом юрЫста в нарушениях законов ( как в уголовном мире- повязать кровью при совершении преступления, когда новичку дают орудие убийства и говорят:"а теперь ты" ) и что самое интересное ермак сможет спрыгнуть т.к. под всеми документами-директивами, принятыми Законами будет стоять подпись бубочки
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17.06.2020 15:03 Відповісти
******** вже!
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17.06.2020 15:14 Відповісти
возвратная форма глагола здесь ни к чему
ибо они будут в пассиве, а мы - в активе
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17.06.2020 16:08 Відповісти
Мені здається, що ви не підете, а побіжите!
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17.06.2020 15:24 Відповісти
Отличная мысль. Валите-ка вы оба.
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17.06.2020 15:34 Відповісти
неужели мы будет терпеть это зелёное дерьмо ещё четыре года? а они ещё подумывают "продлевать"..
зебилы, дебилы-экспериментаторы, вы что, не любите своих детей и близких или сами не собираетесь жить в Украине?..или после вас хоть потоп? - так он уже здесь, если кто доси не раздуплился..
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17.06.2020 15:36 Відповісти
Тільки ж не забувай,що растов нє резінавий...
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17.06.2020 15:46 Відповісти
Вот ЭТО любофффф!! И жили они долго и умерли в один день!!!!"Я прийшов із Зеленським і з ним піду", - Єрмак - Цензор.НЕТ 6919
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17.06.2020 15:55 Відповісти
улыбнул меня этот парень !
он еще собирается на своих уйти.....
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17.06.2020 16:06 Відповісти
Если мне не изменяет память не ты, а Богдан пришел вместе с ним, и *де же он сейчас!?
Вообще, у Зе всегда было очень плохо с выбором (это очевидно с самого начала)!
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17.06.2020 16:32 Відповісти
Нелох ветренный
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17.06.2020 20:48 Відповісти
ПРИЛИПАЛА !!!
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17.06.2020 16:47 Відповісти
Окей
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17.06.2020 16:52 Відповісти
Звучит как угроза.. при том угроза Зеленскому) Типа мы повязаны лошок. Уйду я и потяну тебя за собой.
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17.06.2020 16:56 Відповісти
Звісно не піде, поки можна Україну грабувати...
https://www.youtube.com/watch?v=c3sUQQCcuek ГАЗОВИЙ ВІДКАТ ЄРМАКА: розгромне інтерв'ю Гео Лероса Яніні Соколовій
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17.06.2020 16:57 Відповісти
В кареті в двох поїдуть на Майдан, як Людовік 16, де водієм буде Шарль Анрі Сансон, а читати їм останню волю народа буде Робезпьєр. Попють води з Кримського каналу ( яку продали Медведчуку) і ...
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17.06.2020 17:08 Відповісти
"Я пришел с Зеленским и с ним сбегу в Ростов..Говнюкович нас уже заждался", - Ермак
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17.06.2020 18:34 Відповісти
Ну, начеб-то Сталін давно помер, але улесливість нещодавно в Україні прокинулася. І до кого? До Блазня?
"Я тут з ним і для нього". Може вони коханці, ну, як Ленін з Зинов"євим.
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17.06.2020 20:45 Відповісти
Это звучит как угроза.
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17.06.2020 23:02 Відповісти
"Я прийшов із Зеленським і з ним піду", - Єрмак - Цензор.НЕТ 1647
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17.06.2020 23:02 Відповісти
ОК, договорились.
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17.06.2020 23:16 Відповісти
Или мы на них одеваем наручники, или они на нас надевают кокошники...
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17.06.2020 23:38 Відповісти
на Ростов *****!
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18.06.2020 13:28 Відповісти
конечно же он не сможет уйти без клоуна.

потому что рука очень глубоко застряла в клоунской заднице.
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18.06.2020 21:47 Відповісти
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