Чехия будет финансировать лечение украинских военнослужащих, раненых на Донбассе

Чехия в ближайшем будущем принимать на лечение раненых на востоке украинских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Мы обсудили возможность подписания в ближайшее время технического соглашения, которое позволит обеспечить лечение наших раненых военнослужащих в чешских медицинских учреждениях", - сказал посол.

Это тема обсуждалась во время его недавней встречи с заместителем министра обороны Чехии.

Перебийнис отметил, что проект будет полностью финансировать чешская сторона за счет средств, выделенных чешским правительством. Чешское Минобороны готово будет направить в Украину самолет с военными медиками, которые отберут тех раненых, которым смогут обеспечить наиболее эффективное лечение, и доставят их в больницы.

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Точное количество раненых еще не определено, оно будет зависеть от бюджета, который будет выделен.

Он также сообщил, что, кроме подписания соответствующего соглашения, нужно дождаться полноценного открытия границ.