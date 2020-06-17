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Чехия (1658) военнослужащие (5990) лечение (919) Перебийнис (75)

Чехия будет финансировать лечение украинских военнослужащих, раненых на Донбассе

Чехия будет финансировать лечение украинских военнослужащих, раненых на Донбассе

Чехия в ближайшем будущем принимать на лечение раненых на востоке украинских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Мы обсудили возможность подписания в ближайшее время технического соглашения, которое позволит обеспечить лечение наших раненых военнослужащих в чешских медицинских учреждениях", - сказал посол.

Это тема обсуждалась во время его недавней встречи с заместителем министра обороны Чехии.

Перебийнис отметил, что проект будет полностью финансировать чешская сторона за счет средств, выделенных чешским правительством. Чешское Минобороны готово будет направить в Украину самолет с военными медиками, которые отберут тех раненых, которым смогут обеспечить наиболее эффективное лечение, и доставят их в больницы.

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Точное количество раненых еще не определено, оно будет зависеть от бюджета, который будет выделен.

Он также сообщил, что, кроме подписания соответствующего соглашения, нужно дождаться полноценного открытия границ.
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це ще більше має переконати вату, що кругом одні хвашисти
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17.06.2020 14:15 Ответить
Ну нарешті то вiддуплились !Німці вже 5 років приймають
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17.06.2020 14:17 Ответить
Рагульская ********** неблагодарная, скажи спасибо что помогают, тебе свинье никто ничего не должен запомни
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17.06.2020 14:28 Ответить
Загострення моску? Чи 100 гривень згубив ? Чи просто довбоьоб по життю ?
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17.06.2020 15:16 Ответить
 
 