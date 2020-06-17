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Чехія (1561) військовослужбовці (4588) лікування (604) Перебийніс (67)

Чехія фінансуватиме лікування українських військовослужбовців, поранених на Донбасі

Чехія фінансуватиме лікування українських військовослужбовців, поранених на Донбасі

Чехія в найближчому майбутньому прийматиме на лікування поранених на сході українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

"Ми обговорили можливість підписання найближчим часом технічної угоди, яка дасть можливість забезпечити лікування наших поранених військових у чеських медичних закладах", - сказав посол.

Ця тема обговорювалася під час його нещодавньої зустрічі із заступником міністра оборони Чехії.

Перебийніс зазначив, що проєкт буде фінансуватиме чеська сторона за рахунок коштів, виділених чеським урядом. Чеське Міноборони готове буде направити в Україну літак з військовими медиками, які відберуть тих поранених, яким зможуть забезпечити найбільш ефективне лікування, і доставлять їх у лікарні.

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Точну кількість поранених ще не визначено, вона залежатиме від бюджету, який буде виділено.

Він також повідомив, що, крім підписання відповідної угоди, потрібно дочекатися повноцінного відкриття кордонів.

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це ще більше має переконати вату, що кругом одні хвашисти
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17.06.2020 14:15 Відповісти
Ну нарешті то вiддуплились !Німці вже 5 років приймають
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17.06.2020 14:17 Відповісти
Рагульская ********** неблагодарная, скажи спасибо что помогают, тебе свинье никто ничего не должен запомни
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17.06.2020 14:28 Відповісти
Загострення моску? Чи 100 гривень згубив ? Чи просто довбоьоб по життю ?
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17.06.2020 15:16 Відповісти
 
 