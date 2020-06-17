Чехія фінансуватиме лікування українських військовослужбовців, поранених на Донбасі

Чехія в найближчому майбутньому прийматиме на лікування поранених на сході українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

"Ми обговорили можливість підписання найближчим часом технічної угоди, яка дасть можливість забезпечити лікування наших поранених військових у чеських медичних закладах", - сказав посол.

Ця тема обговорювалася під час його нещодавньої зустрічі із заступником міністра оборони Чехії.

Перебийніс зазначив, що проєкт буде фінансуватиме чеська сторона за рахунок коштів, виділених чеським урядом. Чеське Міноборони готове буде направити в Україну літак з військовими медиками, які відберуть тих поранених, яким зможуть забезпечити найбільш ефективне лікування, і доставлять їх у лікарні.

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Точну кількість поранених ще не визначено, вона залежатиме від бюджету, який буде виділено.

Він також повідомив, що, крім підписання відповідної угоди, потрібно дочекатися повноцінного відкриття кордонів.