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Зеленский (19011) разведка (4119)

Зеленский создал Комитет по вопросам разведки

Зеленский создал Комитет по вопросам разведки

Президент Украины Владимир Зеленский создал Комитет по вопросам разведки и ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Образовать при Президенте Украины Комитет по вопросам разведки", - говорится в документе.

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Отмечается, что комитет создан "с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".

Этим же указом Зеленский ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при Президенте Украины. Документом определено, что новый комитет будет обеспечивать реализацию решений ликвидированного Объединенного комитета.

Часть указа засекречена.

Автор: 
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Топ комментарии
+14
А цього вилупка потім теж можна буде за це призначення до суду притягти?
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17.06.2020 16:53
+13
Ага, смотрите ещё наберите туда КВНщиков, парикмахеров, менеджеров, рестораторов
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17.06.2020 16:54
+12
Зеленский создал Комитет по вопросам разведки - Цензор.НЕТ 9435
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17.06.2020 16:56
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****** думает что если выполнит все хотелки *****, то война закончиться и его рейтинг снова вырастет.
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17.06.2020 16:53 Ответить
Улыбнуло особенно создал правильнее кто создал он подписал
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17.06.2020 16:53 Ответить
А цього вилупка потім теж можна буде за це призначення до суду притягти?
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17.06.2020 16:53 Ответить
Теперь чтоб не сдохнуть с голода надо работать вдвоём. За всеми остальными потребностями пишите челобитные царю "найвеличнішому пі...лідеру **********"
Зеленский создал Комитет по вопросам разведки - Цензор.НЕТ 9436
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17.06.2020 16:54 Ответить
Ага, смотрите ещё наберите туда КВНщиков, парикмахеров, менеджеров, рестораторов
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17.06.2020 16:54 Ответить
А руководить там будет агент Го*дон.
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17.06.2020 16:58 Ответить
ну Вы даете...а кого ж туда набирать??? ))))
это ж комитет... веселый и находчивых... не????
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17.06.2020 16:58 Ответить
Чтобы легче было сливать друзьям из России. Интересно, оружие что дали Американцы уже в России?
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17.06.2020 16:55 Ответить
Зеленский создал Комитет по вопросам разведки - Цензор.НЕТ 9435
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17.06.2020 16:56 Ответить
Дуже добре сказано, автору респект https://www.youtube.com/watch?v=SrfdTm8LNjM
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18.06.2020 10:27 Ответить
Они уже перешли от перестановки коек к смене вывесок.
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17.06.2020 16:56 Ответить
Это не просто перестановка коек. Обычно "реструктуризации" - когда один отдел/орган/структура..... сокращается, а вместо него создается другой с точно такими же функциями делается для того, чтобы посадить туда своих людей. Если структура просто переименовывается, то сотрудники автоматически переводятся! А так все старые подлежат сокращению в связи с ликвидацией структурного подразделения......
Не думаю, что это вообще идея Зеленского, а учитывая какую политику сейчас ведет его окружение (типа Ермака) и учитывая что это орган разведки.... становится страшновато!!!
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17.06.2020 18:25 Ответить
https://twitter.com/Turchynov @Turchynov : "Якби я в 2014-му мав частину https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%A1%D0%A3?src=hashtag_click #ЗСУ зразка 2019 року, спробував би втопити в крові війська РФ у https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC?src=hashtag_click #Крим 'у" - відео
https://www.5.ua/suspilstvo/turchynov-yakby-ia-v-2014-mu-mav-chastynu-zsu-zrazka-2019-roku-sprobuvav-by-vtopyty-v-krovi-viiska-rf-u-krymu-217448.html
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17.06.2020 16:57 Ответить
Где Лео Герос и Схемы? Почему до сих пор нет данных по секретной части указа?.Непорядок,понимаете!
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17.06.2020 16:58 Ответить
не спорю, у нас ещё много неразведанных хранилищ нефти и газа, а также мест, куда войска разводить....
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17.06.2020 16:58 Ответить
***** состав комитета одобрил?
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17.06.2020 17:03 Ответить
А оно нужно , это усовершенствование системы обеспечения руководства ? Все дела разведки будут обсуждаться сборищем случайных людей ?
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17.06.2020 17:06 Ответить
Сивоху, Медведку, Бойко уже туда включили?
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17.06.2020 17:06 Ответить
Змінив назву і все? То так і пишіть.
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17.06.2020 17:06 Ответить
... куда вошли Медведчук, Рабинович и Бойко. Наши секреты в надежных руках!
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17.06.2020 17:15 Ответить
Даже Штирлицу такое не удавалось! Интересно, сколько мгновений весны осталось у агента Зеленского?
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17.06.2020 17:20 Ответить
РаЗЕведчик, по кличке,,Асел,,
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17.06.2020 17:39 Ответить
Зєлі просто потрібні теми для подальших комічних постановок у Кварталі...От він і збирає інформацію...Думає про майбутнє...не все ж бренчати по роялю...
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17.06.2020 17:40 Ответить
А де "студент" тримає гроші і має нерухомість.......от тож-бо все це надбання необхідно охороняти.
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17.06.2020 17:42 Ответить
"Комитет по вопросам разведки" похоже на "Козаки, разбойники".Просто жесть, государство превратится в настольную игру.
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17.06.2020 17:42 Ответить
Главная фраза тут - контроля за деятельностью разведывательных органов Украины.
Нах не нужна разведка, нужен контроль на оставшимся еще не контролируемыми силовиками. Поэтому туда можно посадить хоть и КВНщиков, толку с разведки всё равно во время войны не нужно.
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17.06.2020 17:44 Ответить
Меня тоже полномочия этого комитета интересут. Я так полагаю, что теперь об аресте Шайтана надо спрашивать разрешения у комитета и вообще ему докладывать, как там дела у разведки идут. Вау, это конечно изобретательно. Вместе с комитетом по контролю за оборонкой они хорошо сработаются, не сомневась - осталось ещё комитет по приграничному контролю создать и всё!
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17.06.2020 18:03 Ответить
Странный комитет...
И какие вопросы могут быть у разведки???
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17.06.2020 18:16 Ответить
Шо і в розвідку будуть "внедрять" 95 квартал?
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17.06.2020 18:17 Ответить
І куди це недолуге з квартету лізе, хоть би хто по рукам дав, чи хотя би доброго підзатильника, та так хоб зригнув що вчора їв.
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17.06.2020 18:22 Ответить
Свили уютное гнездо. Вопрос для кого - для того, который С мешком, или который в трусах с лампасами.
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17.06.2020 19:07 Ответить
Зеленский создал Комитет по вопросам разведки и ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельностиИсточник: https://censor.net.ua/n3202639
Серьезная потужная реформа. Просто Комитет вместо Объединённого Комитета. Впрочем, ещё есть куда совершенствоваться. Скорее всего на следующем этапе президентских реформ этот Комитет он переименует в Офис.
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17.06.2020 21:25 Ответить
курировать комитет будет ермак(швондер) ???
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17.06.2020 21:45 Ответить
а оно знает, что создало какой-то комитет
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18.06.2020 01:32 Ответить
Зеленский ликвидировал комитет по разведке Порошенко и создал свой, только бы не Порошенко
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18.06.2020 07:50 Ответить
Зе плодить дармоїдів, і від цього нульова ефективність його президенства.
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18.06.2020 10:24 Ответить
 
 