Президент Украины Владимир Зеленский создал Комитет по вопросам разведки и ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Образовать при Президенте Украины Комитет по вопросам разведки", - говорится в документе.

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Отмечается, что комитет создан "с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".

Этим же указом Зеленский ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при Президенте Украины. Документом определено, что новый комитет будет обеспечивать реализацию решений ликвидированного Объединенного комитета.

Часть указа засекречена.