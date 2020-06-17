Зеленский создал Комитет по вопросам разведки
Президент Украины Владимир Зеленский создал Комитет по вопросам разведки и ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Образовать при Президенте Украины Комитет по вопросам разведки", - говорится в документе.
Отмечается, что комитет создан "с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".
Этим же указом Зеленский ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при Президенте Украины. Документом определено, что новый комитет будет обеспечивать реализацию решений ликвидированного Объединенного комитета.
Часть указа засекречена.
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царю"найвеличнішому пі...лідеру **********"
это ж комитет... веселый и находчивых... не????
Не думаю, что это вообще идея Зеленского, а учитывая какую политику сейчас ведет его окружение (типа Ермака) и учитывая что это орган разведки.... становится страшновато!!!
https://www.5.ua/suspilstvo/turchynov-yakby-ia-v-2014-mu-mav-chastynu-zsu-zrazka-2019-roku-sprobuvav-by-vtopyty-v-krovi-viiska-rf-u-krymu-217448.html
Нах не нужна разведка, нужен контроль на оставшимся еще не контролируемыми силовиками. Поэтому туда можно посадить хоть и КВНщиков, толку с разведки всё равно во время войны не нужно.
И какие вопросы могут быть у разведки???
Серьезная потужная реформа. Просто Комитет вместо Объединённого Комитета. Впрочем, ещё есть куда совершенствоваться. Скорее всего на следующем этапе президентских реформ этот Комитет он переименует в Офис.