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Зеленський створив Комітет з питань розвідки

Зеленський створив Комітет з питань розвідки

Президент України Володимир Зеленський створив Комітет з питань розвідки і ліквідував Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Утворити при президентові України Комітет із питань розвідки", - сказано в документі.

Зазначається, що комітет створено "з метою вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України".

Цим же указом Зеленський ліквідував Об'єднаний комітет із питань розвідувальної діяльності при президенті України. Документом визначено, що новий комітет забезпечуватиме реалізацію рішень ліквідованого Об'єднаного комітету.

Частину указу засекречено.

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Топ коментарі
+14
А цього вилупка потім теж можна буде за це призначення до суду притягти?
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17.06.2020 16:53
+13
Ага, смотрите ещё наберите туда КВНщиков, парикмахеров, менеджеров, рестораторов
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17.06.2020 16:54
+12
Зеленский создал Комитет по вопросам разведки - Цензор.НЕТ 9435
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17.06.2020 16:56
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****** думает что если выполнит все хотелки *****, то война закончиться и его рейтинг снова вырастет.
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17.06.2020 16:53 Відповісти
Улыбнуло особенно создал правильнее кто создал он подписал
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17.06.2020 16:53 Відповісти
А цього вилупка потім теж можна буде за це призначення до суду притягти?
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17.06.2020 16:53 Відповісти
Теперь чтоб не сдохнуть с голода надо работать вдвоём. За всеми остальными потребностями пишите челобитные царю "найвеличнішому пі...лідеру **********"
Зеленский создал Комитет по вопросам разведки - Цензор.НЕТ 9436
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17.06.2020 16:54 Відповісти
Ага, смотрите ещё наберите туда КВНщиков, парикмахеров, менеджеров, рестораторов
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17.06.2020 16:54 Відповісти
А руководить там будет агент Го*дон.
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17.06.2020 16:58 Відповісти
ну Вы даете...а кого ж туда набирать??? ))))
это ж комитет... веселый и находчивых... не????
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17.06.2020 16:58 Відповісти
Чтобы легче было сливать друзьям из России. Интересно, оружие что дали Американцы уже в России?
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17.06.2020 16:55 Відповісти
Зеленский создал Комитет по вопросам разведки - Цензор.НЕТ 9435
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17.06.2020 16:56 Відповісти
Дуже добре сказано, автору респект https://www.youtube.com/watch?v=SrfdTm8LNjM
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18.06.2020 10:27 Відповісти
Они уже перешли от перестановки коек к смене вывесок.
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17.06.2020 16:56 Відповісти
Это не просто перестановка коек. Обычно "реструктуризации" - когда один отдел/орган/структура..... сокращается, а вместо него создается другой с точно такими же функциями делается для того, чтобы посадить туда своих людей. Если структура просто переименовывается, то сотрудники автоматически переводятся! А так все старые подлежат сокращению в связи с ликвидацией структурного подразделения......
Не думаю, что это вообще идея Зеленского, а учитывая какую политику сейчас ведет его окружение (типа Ермака) и учитывая что это орган разведки.... становится страшновато!!!
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17.06.2020 18:25 Відповісти
https://twitter.com/Turchynov @Turchynov : "Якби я в 2014-му мав частину https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%A1%D0%A3?src=hashtag_click #ЗСУ зразка 2019 року, спробував би втопити в крові війська РФ у https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC?src=hashtag_click #Крим 'у" - відео
https://www.5.ua/suspilstvo/turchynov-yakby-ia-v-2014-mu-mav-chastynu-zsu-zrazka-2019-roku-sprobuvav-by-vtopyty-v-krovi-viiska-rf-u-krymu-217448.html
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17.06.2020 16:57 Відповісти
Где Лео Герос и Схемы? Почему до сих пор нет данных по секретной части указа?.Непорядок,понимаете!
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17.06.2020 16:58 Відповісти
не спорю, у нас ещё много неразведанных хранилищ нефти и газа, а также мест, куда войска разводить....
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17.06.2020 16:58 Відповісти
***** состав комитета одобрил?
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17.06.2020 17:03 Відповісти
А оно нужно , это усовершенствование системы обеспечения руководства ? Все дела разведки будут обсуждаться сборищем случайных людей ?
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17.06.2020 17:06 Відповісти
Сивоху, Медведку, Бойко уже туда включили?
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17.06.2020 17:06 Відповісти
Змінив назву і все? То так і пишіть.
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17.06.2020 17:06 Відповісти
... куда вошли Медведчук, Рабинович и Бойко. Наши секреты в надежных руках!
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17.06.2020 17:15 Відповісти
Даже Штирлицу такое не удавалось! Интересно, сколько мгновений весны осталось у агента Зеленского?
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17.06.2020 17:20 Відповісти
РаЗЕведчик, по кличке,,Асел,,
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17.06.2020 17:39 Відповісти
Зєлі просто потрібні теми для подальших комічних постановок у Кварталі...От він і збирає інформацію...Думає про майбутнє...не все ж бренчати по роялю...
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17.06.2020 17:40 Відповісти
А де "студент" тримає гроші і має нерухомість.......от тож-бо все це надбання необхідно охороняти.
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17.06.2020 17:42 Відповісти
"Комитет по вопросам разведки" похоже на "Козаки, разбойники".Просто жесть, государство превратится в настольную игру.
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17.06.2020 17:42 Відповісти
Главная фраза тут - контроля за деятельностью разведывательных органов Украины.
Нах не нужна разведка, нужен контроль на оставшимся еще не контролируемыми силовиками. Поэтому туда можно посадить хоть и КВНщиков, толку с разведки всё равно во время войны не нужно.
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17.06.2020 17:44 Відповісти
Меня тоже полномочия этого комитета интересут. Я так полагаю, что теперь об аресте Шайтана надо спрашивать разрешения у комитета и вообще ему докладывать, как там дела у разведки идут. Вау, это конечно изобретательно. Вместе с комитетом по контролю за оборонкой они хорошо сработаются, не сомневась - осталось ещё комитет по приграничному контролю создать и всё!
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17.06.2020 18:03 Відповісти
Странный комитет...
И какие вопросы могут быть у разведки???
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17.06.2020 18:16 Відповісти
Шо і в розвідку будуть "внедрять" 95 квартал?
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17.06.2020 18:17 Відповісти
І куди це недолуге з квартету лізе, хоть би хто по рукам дав, чи хотя би доброго підзатильника, та так хоб зригнув що вчора їв.
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17.06.2020 18:22 Відповісти
Свили уютное гнездо. Вопрос для кого - для того, который С мешком, или который в трусах с лампасами.
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17.06.2020 19:07 Відповісти
Зеленский создал Комитет по вопросам разведки и ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельностиИсточник: https://censor.net.ua/n3202639
Серьезная потужная реформа. Просто Комитет вместо Объединённого Комитета. Впрочем, ещё есть куда совершенствоваться. Скорее всего на следующем этапе президентских реформ этот Комитет он переименует в Офис.
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17.06.2020 21:25 Відповісти
курировать комитет будет ермак(швондер) ???
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17.06.2020 21:45 Відповісти
а оно знает, что создало какой-то комитет
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18.06.2020 01:32 Відповісти
Зеленский ликвидировал комитет по разведке Порошенко и создал свой, только бы не Порошенко
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18.06.2020 07:50 Відповісти
Зе плодить дармоїдів, і від цього нульова ефективність його президенства.
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18.06.2020 10:24 Відповісти
 
 