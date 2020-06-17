Зеленський створив Комітет з питань розвідки
Президент України Володимир Зеленський створив Комітет з питань розвідки і ліквідував Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Утворити при президентові України Комітет із питань розвідки", - сказано в документі.
Зазначається, що комітет створено "з метою вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України".
Цим же указом Зеленський ліквідував Об'єднаний комітет із питань розвідувальної діяльності при президенті України. Документом визначено, що новий комітет забезпечуватиме реалізацію рішень ліквідованого Об'єднаного комітету.
Частину указу засекречено.
Топ коментарі
+14 wake up-UA
показати весь коментар17.06.2020 16:53
+13 Дмитрий Иванов 933bda32
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+12 wake up-UA
показати весь коментар17.06.2020 16:56
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царю"найвеличнішому пі...лідеру **********"
это ж комитет... веселый и находчивых... не????
Не думаю, что это вообще идея Зеленского, а учитывая какую политику сейчас ведет его окружение (типа Ермака) и учитывая что это орган разведки.... становится страшновато!!!
https://www.5.ua/suspilstvo/turchynov-yakby-ia-v-2014-mu-mav-chastynu-zsu-zrazka-2019-roku-sprobuvav-by-vtopyty-v-krovi-viiska-rf-u-krymu-217448.html
Нах не нужна разведка, нужен контроль на оставшимся еще не контролируемыми силовиками. Поэтому туда можно посадить хоть и КВНщиков, толку с разведки всё равно во время войны не нужно.
И какие вопросы могут быть у разведки???
Серьезная потужная реформа. Просто Комитет вместо Объединённого Комитета. Впрочем, ещё есть куда совершенствоваться. Скорее всего на следующем этапе президентских реформ этот Комитет он переименует в Офис.