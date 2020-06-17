ОГП расследует поездку депутатов ОПЗЖ в Москву по статье "государственная измена"

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как пояснили в ОГП в ответ на запрос издания, такое решение было принято во исполнение постановления Печерского районного суда, который удовлетворил жалобу народного депутата "Голоса" Соломии Бобровской и обязал уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.

Уголовное производство открыли по статье о государственной измене, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Во исполнение постановления суда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины, по факту поездки народными депутатами Украины 10.03.2020 в Москву и переговоров с депутатами Государственной думы Российской Федерации по урегулированию конфликта в Донбассе", - говорится в ответе ОГП.

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