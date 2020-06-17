РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10080 посетителей онлайн
Новости
5 979 58
государственная измена (1489) Оппозиционная платформа - За жизнь (450) Офис Генпрокурора (2380)

ОГП расследует поездку депутатов ОПЗЖ в Москву по статье "государственная измена"

ОГП расследует поездку депутатов ОПЗЖ в Москву по статье

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как пояснили в ОГП в ответ на запрос издания, такое решение было принято во исполнение постановления Печерского районного суда, который удовлетворил жалобу народного депутата "Голоса" Соломии Бобровской и обязал уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.

Уголовное производство открыли по статье о государственной измене, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Во исполнение постановления суда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины, по факту поездки народными депутатами Украины 10.03.2020 в Москву и переговоров с депутатами Государственной думы Российской Федерации по урегулированию конфликта в Донбассе", - говорится в ответе ОГП.

Читайте также: "Украинцы устали от русофобской истерии" , - партия ОПЗЖ поздравила РФ с "днем России"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Так удобно стоят...мечта пулеметчика.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:15
+18
Этой шайке еще ордена за это дадут, как Вилкулу-старшему.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:11
+10
https://censor.net/user/255409

Показуха бурной деятельности. Старо, как мир...

ОГП расследует поездку депутатов ОПЗЖ в Москву по статье "государственная измена" - Цензор.НЕТ 6677
показать весь комментарий
17.06.2020 17:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Этой шайке еще ордена за это дадут, как Вилкулу-старшему.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:11 Ответить
ОГП расследует поездку депутатов ОПЗЖ в Москву по статье "государственная измена" - Цензор.НЕТ 3626
показать весь комментарий
17.06.2020 17:13 Ответить
Так удобно стоят...мечта пулеметчика.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:15 Ответить
Краще "Шмель"! Щоб й пiсля зашквару не смердiло!
показать весь комментарий
17.06.2020 17:19 Ответить
Отделка помещения добре сделана, а я столяр. Таки жалко.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:25 Ответить
а если газ какой распылить, типа как в Норд-Осте?
показать весь комментарий
17.06.2020 17:37 Ответить
Пани таки знает толк в экстерминации вредных грызунов
показать весь комментарий
17.06.2020 17:40 Ответить
так, самую малость, я больше по ядам
показать весь комментарий
17.06.2020 17:50 Ответить
Угу. Самые красивые змейки в Мире также самые ядовитые. Знаю по своему 30-летнему опыту женатой жизни.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:54 Ответить
и как вам не стыдно? ))))) мы не змейки
показать весь комментарий
17.06.2020 20:10 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2020 20:27 Ответить
ХА-ХА-ХА!! Твоя "Тигра" и моя "Львица". ЗОЯ - Змея Особо Ядовитая!
показать весь комментарий
17.06.2020 20:53 Ответить
https://censor.net/user/310944 якщо столяр то зроби гільйотину.Про всяк випадок.Коли прийде час знатимемо в кого вже буде готова щоб не чекати.
показать весь комментарий
17.06.2020 20:19 Ответить
То для плотника робота!
показать весь комментарий
17.06.2020 20:26 Ответить
Кивы не хватает
показать весь комментарий
17.06.2020 20:29 Ответить
Куча ватного говна.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:38 Ответить
Главное что Украина без потерь закончит войну, но потеряет Крым,а потом и всю Украину как независимое государство. Такое уже было несколько раз.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:42 Ответить
файні строки, щоб відійти від політики. тільки то все мєчти
показать весь комментарий
17.06.2020 17:11 Ответить
******* КОНЧ_Е!!!!!
Чтобы открыть дело на ЯВНОЕ и разрекламированное самими оппорыгами дело - вам надо решение суда?
Да как только оппорыги показали свое фото в рашке надо было открывать!!!!
Но пока Война не названа Войной (это ПРЕСТУПЛЕНИЕ как порохни так и бубочки), у оппорыгов есть шанс открутится.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:12 Ответить
на "ле-хаем" открыл производство... - смешно. кто поверит что это серьезно?
показать весь комментарий
17.06.2020 17:14 Ответить
Показуха бурной деятельности. Старо, как мир.. Никого не посадят.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:14 Ответить
https://censor.net/user/255409

Показуха бурной деятельности. Старо, как мир...

ОГП расследует поездку депутатов ОПЗЖ в Москву по статье "государственная измена" - Цензор.НЕТ 6677
показать весь комментарий
17.06.2020 17:15 Ответить
http://www.blackseanews.net/read/164904 : Россия увеличивает давление на заключенных крымчан в ответ на усиление санкций .. вот и давите их
показать весь комментарий
17.06.2020 17:26 Ответить
Кто же у них Кошевой? Нужно их в шахту спустить и там допрашивать
показать весь комментарий
17.06.2020 17:28 Ответить
выжечь это мировое зло каленным желзом...как "осободители" делали.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:34 Ответить
После решения суда он будет совершенно официально "Не предатель Украины", а заодно и остальные астролёры по москвам, донбассам и крымам, вот и весь спектакль.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:56 Ответить
и скока лет вы будете это расследовать? сбу, а вы хоть этих депутатов допуска к держтаемныце лишили? а они ведь к врагу ездят.....
показать весь комментарий
17.06.2020 17:17 Ответить
Срочно возбудились после люлей со всех сторон, решили поизображать из себя непредвзятых?
Не вам веры, портновские шестерки.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:18 Ответить
...нахер до ростова...https://www.youtube.com/watch?v=_pRrZ13fRTk&t=2s 50 депутатов,потенциальных РОСТОВЧАН, преимущественно из пророссийской фракции ОПЗЖ, 29 мая обжаловали в Конституционном Суде закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время Революции Достоинства.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:20 Ответить
Госизмена говорите? К СТЕНКЕ СУК!
показать весь комментарий
17.06.2020 17:21 Ответить
К стенке? Да это дело даже до суда не дойдет . А если и дойдет, кто их осудит? Венедиктова с Вовком? Фантастика!
показать весь комментарий
17.06.2020 17:26 Ответить
Шоколадник тоже не спешил их судить и активно пользовался ихними услугами при голосованиях,а своему коллеге п опартии ригионов портнову ,вообще дал спокойно свалить за границу
показать весь комментарий
17.06.2020 20:39 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2020 17:21 Ответить
Интересно, какую меру пресечения придумают? Отберут паспорта или запретят летать в Москву?
показать весь комментарий
17.06.2020 17:23 Ответить
Итогом этого расследования станет наградной лист на всех депутатов ОПЗЖ подписанный лично Бенядиктовой.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:25 Ответить
Комітет ВР підтримав постанову про відставку Авакова
17 ЧЕРВНЯ, 2020, 17:10
Правоохоронний комітет передав до Верховної Ради на розгляд постанову про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
Про це повідомив народний депутат від Голосу Андрій Осадчук, передає НВ.

Новина доповнюється.https://espreso.tv/news/2020/06/17/komitet_vr_pidtrymav_postanovu_pro_vidstavku_avakova
показать весь комментарий
17.06.2020 17:28 Ответить
Уверен, что Офис Генпрокурора проведет качественное расследование!
показать весь комментарий
17.06.2020 17:30 Ответить
хотят всех конкурентов убрать
показать весь комментарий
17.06.2020 17:30 Ответить
Суд закриє справу через відсутність злочину. Вони Батьківщину(ІЗРАЇЛЬ) не зраджували а просто їздили на міждусбойчик до друзів в паРашу
показать весь комментарий
17.06.2020 17:31 Ответить
их родина - совок (рашка)
показать весь комментарий
17.06.2020 17:45 Ответить
наша песня хороша начинай сначала очередное шоу
показать весь комментарий
17.06.2020 18:03 Ответить
эта акция БЕнидиктовой направлена спасать голоса для НЕлоха на выборах кого еще можно, думают, что те кто за ОПОЗАЖОПИСТов уже от них ушли все
показать весь комментарий
17.06.2020 19:18 Ответить
Внесення відомостей до ЄРДР та досудове розслідування, ще й за фактом - ЖОДНИМ ЧИНОМ не говорить про те, що КОМУСЬ, КОЛИСЬ буде оголошено про підозру, особливо вказаним особам та при цьому режимі...як і при раніших. Всі воні повьязані бізнесом, взаємним компроматом, зобовьязаннями перед РФ та головне - цих підозр НІХТО не підпише при здоровому глузді, бо його ж і зроблять винним....і це у кращому випадку...
показать весь комментарий
17.06.2020 19:27 Ответить
ну и? когда мертечукам будем меру пресечения назначать?
показать весь комментарий
17.06.2020 19:29 Ответить
Посмотрим, какая у нас власть, антиукраинская или проукраинская, если судить по судебным играм, однозначно, антиукраинская.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:31 Ответить
Посмотрим, какая у нас власть, антиукраинская или проукраинская, если судить по судебным играм, однозначно, антиукраинская.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:32 Ответить
еще до выборов было ясно, что антиукраинская
показать весь комментарий
18.06.2020 12:54 Ответить
"Кто же его посадит? Он же памятник!"... (с)
показать весь комментарий
17.06.2020 19:42 Ответить
Цирк! Нифига им не будет!
показать весь комментарий
17.06.2020 19:47 Ответить
За идеологию о пути развития страны не садят, потому - бесполезна трата сил на персоны, необходимо бороться с идеологией, чтобы политически уничтожить этих персон...
показать весь комментарий
17.06.2020 19:54 Ответить
Очередные понты, а в результате- пшик! Мертвечук Зе не зубам. Хотя за этим мефистофелем давно тюрьма стонет.
показать весь комментарий
17.06.2020 21:54 Ответить
ни хрена им не будет, еще и благодарность получат и ордена "за мир"
показать весь комментарий
17.06.2020 22:19 Ответить
 
 