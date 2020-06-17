УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9168 відвідувачів онлайн
Новини
5 979 58
державна зрада (1633) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (488) Офіс Генпрокурора (3153)

ОГП розслідує поїздку депутатів ОПЗЖ у Москву за статтею "державна зрада"

ОГП розслідує поїздку депутатів ОПЗЖ у Москву за статтею

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки в Москву представників "Опозиційної платформи - За життя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Як пояснили в ОГП у відповідь на запит Радіо Свобода, таке рішення ухвалили на виконання постанови Печерського районного суду, який задовольнив скаргу народної депутатки від "Голосу" Соломії Бобровської і зобов’язав уповноважених осіб Офісу генерального прокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про державну зраду, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ підтвердила, що відкрила справу про можливу держзраду Єрмака і Кучми, - "Укрінформ"

"На виконання ухвали суду до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 КК України, за фактом поїздки народними депутатами України 10.03.2020 до Москви і переговорів з депутатами Державної думи Російської Федерації щодо врегулювання конфлікту на Донбасі", – заявили в ОГП.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Так удобно стоят...мечта пулеметчика.
показати весь коментар
17.06.2020 17:15
+18
Этой шайке еще ордена за это дадут, как Вилкулу-старшему.
показати весь коментар
17.06.2020 17:11
+10
https://censor.net/user/255409

Показуха бурной деятельности. Старо, как мир...

ОГП расследует поездку депутатов ОПЗЖ в Москву по статье "государственная измена" - Цензор.НЕТ 6677
показати весь коментар
17.06.2020 17:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Этой шайке еще ордена за это дадут, как Вилкулу-старшему.
показати весь коментар
17.06.2020 17:11 Відповісти
ОГП расследует поездку депутатов ОПЗЖ в Москву по статье "государственная измена" - Цензор.НЕТ 3626
показати весь коментар
17.06.2020 17:13 Відповісти
Так удобно стоят...мечта пулеметчика.
показати весь коментар
17.06.2020 17:15 Відповісти
Краще "Шмель"! Щоб й пiсля зашквару не смердiло!
показати весь коментар
17.06.2020 17:19 Відповісти
Отделка помещения добре сделана, а я столяр. Таки жалко.
показати весь коментар
17.06.2020 17:25 Відповісти
а если газ какой распылить, типа как в Норд-Осте?
показати весь коментар
17.06.2020 17:37 Відповісти
Пани таки знает толк в экстерминации вредных грызунов
показати весь коментар
17.06.2020 17:40 Відповісти
так, самую малость, я больше по ядам
показати весь коментар
17.06.2020 17:50 Відповісти
Угу. Самые красивые змейки в Мире также самые ядовитые. Знаю по своему 30-летнему опыту женатой жизни.
показати весь коментар
17.06.2020 17:54 Відповісти
и как вам не стыдно? ))))) мы не змейки
показати весь коментар
17.06.2020 20:10 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2020 20:27 Відповісти
ХА-ХА-ХА!! Твоя "Тигра" и моя "Львица". ЗОЯ - Змея Особо Ядовитая!
показати весь коментар
17.06.2020 20:53 Відповісти
https://censor.net/user/310944 якщо столяр то зроби гільйотину.Про всяк випадок.Коли прийде час знатимемо в кого вже буде готова щоб не чекати.
показати весь коментар
17.06.2020 20:19 Відповісти
То для плотника робота!
показати весь коментар
17.06.2020 20:26 Відповісти
Кивы не хватает
показати весь коментар
17.06.2020 20:29 Відповісти
Куча ватного говна.
показати весь коментар
17.06.2020 17:38 Відповісти
Главное что Украина без потерь закончит войну, но потеряет Крым,а потом и всю Украину как независимое государство. Такое уже было несколько раз.
показати весь коментар
17.06.2020 17:42 Відповісти
файні строки, щоб відійти від політики. тільки то все мєчти
показати весь коментар
17.06.2020 17:11 Відповісти
******* КОНЧ_Е!!!!!
Чтобы открыть дело на ЯВНОЕ и разрекламированное самими оппорыгами дело - вам надо решение суда?
Да как только оппорыги показали свое фото в рашке надо было открывать!!!!
Но пока Война не названа Войной (это ПРЕСТУПЛЕНИЕ как порохни так и бубочки), у оппорыгов есть шанс открутится.
показати весь коментар
17.06.2020 17:12 Відповісти
на "ле-хаем" открыл производство... - смешно. кто поверит что это серьезно?
показати весь коментар
17.06.2020 17:14 Відповісти
Показуха бурной деятельности. Старо, как мир.. Никого не посадят.
показати весь коментар
17.06.2020 17:14 Відповісти
https://censor.net/user/255409

Показуха бурной деятельности. Старо, как мир...

ОГП расследует поездку депутатов ОПЗЖ в Москву по статье "государственная измена" - Цензор.НЕТ 6677
показати весь коментар
17.06.2020 17:15 Відповісти
http://www.blackseanews.net/read/164904 : Россия увеличивает давление на заключенных крымчан в ответ на усиление санкций .. вот и давите их
показати весь коментар
17.06.2020 17:26 Відповісти
Кто же у них Кошевой? Нужно их в шахту спустить и там допрашивать
показати весь коментар
17.06.2020 17:28 Відповісти
выжечь это мировое зло каленным желзом...как "осободители" делали.
показати весь коментар
17.06.2020 17:34 Відповісти
После решения суда он будет совершенно официально "Не предатель Украины", а заодно и остальные астролёры по москвам, донбассам и крымам, вот и весь спектакль.
показати весь коментар
17.06.2020 17:56 Відповісти
и скока лет вы будете это расследовать? сбу, а вы хоть этих депутатов допуска к держтаемныце лишили? а они ведь к врагу ездят.....
показати весь коментар
17.06.2020 17:17 Відповісти
Срочно возбудились после люлей со всех сторон, решили поизображать из себя непредвзятых?
Не вам веры, портновские шестерки.
показати весь коментар
17.06.2020 17:18 Відповісти
...нахер до ростова...https://www.youtube.com/watch?v=_pRrZ13fRTk&t=2s 50 депутатов,потенциальных РОСТОВЧАН, преимущественно из пророссийской фракции ОПЗЖ, 29 мая обжаловали в Конституционном Суде закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время Революции Достоинства.
показати весь коментар
17.06.2020 17:20 Відповісти
Госизмена говорите? К СТЕНКЕ СУК!
показати весь коментар
17.06.2020 17:21 Відповісти
К стенке? Да это дело даже до суда не дойдет . А если и дойдет, кто их осудит? Венедиктова с Вовком? Фантастика!
показати весь коментар
17.06.2020 17:26 Відповісти
Шоколадник тоже не спешил их судить и активно пользовался ихними услугами при голосованиях,а своему коллеге п опартии ригионов портнову ,вообще дал спокойно свалить за границу
показати весь коментар
17.06.2020 20:39 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2020 17:21 Відповісти
Интересно, какую меру пресечения придумают? Отберут паспорта или запретят летать в Москву?
показати весь коментар
17.06.2020 17:23 Відповісти
Итогом этого расследования станет наградной лист на всех депутатов ОПЗЖ подписанный лично Бенядиктовой.
показати весь коментар
17.06.2020 17:25 Відповісти
Комітет ВР підтримав постанову про відставку Авакова
17 ЧЕРВНЯ, 2020, 17:10
Правоохоронний комітет передав до Верховної Ради на розгляд постанову про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
Про це повідомив народний депутат від Голосу Андрій Осадчук, передає НВ.

Новина доповнюється.https://espreso.tv/news/2020/06/17/komitet_vr_pidtrymav_postanovu_pro_vidstavku_avakova
показати весь коментар
17.06.2020 17:28 Відповісти
Уверен, что Офис Генпрокурора проведет качественное расследование!
показати весь коментар
17.06.2020 17:30 Відповісти
хотят всех конкурентов убрать
показати весь коментар
17.06.2020 17:30 Відповісти
Суд закриє справу через відсутність злочину. Вони Батьківщину(ІЗРАЇЛЬ) не зраджували а просто їздили на міждусбойчик до друзів в паРашу
показати весь коментар
17.06.2020 17:31 Відповісти
их родина - совок (рашка)
показати весь коментар
17.06.2020 17:45 Відповісти
наша песня хороша начинай сначала очередное шоу
показати весь коментар
17.06.2020 18:03 Відповісти
эта акция БЕнидиктовой направлена спасать голоса для НЕлоха на выборах кого еще можно, думают, что те кто за ОПОЗАЖОПИСТов уже от них ушли все
показати весь коментар
17.06.2020 19:18 Відповісти
Внесення відомостей до ЄРДР та досудове розслідування, ще й за фактом - ЖОДНИМ ЧИНОМ не говорить про те, що КОМУСЬ, КОЛИСЬ буде оголошено про підозру, особливо вказаним особам та при цьому режимі...як і при раніших. Всі воні повьязані бізнесом, взаємним компроматом, зобовьязаннями перед РФ та головне - цих підозр НІХТО не підпише при здоровому глузді, бо його ж і зроблять винним....і це у кращому випадку...
показати весь коментар
17.06.2020 19:27 Відповісти
ну и? когда мертечукам будем меру пресечения назначать?
показати весь коментар
17.06.2020 19:29 Відповісти
Посмотрим, какая у нас власть, антиукраинская или проукраинская, если судить по судебным играм, однозначно, антиукраинская.
показати весь коментар
17.06.2020 19:31 Відповісти
Посмотрим, какая у нас власть, антиукраинская или проукраинская, если судить по судебным играм, однозначно, антиукраинская.
показати весь коментар
17.06.2020 19:32 Відповісти
еще до выборов было ясно, что антиукраинская
показати весь коментар
18.06.2020 12:54 Відповісти
"Кто же его посадит? Он же памятник!"... (с)
показати весь коментар
17.06.2020 19:42 Відповісти
Цирк! Нифига им не будет!
показати весь коментар
17.06.2020 19:47 Відповісти
За идеологию о пути развития страны не садят, потому - бесполезна трата сил на персоны, необходимо бороться с идеологией, чтобы политически уничтожить этих персон...
показати весь коментар
17.06.2020 19:54 Відповісти
Очередные понты, а в результате- пшик! Мертвечук Зе не зубам. Хотя за этим мефистофелем давно тюрьма стонет.
показати весь коментар
17.06.2020 21:54 Відповісти
ни хрена им не будет, еще и благодарность получат и ордена "за мир"
показати весь коментар
17.06.2020 22:19 Відповісти
 
 