Возврат средств участникам пробного ВНО начнут 1 июля, - Минобразования

Средства, уплаченные за пробное ВНО в учебных заведениях, будут возвращать участникам тестирования с 1 июля - на это выделены деньги из фонда борьбы с COVID-19. Соответствующий порядок возврата средств правительство приняло сегодня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Выплата средств участникам пробного ВНО начнется уже через две недели - 1 июля - и будет осуществляться через отделения "ПриватБанка". Участники пробного ВНО, которые имеют карточку "ПриватБанка", получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств. Если участник не имеет карты, он получит SMS-сообщение о том, что карта с компенсированными деньгами ждет его в ближайшем отделении банка", - говорится в сообщении.

Минобразования передаст банку информацию от региональных центров оценивания качества образования о всех участниках, которые зарегистрировались с 3 по 24 января 2020 для прохождения пробного ВНО 2020 и оплатили средства за участие в нем. Предполагается, что возврат средств начнется 1 июля и продлится до 1 декабря 2020 года.

На возврат средств всем участникам пробного ВНО будет потрачено 52 млн 450 тыс. грн из Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями.

В этом году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли его дома. 15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, 17 июня - по всем остальным предметам.

В то же время Минобразования готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуацией.

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