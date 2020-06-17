Повернення коштів учасникам пробного ЗНО почнуть 1 липня, - Міносвіти

Кошти, сплачені за пробне ЗНО в навчальних закладах, повертатимуть учасникам тестування з 1 липня - на це виділено гроші з фонду боротьби з COVID-19. Відповідний порядок повернення коштів уряд ухвалив сьогодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Виплата коштів учасникам пробного ЗНО розпочнеться вже через два тижні - 1 липня - і здійснюватиметься через відділення "ПриватБанку". Учасники пробного ЗНО, які мають картку "Приватбанку", отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів. Якщо учасник не має картки, він отримає SMS-повідомлення про те, що картка з компенсованими грошима чекає його в найближчому відділенні банку", - сказано в повідомленні.

Міносвіти передасть банку інформацію від регіональних центрів оцінювання якості освіти про всіх учасників, які зареєструвалися з 3 по 24 січня 2020 для проходження пробного ЗНО 2020 і оплатили кошти за участь у ньому. Передбачається, що повернення коштів почнеться 1 липня і триватиме до 1 грудня 2020 року.

На повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО буде витрачено 52 млн 450 тис. грн з Фонду боротьби з COVID-19 і його наслідками.

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Цого року у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулося тестування з української мови та літератури, 17 червня - з усіх інших предметів.

Водночас Міносвіти готове до проведення ЗНО в безпечних умовах і відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря України та епідеміологічної ситуації.