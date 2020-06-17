Возврата коррупции в вузы из-за отмены ВНО не будет, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отмена ВНО в этом году не планируется.

Об этом он сообщил во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня принимаем постановление, которым возвращаем средства за пробное ВНО. Попрошу отдельно по этому вопросу доложить и.о. министра образования. Пока нет никаких оснований, чтобы его не проводить. ВНО пройдет по намеченному плану. Зрада отменяется, никакого возврата коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, правительство со своей стороны будет делать все, чтобы вступительная кампания была комфортной и безопасной для поступающих.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки считает недопустимой отмену внешнего независимого оценивания.

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