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Возврата коррупции в вузы из-за отмены ВНО не будет, - Шмыгаль

Возврата коррупции в вузы из-за отмены ВНО не будет, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отмена ВНО в этом году не планируется.

Об этом он сообщил во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня принимаем постановление, которым возвращаем средства за пробное ВНО. Попрошу отдельно по этому вопросу доложить и.о. министра образования. Пока нет никаких оснований, чтобы его не проводить. ВНО пройдет по намеченному плану. Зрада отменяется, никакого возврата коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, правительство со своей стороны будет делать все, чтобы вступительная кампания была комфортной и безопасной для поступающих.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки считает недопустимой отмену внешнего независимого оценивания.

Также читайте: Проведение основной сессии ВНО в онлайн-формате невозможно, - замдиректора УЦОКО Вакуленко

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Топ комментарии
+11
на фоне избрания министра-дружбана табачника, мы в это ****** как верим.
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17.06.2020 14:47
+9
хм.. а для чего тогда все это вы делаете !?
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17.06.2020 14:46
+7
Сказал, как отрезал)))) ... теперь точно не будет)
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17.06.2020 14:45
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Сказал, как отрезал)))) ... теперь точно не будет)
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17.06.2020 14:45 Ответить
даааа.. "не будет" - все такие честные-пречестные.. прямо как слуги урода после трускавецкого пту))
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17.06.2020 15:08 Ответить
да рассказывай...
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17.06.2020 14:46 Ответить
хм.. а для чего тогда все это вы делаете !?
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17.06.2020 14:46 Ответить
пи.си. Ведь с ЗНО проще всего обезопасить вступительную компанию - сдал ЗНО(при сдаче 1 чел за партой и никакой толкотни) , выслал результаты ЗНО в ВУЗ и все - ты зачислен или нет...
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17.06.2020 14:50 Ответить
ЗНО в ВУЗ не отсылается!
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17.06.2020 15:48 Ответить
А КУДА?
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17.06.2020 22:19 Ответить
Отсылка ЗНО, предполагает проверку и выставление оценки, чем ВУЗы не занимаются.
В Вузы отсылаются результаты ЗНО, а не само ЗНО
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18.06.2020 09:26 Ответить
это тот же куй только вид с боку..
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18.06.2020 11:42 Ответить
на фоне избрания министра-дружбана табачника, мы в это ****** как верим.
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17.06.2020 14:47 Ответить
НУ ЗАЧЕМ ТАК ПРИМИТИВНО ВРАТЬ ДА У НАС В СТРАНЕ ВООБЩЕ КОРРУПЦИИ НЕТ МІ ЛУЧШИЕ МДА ТОЛЬКО ЧТО НЕ ЗАКОН ТО УСИЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ И КОРРУПЦИОННЫХ ПОТОКОВ
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17.06.2020 14:47 Ответить
Принимают постановление по ВОЗВРАТУ средств за ВНО.
Но, само ВНО - не отменяют?
Они что, ВНО бесплатно проводить будут?
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17.06.2020 14:50 Ответить
а ЗНО и так бесплатное всегда бьіло, за гос.счет. Речь идет о драйв-тесте, пробной версии: ЗНО-пробное, оно имитирует настоящее ЗНО и является необязательньім, на него идут добровольно. Государство его не оплачивает, а значит оплачивает желающий его пройти, т.е. родители желающих чад. вот на пробное записались, поплатили, но государство решило не рисковать, не тащить детей лишний раз в коронавирс. а деньги то потраченьі на тестьі, а услуга не надана. вернее первьій тест прошел онлайн, а не на бумажках, и сайт висел из-за перегрузки. короче как всегда. усдуга или не надана или не качественно надана. по законам єкономики - возврат денег.
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17.06.2020 15:05 Ответить
13:55 https://censor.net/news/3202575/zelenskiyi_vnes_v_radu_zakonoproekt_ob_otmene_obyazatelnogo_vno_v_2020_godu

14:44 *ВНО пройдет по намеченному плану. Зрада отменяется* Сказала шмигля

Ох уж эта бубочка, зраду нагнетает
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17.06.2020 14:50 Ответить
Шмыгаль рассмешил!
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17.06.2020 14:51 Ответить
ВНО для того и отменяют, чтобы на местах в каждом ВУЗе взяточники могли позолотить ручку. Но виноват всегда типа сам народ- сами несут.
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17.06.2020 14:51 Ответить
ну где его отменяют? черньім по белому написано, что нет.
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17.06.2020 15:07 Ответить
Зепил, ты от рождения такой тупой, или тебя уже позже мамка по голове кирпичом аи..дила?
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17.06.2020 16:05 Ответить
шароварник, в чем суть твоего вьісера?
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17.06.2020 16:12 Ответить
Возврата коррупции в вузы из-за отмены ВНО не будет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4325
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17.06.2020 14:52 Ответить
Он же не обещал "новых рабочих мест", он обещал, что из всего будет 500 тыс. Да, может чуток не доработал и рабочих мест осталось больше, но он старается и скоро приблизится к этой цифре! Статистика падения ВВП этому доказательство
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17.06.2020 15:52 Ответить
Кадровая комиссия Офиса Генпрокурора рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от должности главы САП. Отличный подарок за непринятие взятки Злочевского в 6 млн. долларов.
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17.06.2020 14:54 Ответить
Офіс генпрокурора не має такого права.
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17.06.2020 14:56 Ответить
он и на суде у Стерненко бочку на прокуроршу котил.
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17.06.2020 15:11 Ответить
Навіть я знаю що він бреше! В вишах вимагають навіть не встидаючись! Відкрито! Викликаючи батьків прямо в інститути!
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17.06.2020 14:55 Ответить
Чтобы не было коррупции в образовании, нужно просто закрыть все учебные заведения.
Чтобы победить коррупцию в здравоохранении, нужно уничтожить медицину.
Чтобы победить в войне без потерь, нужно просто перестать стрелять.
Проходили...
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17.06.2020 14:58 Ответить
ага, толку, что учителя учат, все равно ж откуда-то 73%ьіе берутся.
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17.06.2020 15:10 Ответить
А куда ж она (коррупция) денется? Испугается шмыгу и свалит?
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17.06.2020 14:59 Ответить
Заголовок маніпулятивний.
Реально ж сказано: "ВНО пройдет по намеченному плану. ... никакого возврата коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет."
Тобто мова йде, що не буде відміни ЗНО.
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17.06.2020 15:12 Ответить
https://censor.net/ua/news/3202575/zelenskyyi_vnis_u_radu_zakonoproyekt_pro_skasuvannya_obovyazkovogo_zno_u_2020_rotsi
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17.06.2020 15:45 Ответить
авторов заголовка точно 73%-е учили: по заголовку звучит, что ЗНО отменили, но дают гарантию, что коррупции не будет. но ЗНО не отменяли. отменили только два пробньіх теста, их государство не оплачивает, на них записьіваются добровольно и они платньіе. ну есть желающие снять мандраж через имитацию ЗНО, платите деньги, учавствуйте. а услугу отменили, значит деньгу назад.
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17.06.2020 15:16 Ответить
Ну раз Шмыгаль сказал - как можно не верить.. Помню был Гончарук - очень много чего говорил
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17.06.2020 16:02 Ответить
"Корррупція! Стій!!! Раз-два!!!...".
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17.06.2020 16:36 Ответить
этот ***** хоть знает что творится уже в вузах?
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17.06.2020 17:30 Ответить
"Коррупции не будет"
Напоминает анекдот:
- Я не обосрусь, я не обосрусь... Прррррр.... -Я не обосрался, я не обосрался...
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17.06.2020 18:06 Ответить
Корупція це одне. Ви гниди за вказівкою Москви просто умисно знищуєте усі наші досягнення.
От у який ВНЗ за кордоном, зможе поступити теперішній випускник без ЗНО? Може у Польщі? чи Словаччині? Та із ним там навіть розмовляти не будуть.
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17.06.2020 18:27 Ответить
100500
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17.06.2020 20:03 Ответить
 
 