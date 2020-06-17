Возврата коррупции в вузы из-за отмены ВНО не будет, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отмена ВНО в этом году не планируется.
Об этом он сообщил во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы сегодня принимаем постановление, которым возвращаем средства за пробное ВНО. Попрошу отдельно по этому вопросу доложить и.о. министра образования. Пока нет никаких оснований, чтобы его не проводить. ВНО пройдет по намеченному плану. Зрада отменяется, никакого возврата коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет", - подчеркнул Шмыгаль.
По словам премьера, правительство со своей стороны будет делать все, чтобы вступительная кампания была комфортной и безопасной для поступающих.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки считает недопустимой отмену внешнего независимого оценивания.
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В Вузы отсылаются результаты ЗНО, а не само ЗНО
Но, само ВНО - не отменяют?
Они что, ВНО бесплатно проводить будут?
14:44 *ВНО пройдет по намеченному плану. Зрада отменяется* Сказала шмигля
Ох уж эта бубочка, зраду нагнетает
Чтобы победить коррупцию в здравоохранении, нужно уничтожить медицину.
Чтобы победить в войне без потерь, нужно просто перестать стрелять.
Проходили...
Реально ж сказано: "ВНО пройдет по намеченному плану. ... никакого возврата коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет."
Тобто мова йде, що не буде відміни ЗНО.
Напоминает анекдот:
- Я не обосрусь, я не обосрусь... Прррррр.... -Я не обосрался, я не обосрался...
От у який ВНЗ за кордоном, зможе поступити теперішній випускник без ЗНО? Може у Польщі? чи Словаччині? Та із ним там навіть розмовляти не будуть.