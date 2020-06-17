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Повернення корупції у виші через скасування ЗНО не буде, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що скасування ЗНО цього року не планується.
Про це він повідомив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми сьогодні ухвалимо постанову, якою повертаємо кошти за пробне ЗНО. Попрошу окремо з цього питання доповісти в.о. міністра освіти. Поки немає ніяких підстав, щоб його не проводити. ЗНО пройде за наміченим планом. Зрада скасовується, ніякого повернення корупції у виші шляхом скасування ЗНО не буде", - підкреслив Шмигаль.
За словами прем'єра, уряд зі свого боку робитиме все, щоб вступна кампанія була комфортною і безпечною для вступників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки вважає неприпустимим скасування зовнішнього незалежного оцінювання.
Топ коментарі
+11 secret secret_too
показати весь коментар17.06.2020 14:47
+9 Игорь Монахов c4e9a61d
показати весь коментар17.06.2020 14:46
+7 antuanet
показати весь коментар17.06.2020 14:45
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Будь ласка, зачекайте...
В Вузы отсылаются результаты ЗНО, а не само ЗНО
Но, само ВНО - не отменяют?
Они что, ВНО бесплатно проводить будут?
14:44 *ВНО пройдет по намеченному плану. Зрада отменяется* Сказала шмигля
Ох уж эта бубочка, зраду нагнетает
Чтобы победить коррупцию в здравоохранении, нужно уничтожить медицину.
Чтобы победить в войне без потерь, нужно просто перестать стрелять.
Проходили...
Реально ж сказано: "ВНО пройдет по намеченному плану. ... никакого возврата коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет."
Тобто мова йде, що не буде відміни ЗНО.
Напоминает анекдот:
- Я не обосрусь, я не обосрусь... Прррррр.... -Я не обосрался, я не обосрался...
От у який ВНЗ за кордоном, зможе поступити теперішній випускник без ЗНО? Може у Польщі? чи Словаччині? Та із ним там навіть розмовляти не будуть.