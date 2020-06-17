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Повернення корупції у виші через скасування ЗНО не буде, - Шмигаль

Повернення корупції у виші через скасування ЗНО не буде, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що скасування ЗНО цього року не планується.

Про це він повідомив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні ухвалимо постанову, якою повертаємо кошти за пробне ЗНО. Попрошу окремо з цього питання доповісти в.о. міністра освіти. Поки немає ніяких підстав, щоб його не проводити. ЗНО пройде за наміченим планом. Зрада скасовується, ніякого повернення корупції у виші шляхом скасування ЗНО не буде", - підкреслив Шмигаль.

За словами прем'єра, уряд зі свого боку робитиме все, щоб вступна кампанія була комфортною і безпечною для вступників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки вважає неприпустимим скасування зовнішнього незалежного оцінювання.

Читайте: Кабмін продовжить адаптивний карантин до 31 липня, - Шмигаль

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Топ коментарі
+11
на фоне избрания министра-дружбана табачника, мы в это ****** как верим.
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17.06.2020 14:47
+9
хм.. а для чего тогда все это вы делаете !?
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17.06.2020 14:46
+7
Сказал, как отрезал)))) ... теперь точно не будет)
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17.06.2020 14:45
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Сказал, как отрезал)))) ... теперь точно не будет)
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17.06.2020 14:45 Відповісти
даааа.. "не будет" - все такие честные-пречестные.. прямо как слуги урода после трускавецкого пту))
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17.06.2020 15:08 Відповісти
да рассказывай...
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17.06.2020 14:46 Відповісти
хм.. а для чего тогда все это вы делаете !?
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17.06.2020 14:46 Відповісти
пи.си. Ведь с ЗНО проще всего обезопасить вступительную компанию - сдал ЗНО(при сдаче 1 чел за партой и никакой толкотни) , выслал результаты ЗНО в ВУЗ и все - ты зачислен или нет...
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17.06.2020 14:50 Відповісти
ЗНО в ВУЗ не отсылается!
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17.06.2020 15:48 Відповісти
А КУДА?
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17.06.2020 22:19 Відповісти
Отсылка ЗНО, предполагает проверку и выставление оценки, чем ВУЗы не занимаются.
В Вузы отсылаются результаты ЗНО, а не само ЗНО
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18.06.2020 09:26 Відповісти
это тот же куй только вид с боку..
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18.06.2020 11:42 Відповісти
на фоне избрания министра-дружбана табачника, мы в это ****** как верим.
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17.06.2020 14:47 Відповісти
НУ ЗАЧЕМ ТАК ПРИМИТИВНО ВРАТЬ ДА У НАС В СТРАНЕ ВООБЩЕ КОРРУПЦИИ НЕТ МІ ЛУЧШИЕ МДА ТОЛЬКО ЧТО НЕ ЗАКОН ТО УСИЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ И КОРРУПЦИОННЫХ ПОТОКОВ
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17.06.2020 14:47 Відповісти
Принимают постановление по ВОЗВРАТУ средств за ВНО.
Но, само ВНО - не отменяют?
Они что, ВНО бесплатно проводить будут?
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17.06.2020 14:50 Відповісти
а ЗНО и так бесплатное всегда бьіло, за гос.счет. Речь идет о драйв-тесте, пробной версии: ЗНО-пробное, оно имитирует настоящее ЗНО и является необязательньім, на него идут добровольно. Государство его не оплачивает, а значит оплачивает желающий его пройти, т.е. родители желающих чад. вот на пробное записались, поплатили, но государство решило не рисковать, не тащить детей лишний раз в коронавирс. а деньги то потраченьі на тестьі, а услуга не надана. вернее первьій тест прошел онлайн, а не на бумажках, и сайт висел из-за перегрузки. короче как всегда. усдуга или не надана или не качественно надана. по законам єкономики - возврат денег.
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17.06.2020 15:05 Відповісти
13:55 https://censor.net/news/3202575/zelenskiyi_vnes_v_radu_zakonoproekt_ob_otmene_obyazatelnogo_vno_v_2020_godu

14:44 *ВНО пройдет по намеченному плану. Зрада отменяется* Сказала шмигля

Ох уж эта бубочка, зраду нагнетает
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17.06.2020 14:50 Відповісти
Шмыгаль рассмешил!
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17.06.2020 14:51 Відповісти
ВНО для того и отменяют, чтобы на местах в каждом ВУЗе взяточники могли позолотить ручку. Но виноват всегда типа сам народ- сами несут.
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17.06.2020 14:51 Відповісти
ну где его отменяют? черньім по белому написано, что нет.
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17.06.2020 15:07 Відповісти
Зепил, ты от рождения такой тупой, или тебя уже позже мамка по голове кирпичом аи..дила?
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17.06.2020 16:05 Відповісти
шароварник, в чем суть твоего вьісера?
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17.06.2020 16:12 Відповісти
Возврата коррупции в вузы из-за отмены ВНО не будет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4325
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17.06.2020 14:52 Відповісти
Он же не обещал "новых рабочих мест", он обещал, что из всего будет 500 тыс. Да, может чуток не доработал и рабочих мест осталось больше, но он старается и скоро приблизится к этой цифре! Статистика падения ВВП этому доказательство
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17.06.2020 15:52 Відповісти
Кадровая комиссия Офиса Генпрокурора рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от должности главы САП. Отличный подарок за непринятие взятки Злочевского в 6 млн. долларов.
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17.06.2020 14:54 Відповісти
Офіс генпрокурора не має такого права.
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17.06.2020 14:56 Відповісти
он и на суде у Стерненко бочку на прокуроршу котил.
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17.06.2020 15:11 Відповісти
Навіть я знаю що він бреше! В вишах вимагають навіть не встидаючись! Відкрито! Викликаючи батьків прямо в інститути!
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17.06.2020 14:55 Відповісти
Чтобы не было коррупции в образовании, нужно просто закрыть все учебные заведения.
Чтобы победить коррупцию в здравоохранении, нужно уничтожить медицину.
Чтобы победить в войне без потерь, нужно просто перестать стрелять.
Проходили...
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17.06.2020 14:58 Відповісти
ага, толку, что учителя учат, все равно ж откуда-то 73%ьіе берутся.
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17.06.2020 15:10 Відповісти
А куда ж она (коррупция) денется? Испугается шмыгу и свалит?
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17.06.2020 14:59 Відповісти
Заголовок маніпулятивний.
Реально ж сказано: "ВНО пройдет по намеченному плану. ... никакого возврата коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет."
Тобто мова йде, що не буде відміни ЗНО.
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17.06.2020 15:12 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3202575/zelenskyyi_vnis_u_radu_zakonoproyekt_pro_skasuvannya_obovyazkovogo_zno_u_2020_rotsi
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17.06.2020 15:45 Відповісти
авторов заголовка точно 73%-е учили: по заголовку звучит, что ЗНО отменили, но дают гарантию, что коррупции не будет. но ЗНО не отменяли. отменили только два пробньіх теста, их государство не оплачивает, на них записьіваются добровольно и они платньіе. ну есть желающие снять мандраж через имитацию ЗНО, платите деньги, учавствуйте. а услугу отменили, значит деньгу назад.
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17.06.2020 15:16 Відповісти
Ну раз Шмыгаль сказал - как можно не верить.. Помню был Гончарук - очень много чего говорил
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17.06.2020 16:02 Відповісти
"Корррупція! Стій!!! Раз-два!!!...".
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17.06.2020 16:36 Відповісти
этот ***** хоть знает что творится уже в вузах?
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17.06.2020 17:30 Відповісти
"Коррупции не будет"
Напоминает анекдот:
- Я не обосрусь, я не обосрусь... Прррррр.... -Я не обосрался, я не обосрался...
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17.06.2020 18:06 Відповісти
Корупція це одне. Ви гниди за вказівкою Москви просто умисно знищуєте усі наші досягнення.
От у який ВНЗ за кордоном, зможе поступити теперішній випускник без ЗНО? Може у Польщі? чи Словаччині? Та із ним там навіть розмовляти не будуть.
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17.06.2020 18:27 Відповісти
100500
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17.06.2020 20:03 Відповісти
 
 