Кабмін продовжить адаптивний карантин до 31 липня, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України має намір продовжити адаптивний карантин до 31 липня.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на зростання кількості хворих на коронавірус ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Крім того, ми розглянемо запропонований Міністерством охорони оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в певних регіонах, якщо цього потребує ситуація", - зазначив прем'єр.

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