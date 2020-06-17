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Кабмін продовжить адаптивний карантин до 31 липня, - Шмигаль
Кабінет Міністрів України має намір продовжити адаптивний карантин до 31 липня.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"З огляду на зростання кількості хворих на коронавірус ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Крім того, ми розглянемо запропонований Міністерством охорони оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в певних регіонах, якщо цього потребує ситуація", - зазначив прем'єр.
Топ коментарі
+3 susanin
показати весь коментар17.06.2020 14:24
+3 Роман Самойленко a21e0f24
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+3 Светлана Науменко
показати весь коментар17.06.2020 14:40
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Будь ласка, зачекайте...
Це робиться свідомо, щоби мати можливість ввести черезвичайне положення, коли почнуться масові протести, проти зєвлади???
Что мы имеем
1. Нет официального заявления от официальных источников. Пост Мендель в Фейсбуке - это личное мнение от имени негосударственного органа (ОПУ). Учитывая что г-жа Мендель имеет определенные отношения к некоторым обстоятельствам личной жизни Владимира Зеленского, ее объективность весьма сомнительна.
2. Елены Зеленской нет в списках пациентов ни одного медицинского учреждения определенного базовым в эпидемии по приказу Минздрава, как и списках пациентов ЦКБ "Феофания".
3. Скрытая двусторонняя ковидная пневмония - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания вероятность не заразить окружающих вообще равна нулю. Тем не менее нас убеждают, что все окружающие здоровы.
4. Сообщение о болезни как то странно совпало с посещением Еленой Зеленской одного юридического офиса на Владимирской. Чего мы не знаем ?
5. С тех пор, любящий демонстрировать свою любовь к жене Зеленский ни разу не упомянул о ней. О "глубоком беспокойстве" Зеленского о судьбе жены мы узнаем из постов той же Мендель.
Вопрос здоровья руководителя государства - это вопрос государственный.
Почему же страстно любивший поговорить о здоровье Порошенко, Зеленский молчит о своем?