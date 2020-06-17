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Кабмін продовжить адаптивний карантин до 31 липня, - Шмигаль

Кабмін продовжить адаптивний карантин до 31 липня, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України має намір продовжити адаптивний карантин до 31 липня.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на зростання кількості хворих на коронавірус ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Крім того, ми розглянемо запропонований Міністерством охорони оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в певних регіонах, якщо цього потребує ситуація", - зазначив прем'єр.

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Топ коментарі
+3
А 31 июля какого года?
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17.06.2020 14:24
+3
шо исче спиз..ть хотите?
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17.06.2020 14:24
+3
Обстоятельства "болезни" Елены Зеленской становятся все загадочнее. Все это скрыто таким плотным покровом тайны, недомолвок и откровенной лжи, что становится удивительным, даже при этой власти.
Что мы имеем
1. Нет официального заявления от официальных источников. Пост Мендель в Фейсбуке - это личное мнение от имени негосударственного органа (ОПУ). Учитывая что г-жа Мендель имеет определенные отношения к некоторым обстоятельствам личной жизни Владимира Зеленского, ее объективность весьма сомнительна.
2. Елены Зеленской нет в списках пациентов ни одного медицинского учреждения определенного базовым в эпидемии по приказу Минздрава, как и списках пациентов ЦКБ "Феофания".
3. Скрытая двусторонняя ковидная пневмония - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания вероятность не заразить окружающих вообще равна нулю. Тем не менее нас убеждают, что все окружающие здоровы.
4. Сообщение о болезни как то странно совпало с посещением Еленой Зеленской одного юридического офиса на Владимирской. Чего мы не знаем ?
5. С тех пор, любящий демонстрировать свою любовь к жене Зеленский ни разу не упомянул о ней. О "глубоком беспокойстве" Зеленского о судьбе жены мы узнаем из постов той же Мендель.
Вопрос здоровья руководителя государства - это вопрос государственный.
Почему же страстно любивший поговорить о здоровье Порошенко, Зеленский молчит о своем?
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17.06.2020 14:40
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А 31 июля какого года?
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17.06.2020 14:24 Відповісти
шо исче спиз..ть хотите?
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17.06.2020 14:24 Відповісти
все
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17.06.2020 14:52 Відповісти
Карантин, говорите? Где вы его видите? Чисто чтоб снять с себя ответственность, шоп потом рассказывать, что сами граждане во всем виноваты...
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17.06.2020 14:26 Відповісти
Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3717
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17.06.2020 14:30 Відповісти
Чому державні органи не контролюють виконання карантинних заходів у маркетах та на ринках??? Люди ігнорують заходи і ніхто їм за це не нагадує...
Це робиться свідомо, щоби мати можливість ввести черезвичайне положення, коли почнуться масові протести, проти зєвлади???
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17.06.2020 14:30 Відповісти
ну карантин протестам точно не помеха)))
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17.06.2020 14:37 Відповісти
Якщо бубочка об'явить надзвичайне положення й виведе на вулиці нацгвардію???
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17.06.2020 16:16 Відповісти
Обстоятельства "болезни" Елены Зеленской становятся все загадочнее. Все это скрыто таким плотным покровом тайны, недомолвок и откровенной лжи, что становится удивительным, даже при этой власти.
Что мы имеем
1. Нет официального заявления от официальных источников. Пост Мендель в Фейсбуке - это личное мнение от имени негосударственного органа (ОПУ). Учитывая что г-жа Мендель имеет определенные отношения к некоторым обстоятельствам личной жизни Владимира Зеленского, ее объективность весьма сомнительна.
2. Елены Зеленской нет в списках пациентов ни одного медицинского учреждения определенного базовым в эпидемии по приказу Минздрава, как и списках пациентов ЦКБ "Феофания".
3. Скрытая двусторонняя ковидная пневмония - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания вероятность не заразить окружающих вообще равна нулю. Тем не менее нас убеждают, что все окружающие здоровы.
4. Сообщение о болезни как то странно совпало с посещением Еленой Зеленской одного юридического офиса на Владимирской. Чего мы не знаем ?
5. С тех пор, любящий демонстрировать свою любовь к жене Зеленский ни разу не упомянул о ней. О "глубоком беспокойстве" Зеленского о судьбе жены мы узнаем из постов той же Мендель.
Вопрос здоровья руководителя государства - это вопрос государственный.
Почему же страстно любивший поговорить о здоровье Порошенко, Зеленский молчит о своем?
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17.06.2020 14:40 Відповісти
сидите дома! не раскачивайте лодку! не мешайте мышам жрать зерно!
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17.06.2020 14:51 Відповісти
даешь карантин на оставшиеся 4 года!!! ))
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17.06.2020 15:52 Відповісти
Та вже продовжіть до кінця терміну всесвітлого і найрозумніішого, найвеселішого і найшахраїшого і найбрехливішого на 4 роки. Так, щоб не турбували своїми акціями і не зпаважали здавати державу по цеглинках.
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17.06.2020 16:23 Відповісти
Це неподовбство...
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17.06.2020 18:10 Відповісти
 
 