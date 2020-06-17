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Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 июля, - Шмыгаль
Кабинет министров Украины намерен продлить адаптивный карантин до 31 июля.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая рост количества больных коронавирусом мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Кроме того, мы рассмотрим предложенные Минздравом обновленный подход к адаптивному карантину, который включает возможность усиления карантина в определенных регионах, если этого будет требовать ситуация", - отметил премьер.
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+3 susanin
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+3 Роман Самойленко a21e0f24
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+3 Светлана Науменко
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Це робиться свідомо, щоби мати можливість ввести черезвичайне положення, коли почнуться масові протести, проти зєвлади???
Что мы имеем
1. Нет официального заявления от официальных источников. Пост Мендель в Фейсбуке - это личное мнение от имени негосударственного органа (ОПУ). Учитывая что г-жа Мендель имеет определенные отношения к некоторым обстоятельствам личной жизни Владимира Зеленского, ее объективность весьма сомнительна.
2. Елены Зеленской нет в списках пациентов ни одного медицинского учреждения определенного базовым в эпидемии по приказу Минздрава, как и списках пациентов ЦКБ "Феофания".
3. Скрытая двусторонняя ковидная пневмония - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания вероятность не заразить окружающих вообще равна нулю. Тем не менее нас убеждают, что все окружающие здоровы.
4. Сообщение о болезни как то странно совпало с посещением Еленой Зеленской одного юридического офиса на Владимирской. Чего мы не знаем ?
5. С тех пор, любящий демонстрировать свою любовь к жене Зеленский ни разу не упомянул о ней. О "глубоком беспокойстве" Зеленского о судьбе жены мы узнаем из постов той же Мендель.
Вопрос здоровья руководителя государства - это вопрос государственный.
Почему же страстно любивший поговорить о здоровье Порошенко, Зеленский молчит о своем?