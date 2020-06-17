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Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 июля, - Шмыгаль

Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 июля, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины намерен продлить адаптивный карантин до 31 июля.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая рост количества больных коронавирусом мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Кроме того, мы рассмотрим предложенные Минздравом обновленный подход к адаптивному карантину, который включает возможность усиления карантина в определенных регионах, если этого будет требовать ситуация", - отметил премьер.

Также читайте: Правительство уйдет в отставку, если потребуют Зеленский или "Слуга народа", - депутат СН Качура

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Топ комментарии
+3
А 31 июля какого года?
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17.06.2020 14:24
+3
шо исче спиз..ть хотите?
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17.06.2020 14:24
+3
Обстоятельства "болезни" Елены Зеленской становятся все загадочнее. Все это скрыто таким плотным покровом тайны, недомолвок и откровенной лжи, что становится удивительным, даже при этой власти.
Что мы имеем
1. Нет официального заявления от официальных источников. Пост Мендель в Фейсбуке - это личное мнение от имени негосударственного органа (ОПУ). Учитывая что г-жа Мендель имеет определенные отношения к некоторым обстоятельствам личной жизни Владимира Зеленского, ее объективность весьма сомнительна.
2. Елены Зеленской нет в списках пациентов ни одного медицинского учреждения определенного базовым в эпидемии по приказу Минздрава, как и списках пациентов ЦКБ "Феофания".
3. Скрытая двусторонняя ковидная пневмония - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания вероятность не заразить окружающих вообще равна нулю. Тем не менее нас убеждают, что все окружающие здоровы.
4. Сообщение о болезни как то странно совпало с посещением Еленой Зеленской одного юридического офиса на Владимирской. Чего мы не знаем ?
5. С тех пор, любящий демонстрировать свою любовь к жене Зеленский ни разу не упомянул о ней. О "глубоком беспокойстве" Зеленского о судьбе жены мы узнаем из постов той же Мендель.
Вопрос здоровья руководителя государства - это вопрос государственный.
Почему же страстно любивший поговорить о здоровье Порошенко, Зеленский молчит о своем?
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17.06.2020 14:40
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А 31 июля какого года?
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17.06.2020 14:24 Ответить
шо исче спиз..ть хотите?
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17.06.2020 14:24 Ответить
все
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17.06.2020 14:52 Ответить
Карантин, говорите? Где вы его видите? Чисто чтоб снять с себя ответственность, шоп потом рассказывать, что сами граждане во всем виноваты...
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17.06.2020 14:26 Ответить
Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3717
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17.06.2020 14:30 Ответить
Чому державні органи не контролюють виконання карантинних заходів у маркетах та на ринках??? Люди ігнорують заходи і ніхто їм за це не нагадує...
Це робиться свідомо, щоби мати можливість ввести черезвичайне положення, коли почнуться масові протести, проти зєвлади???
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17.06.2020 14:30 Ответить
ну карантин протестам точно не помеха)))
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17.06.2020 14:37 Ответить
Якщо бубочка об'явить надзвичайне положення й виведе на вулиці нацгвардію???
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17.06.2020 16:16 Ответить
Обстоятельства "болезни" Елены Зеленской становятся все загадочнее. Все это скрыто таким плотным покровом тайны, недомолвок и откровенной лжи, что становится удивительным, даже при этой власти.
Что мы имеем
1. Нет официального заявления от официальных источников. Пост Мендель в Фейсбуке - это личное мнение от имени негосударственного органа (ОПУ). Учитывая что г-жа Мендель имеет определенные отношения к некоторым обстоятельствам личной жизни Владимира Зеленского, ее объективность весьма сомнительна.
2. Елены Зеленской нет в списках пациентов ни одного медицинского учреждения определенного базовым в эпидемии по приказу Минздрава, как и списках пациентов ЦКБ "Феофания".
3. Скрытая двусторонняя ковидная пневмония - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания вероятность не заразить окружающих вообще равна нулю. Тем не менее нас убеждают, что все окружающие здоровы.
4. Сообщение о болезни как то странно совпало с посещением Еленой Зеленской одного юридического офиса на Владимирской. Чего мы не знаем ?
5. С тех пор, любящий демонстрировать свою любовь к жене Зеленский ни разу не упомянул о ней. О "глубоком беспокойстве" Зеленского о судьбе жены мы узнаем из постов той же Мендель.
Вопрос здоровья руководителя государства - это вопрос государственный.
Почему же страстно любивший поговорить о здоровье Порошенко, Зеленский молчит о своем?
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17.06.2020 14:40 Ответить
сидите дома! не раскачивайте лодку! не мешайте мышам жрать зерно!
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17.06.2020 14:51 Ответить
даешь карантин на оставшиеся 4 года!!! ))
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17.06.2020 15:52 Ответить
Та вже продовжіть до кінця терміну всесвітлого і найрозумніішого, найвеселішого і найшахраїшого і найбрехливішого на 4 роки. Так, щоб не турбували своїми акціями і не зпаважали здавати державу по цеглинках.
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17.06.2020 16:23 Ответить
Це неподовбство...
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17.06.2020 18:10 Ответить
 
 