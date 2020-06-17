Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 июля, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины намерен продлить адаптивный карантин до 31 июля.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая рост количества больных коронавирусом мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Кроме того, мы рассмотрим предложенные Минздравом обновленный подход к адаптивному карантину, который включает возможность усиления карантина в определенных регионах, если этого будет требовать ситуация", - отметил премьер.

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