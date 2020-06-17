ПП "Солотвино" на украинско-румынской границе возобновляет работу

Работа пункта пропуска "Солотвино" – "Сигету-Мармацией" на украино-румынской границе возобновляется с 18:00 среды, 17 июня.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По информации пограничной полиции Румынии, пропуск на территорию Румынии будет разрешен: гражданам, которые официально трудоустроены на территории Румынии и имеют подтверждающие документы (без прохождения обязательной обсервации); лицам, следующим транзитом (в течение 48 часов)", - указывается в сообщении.

Остальные категории прибывающих на территорию Румынии будут вынуждены пройти обсервацию.

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"Подчеркиваем, что въезд иностранцам в Украину разрешен с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19, обсервацию. Для лиц, прибывающих в Украину из стран со значительным распространением COVID-19, предусмотрена обсервация или самоизоляция с приложением "Дий вдома", - напоминают в Госпогранслужбе.