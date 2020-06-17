ПП "Солотвино" на українсько-румунському кордоні відновлює роботу
Робота пункту пропуску "Солотвино" - "Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському кордоні поновлюється з 18:00 середи, 17 червня.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією прикордонної поліції Румунії, пропуск на територію Румунії буде дозволено: громадянам, які офіційно працевлаштовані на території Румунії і мають підтверджуючі документи (без проходження обов'язкової обсервації); особам, які прямують транзитом (упродовж 48 годин)", - вказується в повідомленні.
Решта категорій тих, хто прибувають на територію Румунії, будуть змушені пройти обсервацію.
"Наголошуємо, що в'їзд іноземцям в Україну дозволено з обов'язковою наявністю медичного страхування, яке передбачає лікування COVID-19, обсервацією. Для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19, передбачена обсервація або самоізоляція з додатком "Дій вдома", - нагадують у Держприкордонслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
По требованию
цыгана Дубинеску(из слуг Олигархического народа)