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Держприкордонслужба (5676) кордон (4635) Румунія (1115)

ПП "Солотвино" на українсько-румунському кордоні відновлює роботу

ПП

Робота пункту пропуску "Солотвино" - "Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському кордоні поновлюється з 18:00 середи, 17 червня.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією прикордонної поліції Румунії, пропуск на територію Румунії буде дозволено: громадянам, які офіційно працевлаштовані на території Румунії і мають підтверджуючі документи (без проходження обов'язкової обсервації); особам, які прямують транзитом (упродовж 48 годин)", - вказується в повідомленні.

Решта категорій тих, хто прибувають на територію Румунії, будуть змушені пройти обсервацію.

"Наголошуємо, що в'їзд іноземцям в Україну дозволено з обов'язковою наявністю медичного страхування, яке передбачає лікування COVID-19, обсервацією. Для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19, передбачена обсервація або самоізоляція з додатком "Дій вдома", - нагадують у Держприкордонслужбі.

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Работа пункта пропуска "Солотвино" - "Сигету-Мармацией" на украино-румынской границе возобновляется с 18:00 среды, 17 июня
По требованию
цыгана Дубинеску(из слуг Олигархического народа)
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17.06.2020 18:06 Відповісти
 
 