Комитет рекомендует Раде поддержать президентский законопроект о референдуме

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту поддержать президентский законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН, за такую рекомендацию проголосовали 18 членов комитета. Один - против, четыре - воздержались.

Первый заместитель председателя ВР, представитель президента Руслан Стефанчук отметил, представляя законопроект, много споров идет по вопросу территориальной целостности. По его словам, во время подготовки законопроекта необходимо было учитывать те ограничения и положения раздела 3 Конституции Украины, в частности, что вопросы, касающиеся изменения территории Украины решаются только всеукраинским референдумом.

"Мы не могли обойти эту норму Конституции, так как не могли внести изменения в Конституцию, поскольку такие изменения вносятся в этой части только через всеукраинский референдум, механизма которого не существует. Поэтому мы записали в статье третьей это положение, но сразу поставили предохранитель, вопросы, касающиеся нарушения территориальной целостности, не могут быть предметом всеукраинского референдума. Поэтому мы выписали таким образом, что речь может идти только о приращении территории Украины и никоим образом ни о какой федерализации, отделении", - подчеркнул Стефанчук.

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