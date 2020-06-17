РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9739 посетителей онлайн
Новости
1 266 7
ВР (27371) референдум (1432)

Комитет рекомендует Раде поддержать президентский законопроект о референдуме

Комитет рекомендует Раде поддержать президентский законопроект о референдуме

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует парламенту поддержать президентский законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" (№3612).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН, за такую рекомендацию проголосовали 18 членов комитета. Один - против, четыре - воздержались.

Первый заместитель председателя ВР, представитель президента Руслан Стефанчук отметил, представляя законопроект, много споров идет по вопросу территориальной целостности. По его словам, во время подготовки законопроекта необходимо было учитывать те ограничения и положения раздела 3 Конституции Украины, в частности, что вопросы, касающиеся изменения территории Украины решаются только всеукраинским референдумом.

"Мы не могли обойти эту норму Конституции, так как не могли внести изменения в Конституцию, поскольку такие изменения вносятся в этой части только через всеукраинский референдум, механизма которого не существует. Поэтому мы записали в статье третьей это положение, но сразу поставили предохранитель, вопросы, касающиеся нарушения территориальной целостности, не могут быть предметом всеукраинского референдума. Поэтому мы выписали таким образом, что речь может идти только о приращении территории Украины и никоим образом ни о какой федерализации, отделении", - подчеркнул Стефанчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" не поддержит законопроект о всеукраинском референдуме, - Рахманин

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Комитет, в котором большинство слуг?
Какая неожиданность!
показать весь комментарий
17.06.2020 17:41 Ответить
Комитет рекомендует Раде поддержать президентский законопроект о референдуме - Цензор.НЕТ 7812
показать весь комментарий
17.06.2020 17:43 Ответить
Комитет рекомендует Раде поддержать президентский законопроект о референдуме - Цензор.НЕТ 1534
показать весь комментарий
17.06.2020 17:41 Ответить
Марионетки Урода рекомендуют другим Марионеткам Урода поддержать закон Главной Марионетки Урода.
показать весь комментарий
17.06.2020 17:44 Ответить
Где Балалайка, NNN и прочая Ьлядь, что то их не видно, почему не поддерживают шариев-зеленых уродов?
Неужели передохли от счастья?!
показать весь комментарий
17.06.2020 18:00 Ответить
Мавр сделал свое дело, мавр может уходить(с)........«выборы» прошли «успешно»......
показать весь комментарий
17.06.2020 21:17 Ответить
Референдум-это когда власть предержащие не справляются с обязанностями и боятся ответсвенности Они хотят переложить ответственность на народ
Когда больной умирает и лечащий врач не знает как спасти-он созывает консилиум (совет) с другими врачами
Референдум -это решение народа (врачей шахтеров хлеборобов водителей учителей и так далее)решение народа как спасти от смерти умирающего больного
показать весь комментарий
17.06.2020 23:49 Ответить
 
 