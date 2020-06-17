"Голос" не поддержит законопроект о всеукраинском референдуме, - Рахманин

Фракция "Голос" не будет голосовать за президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом заявляет ее лидер Сергей Рахманин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, нет, потому что это закон, который в действительности не имеет ничего общего с народовластием, потому что там есть риски и политические и правовые. Правовые - потому что фактически он противоречит логике Конституции, поскольку отстраняет от выполнения своих прямых обязанностей высший законодательный орган, который является единственным законодательным органом", - сказал Рахманин.

По словам лидера фракции, таит опасность и положение законопроекта об отмене, принятии или корректировании законов на референдумах.

"Практика отмены или одобрения или корректирования законов на всеукраинском референдуме – это практика очень опасная. Она используется очень ограниченно и очень осторожно. Когда очень много люфта остается для толкования определенных вещей, то такой инструмент может быть просто инструментом манипуляции в руках власти", - подчеркнул народный депутат.

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Он также обратил внимание, что электронное голосование, которое предлагает законопроект, также не предусмотрено Основным законом.

"Его (электронное голосование. - Ред.) вводить нельзя. Потому что ни одного упоминания в Конституции о нем нет, соответственно это будет нарушением", - отметил Рахманин.

По мнению руководителя фракции, "такой механизм оставляет очень много вопросов, начиная от того, как обеспечить сохранение персональных данных, заканчивая тем, как уберечься от определенных манипуляций".

"Если страна - с определенной практикой защиты, с определенными возможностями, с определенной историей демократии – это одна история. Когда у нас, когда возможности манипуляций - этого делать нельзя", - сказал народный депутат.

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Рахманин также отметил, что прежде чем "прикрываться народом, надо определиться, что понимать под словом "народ".

"С точки зрения судей Конституционного суда, которые когда-то разбирали этот вопрос и было особое мнение судей КС: чтобы ссылаться на народ, надо определить четко, что имеется в виду... Это очень красивая форма, но с точки зрения реального применения – народ это кто? Это 100 людей, 200? Это представители конкретных регионов? В каком количестве? По какому принципу? То есть просто народ – это слишком обобщенное определение для того, чтобы такому народу, в таком правовом понимании давать возможность корректировать закон", - сказал лидер фракции.

Как сообщалось, Рада в четверг намерена рассмотреть в первом чтении президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум (№ 3612).