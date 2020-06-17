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"Голос" не поддержит законопроект о всеукраинском референдуме, - Рахманин

Фракция "Голос" не будет голосовать за президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом заявляет ее лидер Сергей Рахманин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, нет, потому что это закон, который в действительности не имеет ничего общего с народовластием, потому что там есть риски и политические и правовые. Правовые - потому что фактически он противоречит логике Конституции, поскольку отстраняет от выполнения своих прямых обязанностей высший законодательный орган, который является единственным законодательным органом", - сказал Рахманин.

По словам лидера фракции, таит опасность и положение законопроекта об отмене, принятии или корректировании законов на референдумах.

"Практика отмены или одобрения или корректирования законов на всеукраинском референдуме – это практика очень опасная. Она используется очень ограниченно и очень осторожно. Когда очень много люфта остается для толкования определенных вещей, то такой инструмент может быть просто инструментом манипуляции в руках власти", - подчеркнул народный депутат.

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Он также обратил внимание, что электронное голосование, которое предлагает законопроект, также не предусмотрено Основным законом.

"Его (электронное голосование. - Ред.) вводить нельзя. Потому что ни одного упоминания в Конституции о нем нет, соответственно это будет нарушением", - отметил Рахманин.

По мнению руководителя фракции, "такой механизм оставляет очень много вопросов, начиная от того, как обеспечить сохранение персональных данных, заканчивая тем, как уберечься от определенных манипуляций".

"Если страна - с определенной практикой защиты, с определенными возможностями, с определенной историей демократии – это одна история. Когда у нас, когда возможности манипуляций - этого делать нельзя", - сказал народный депутат.

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Рахманин также отметил, что прежде чем "прикрываться народом, надо определиться, что понимать под словом "народ".

"С точки зрения судей Конституционного суда, которые когда-то разбирали этот вопрос и было особое мнение судей КС: чтобы ссылаться на народ, надо определить четко, что имеется в виду... Это очень красивая форма, но с точки зрения реального применения – народ это кто? Это 100 людей, 200? Это представители конкретных регионов? В каком количестве? По какому принципу? То есть просто народ – это слишком обобщенное определение для того, чтобы такому народу, в таком правовом понимании давать возможность корректировать закон", - сказал лидер фракции.

Как сообщалось, Рада в четверг намерена рассмотреть в первом чтении президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум (№ 3612).
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Топ комментарии
+16
Какие могут біть референдумы, если в стране 73 % зебилов? Вы этот люмпен собираетесь спрашивать о судьбе государства?
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17.06.2020 16:43
+7
Медведчук и Тимошенко помогут "слугам"?
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17.06.2020 16:47
+7
Сколько лет этому фейку? Столько же что Порошенко еврей и убил своего брата? Оказывается есть еще тупее руцькой ваты - доморощенные зебилы
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17.06.2020 17:10
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Какие могут біть референдумы, если в стране 73 % зебилов? Вы этот люмпен собираетесь спрашивать о судьбе государства?
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17.06.2020 16:43 Ответить
Скоріше комплексом продажності російському шпигуну Порошенку.
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17.06.2020 16:58 Ответить
Ваня тебя из дурки выпустили?
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17.06.2020 17:07 Ответить
Не спросим у 25% Пэдриотов....
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17.06.2020 17:13 Ответить
Если Вас не устраивает страна - что Вы здесь делаете? Находясь в меньшенстве?
Вас тут никто силой не держит, отчаливайте на все четыре стороны.
Большинство этого даже не заметит.
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17.06.2020 17:18 Ответить
Медведчук и Тимошенко помогут "слугам"?
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17.06.2020 16:47 Ответить
Медведчук з його кумом Порошенком(хрестив молодшого Михайла) допоможуть "слугам"
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17.06.2020 17:00 Ответить
Де докази кумівства?

Факт ніжної, довготривалої дружби Юля-Вітя тут:

https://glavcom.ua/country/politics/voni-duzhe-blizki-u-merezhi-opriljudnili-nespodivane-foto-timoshenko-i-medvedchuka-658191.html
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17.06.2020 17:03 Ответить
Сколько лет этому фейку? Столько же что Порошенко еврей и убил своего брата? Оказывается есть еще тупее руцькой ваты - доморощенные зебилы
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17.06.2020 17:10 Ответить
Самые адекватные - Голос
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17.06.2020 16:50 Ответить
Фракция Нет.Ретрограды .
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17.06.2020 16:54 Ответить
Спрашивать мнение народа чрезвычайно опасно. А вот жить за счёт народа - это сколько угодно.
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17.06.2020 16:55 Ответить
Ну если Голос нет, то и я нет. Единственная не зашкваренная партия в зраде
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17.06.2020 16:56 Ответить
Это как анекдот про "неуловимого Джо" - никто не может его поймать, потому что и на...й никому не нужен.
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17.06.2020 17:44 Ответить
Знаем знаем. Нам нужны только закантаченые партии. Да? 😷
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17.06.2020 19:13 Ответить
Не знаю, что такое закантаченные партии, но если бы правящей партии систематически не хватало голосов для принятия своих хотелок, то "Голос" очень быстро обналичила бы свою девственность. Для этого собственно и рвутся в парламент даже очень маленькие партии.
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17.06.2020 20:05 Ответить
Ну если не знаешь, то я тебе их назову: жопоблок, вона, ббп, сн. Теперь ты знаешь😷
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17.06.2020 20:14 Ответить
Голос самая коррумпированная фракция в Раде. Даже ее лидер, Вакарчук сгорел от стыда и ушел. Фракция с ограниченной ответственности от Порохоботов.
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18.06.2020 00:51 Ответить
Хто б здивувавсь, що "голос" Сороса не хоче питатись про долю українського майна в українців.
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17.06.2020 16:56 Ответить
Хто вам сказав, що зелені збираються виносити на референдум питання якогось майна?

Вони вже заявили, що буде референдум по НАТО ( НАВІЩО ? вже все прописано в Конституції ) і про мову.
А результат намалюють такий, який потрібен їхнім господарям.
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17.06.2020 17:12 Ответить
так голоса же пересчитывают представители и одной, и другой стороны
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17.06.2020 17:18 Ответить
Кто будет представителем другой стороны в референдуме по НАТО?
И как будут проверять голоса, которые дубилеты нарисуют при онлайн голосовании?
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17.06.2020 17:21 Ответить
В Исландии, в Эстонии голосуют онлайн, и ничего. Все законно, все признано. Сидят люди в офисе и проверяют голоса, как сторонники определенного решения, так и противники. Допуск к серверу есть и у тех и у других. Работают они параллельно, одновременно, зайти на сервер их другого места не могут. Ну и международные наблюдатели наблюдают. Это экономит кучу денег. Но у нас онлайн-голосование вряд ли возможно. Обычный референдум нужно проводить, чтобы люди чувствовали себя причастными.
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17.06.2020 17:31 Ответить
Это в Исландии и Эстонии.
Не нужно ставить на одну ступень цивилизованных людей и наперсточников-воров.
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17.06.2020 17:36 Ответить
если граждане Украины - наперсточники и воры, то вам лучше сменить страну.
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17.06.2020 17:44 Ответить
Я о дубилетах-махинаторах, которые уже зашкварились со своей электронной переписью, а не о всех гражданах.
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17.06.2020 17:49 Ответить
Дивний ви, Іван... Чи ви всерйоз після всього що сталось вірите, що "слуги" справді збираються чесно питати в народу, а не протягувати потрібні рішення... Тут як з правосуддям - навіть якщо воно кристально чесне, там де є потрібна підтримка - робимо референдум, де нема (як от з землею) - нічого не питаємо. Наприклад винесуть зменшення кількості депутатів - маргіналізоване суспільство радо проголосує = вплив Ради зменшений, олігархату ще легше скупляти тушок.
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17.06.2020 17:20 Ответить
О це привів Славко до влади кодло! Будь які нормальні починання влади зразу беруть ті Вакарчукопосіпаки в зуби! Звісно, як можна дати народу можливість вирішувати свою долю? Народ треба тримати в стійлі! Тварі продажні ті "Голосоплюї"! Держава існує для народу, а не народ - для держави і її чиновників!
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17.06.2020 16:57 Ответить
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17.06.2020 17:18 Ответить
Это уже не "Голос" а бэк-вокал
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17.06.2020 17:05 Ответить
Это уже не бэк-вокал я даже и не знаю как назвать Рабочие сцены наверное!
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17.06.2020 17:09 Ответить
Без команды собаки не лают!
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17.06.2020 17:10 Ответить
Ото ж , замолчи отсюда .
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17.06.2020 17:22 Ответить
а что они хотят? диктатуру элиты, к которой они конечно же причисляют себя. Так эта элита нас уже довела до ручки.
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17.06.2020 17:21 Ответить
Зараз диктатура вашого зеленого говна.
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17.06.2020 17:41 Ответить
І багато вашого шоколадно-рігівського ...івна сидять в концтаборах?
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17.06.2020 17:49 Ответить
"зеленое говно" как раз хочет ввести референдумы, а серо-бурое говно (только с таким цветом ассоциируется у меня это явление) хочет, чтобы народ стоял в стойле и молчал, а они бы его стригли.
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17.06.2020 17:50 Ответить
Судя по количеству ботов,вкинутых властью сюда на агитацию референдума,в случае его принятия Украине труба. Ермак уже получил от Козака перечень вопросов на "референдум о мире".
-"Хотите ли вы,что бы в стране закончилась война, и согласны ли вы на изменения Конституции для остановки войны"? И все, на Украине можно ставить крест...
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17.06.2020 17:27 Ответить
Чого це наш презер вирішив референдуми чинити? у расєї референдуми заборонені вун що не знає...
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17.06.2020 18:12 Ответить
Бредовый закон. Государство тратит средства на выборы депутатов, потом деньги на содержание этих депутатов и инфраструктуры, привлекаются профильные специалисты для написания законов.
А потом охлос, не разбирающийся в сути вопроса, референдумом перечёркивает все усилия.
В задаче спрашивается, накой тогда парламент?
Это удар по государственности, создание хаоса. Клоун не ведает что творит.
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17.06.2020 18:42 Ответить
зеленые референдумы будут такие же "честные", как и их суды......
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17.06.2020 19:07 Ответить
А какой вообще смысл в референдумах когда четыреста с лихуем депутатов кучмовский референдум где проголосовало выше 90% населения страны признали не действительным.
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17.06.2020 19:58 Ответить
Країна в якій немає чи майже немає незалежних ЗМІ, в якій люди не мають своєї думки, не мають нічого що би об'єднувало всіх разом.
Прихильники референдуму мабуть думають що нарешті зможуть на щось впливати, з впевненістю скажу що ні, на референдум будуть ставитись тільки ті питання за які люди проголосують так як потрібно владі.
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17.06.2020 20:31 Ответить
Да сфальсифицируют этот референдум, да еще и на таких основаниях, что они сами себе по выдумывают что им надо, а потом примум под видом народного голосования. щаЗ
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18.06.2020 00:13 Ответить
Без референдума еще хуже. Делай что хочешь и наплюй на народ. Все они и Рахманин в первую очередь ставленники крупного бизнеса. Тем более противоречат сами себе. Мол что такое народ, где вы видели народ.
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18.06.2020 00:36 Ответить
Если референдум фальсификация, то тогда всё фальсификация - и Голос, и сам Рахманин. ВСЁ и мы живем в незаконном фальшивом государстве. Рахманин понимает что плетет!??
Рахманин, был избран таким же путем тоже незаконен. И должен уйти из Рады вслед за Вакарчуком. Тем более он ставит под сомнение само понятие НАРОД!
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18.06.2020 00:42 Ответить
 
 