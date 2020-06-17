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"Голос" не підтримає законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Рахманін

Фракція "Голос" не голосуватиме за президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це заявляє її лідер Сергій Рахманін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, ні (не голосуватиме, – ред.),тому що це закон, який насправді не має нічого спільного з народовладдям, тому що там є ризики і політичні, і правові. Правові - тому що фактично він суперечить логіці Конституції, оскільки усуває від виконання своїх прямих обов'язків вищий законодавчий орган, який є єдиним законодавчим органом", - сказав Рахманін.

За словами лідера фракції, таїть небезпеку і положення законопроєкту про скасування, ухвалення чи коригування законів на референдумах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На проведення одного загальнонаціонального референдуму може знадобитися близько 2 млрд грн, кошти на це буде обмежено, - Стефанчук

"Практика скасування, схвалення чи коригування законів на всеукраїнському референдумі - це практика дуже небезпечна. Її використовують дуже обмежено і дуже обережно. Коли дуже багато люфту залишається для тлумачення певних речей, то такий інструмент може бути просто інструментом маніпуляції в руках влади", - наголосив народний депутат.

Він також звернув увагу, що електронне голосування, яке пропонує законопроєкт, також не передбачено Основним законом.

"Його (електронне голосування, – ред.) впроваджувати не можна. Тому що жодної згадки в Конституції про нього немає, відповідно це буде порушенням", - зазначив Рахманін.

На думку керівника фракції, "такий механізм залишає дуже багато запитань, починаючи від того, як забезпечити збереження персональних даних, завершуючи тим, як уберегтися від певних маніпуляцій".

"Якщо країна - з певною практикою захисту, з певними можливостями, з певною історією демократії - це одна історія. Коли у нас, коли можливості маніпуляцій - цього робити не можна", - сказав народний депутат.

Рахманін також зазначив, що перш ніж "прикриватися народом, треба визначитися, що розуміти під словом "народ".

"З точки зору суддів Конституційного Суду, які колись розбирали це питання і була окрема думка суддів КС: щоб посилатися на народ, треба визначити чітко, що мається на увазі... Це дуже красива форма, але з точки зору реального застосування - народ це хто? це 100 людей, 200? Це представники конкретних регіонів? У якій кількості? За яким принципом? Тобто просто народ - це занадто узагальнене визначення для того, щоб такому народу, в такому правовому розумінні давати можливість коригувати закон", - сказав лідер фракції.

Як повідомлялося, ВР у четвер має намір розглянути в першому читанні президентський законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612).

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Топ коментарі
+16
Какие могут біть референдумы, если в стране 73 % зебилов? Вы этот люмпен собираетесь спрашивать о судьбе государства?
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17.06.2020 16:43
+7
Медведчук и Тимошенко помогут "слугам"?
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17.06.2020 16:47
+7
Сколько лет этому фейку? Столько же что Порошенко еврей и убил своего брата? Оказывается есть еще тупее руцькой ваты - доморощенные зебилы
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17.06.2020 17:10
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Какие могут біть референдумы, если в стране 73 % зебилов? Вы этот люмпен собираетесь спрашивать о судьбе государства?
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17.06.2020 16:43 Відповісти
Скоріше комплексом продажності російському шпигуну Порошенку.
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17.06.2020 16:58 Відповісти
Ваня тебя из дурки выпустили?
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17.06.2020 17:07 Відповісти
Не спросим у 25% Пэдриотов....
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17.06.2020 17:13 Відповісти
Если Вас не устраивает страна - что Вы здесь делаете? Находясь в меньшенстве?
Вас тут никто силой не держит, отчаливайте на все четыре стороны.
Большинство этого даже не заметит.
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17.06.2020 17:18 Відповісти
Медведчук и Тимошенко помогут "слугам"?
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17.06.2020 16:47 Відповісти
Медведчук з його кумом Порошенком(хрестив молодшого Михайла) допоможуть "слугам"
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17.06.2020 17:00 Відповісти
Де докази кумівства?

Факт ніжної, довготривалої дружби Юля-Вітя тут:

https://glavcom.ua/country/politics/voni-duzhe-blizki-u-merezhi-opriljudnili-nespodivane-foto-timoshenko-i-medvedchuka-658191.html
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17.06.2020 17:03 Відповісти
Сколько лет этому фейку? Столько же что Порошенко еврей и убил своего брата? Оказывается есть еще тупее руцькой ваты - доморощенные зебилы
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17.06.2020 17:10 Відповісти
Самые адекватные - Голос
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17.06.2020 16:50 Відповісти
Фракция Нет.Ретрограды .
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17.06.2020 16:54 Відповісти
Спрашивать мнение народа чрезвычайно опасно. А вот жить за счёт народа - это сколько угодно.
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17.06.2020 16:55 Відповісти
Ну если Голос нет, то и я нет. Единственная не зашкваренная партия в зраде
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17.06.2020 16:56 Відповісти
Это как анекдот про "неуловимого Джо" - никто не может его поймать, потому что и на...й никому не нужен.
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17.06.2020 17:44 Відповісти
Знаем знаем. Нам нужны только закантаченые партии. Да? 😷
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17.06.2020 19:13 Відповісти
Не знаю, что такое закантаченные партии, но если бы правящей партии систематически не хватало голосов для принятия своих хотелок, то "Голос" очень быстро обналичила бы свою девственность. Для этого собственно и рвутся в парламент даже очень маленькие партии.
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17.06.2020 20:05 Відповісти
Ну если не знаешь, то я тебе их назову: жопоблок, вона, ббп, сн. Теперь ты знаешь😷
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17.06.2020 20:14 Відповісти
Голос самая коррумпированная фракция в Раде. Даже ее лидер, Вакарчук сгорел от стыда и ушел. Фракция с ограниченной ответственности от Порохоботов.
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18.06.2020 00:51 Відповісти
Хто б здивувавсь, що "голос" Сороса не хоче питатись про долю українського майна в українців.
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17.06.2020 16:56 Відповісти
Хто вам сказав, що зелені збираються виносити на референдум питання якогось майна?

Вони вже заявили, що буде референдум по НАТО ( НАВІЩО ? вже все прописано в Конституції ) і про мову.
А результат намалюють такий, який потрібен їхнім господарям.
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17.06.2020 17:12 Відповісти
так голоса же пересчитывают представители и одной, и другой стороны
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17.06.2020 17:18 Відповісти
Кто будет представителем другой стороны в референдуме по НАТО?
И как будут проверять голоса, которые дубилеты нарисуют при онлайн голосовании?
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17.06.2020 17:21 Відповісти
В Исландии, в Эстонии голосуют онлайн, и ничего. Все законно, все признано. Сидят люди в офисе и проверяют голоса, как сторонники определенного решения, так и противники. Допуск к серверу есть и у тех и у других. Работают они параллельно, одновременно, зайти на сервер их другого места не могут. Ну и международные наблюдатели наблюдают. Это экономит кучу денег. Но у нас онлайн-голосование вряд ли возможно. Обычный референдум нужно проводить, чтобы люди чувствовали себя причастными.
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17.06.2020 17:31 Відповісти
Это в Исландии и Эстонии.
Не нужно ставить на одну ступень цивилизованных людей и наперсточников-воров.
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17.06.2020 17:36 Відповісти
если граждане Украины - наперсточники и воры, то вам лучше сменить страну.
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17.06.2020 17:44 Відповісти
Я о дубилетах-махинаторах, которые уже зашкварились со своей электронной переписью, а не о всех гражданах.
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17.06.2020 17:49 Відповісти
Дивний ви, Іван... Чи ви всерйоз після всього що сталось вірите, що "слуги" справді збираються чесно питати в народу, а не протягувати потрібні рішення... Тут як з правосуддям - навіть якщо воно кристально чесне, там де є потрібна підтримка - робимо референдум, де нема (як от з землею) - нічого не питаємо. Наприклад винесуть зменшення кількості депутатів - маргіналізоване суспільство радо проголосує = вплив Ради зменшений, олігархату ще легше скупляти тушок.
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17.06.2020 17:20 Відповісти
О це привів Славко до влади кодло! Будь які нормальні починання влади зразу беруть ті Вакарчукопосіпаки в зуби! Звісно, як можна дати народу можливість вирішувати свою долю? Народ треба тримати в стійлі! Тварі продажні ті "Голосоплюї"! Держава існує для народу, а не народ - для держави і її чиновників!
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17.06.2020 16:57 Відповісти
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17.06.2020 17:18 Відповісти
Это уже не "Голос" а бэк-вокал
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17.06.2020 17:05 Відповісти
Это уже не бэк-вокал я даже и не знаю как назвать Рабочие сцены наверное!
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17.06.2020 17:09 Відповісти
Без команды собаки не лают!
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17.06.2020 17:10 Відповісти
Ото ж , замолчи отсюда .
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17.06.2020 17:22 Відповісти
а что они хотят? диктатуру элиты, к которой они конечно же причисляют себя. Так эта элита нас уже довела до ручки.
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17.06.2020 17:21 Відповісти
Зараз диктатура вашого зеленого говна.
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17.06.2020 17:41 Відповісти
І багато вашого шоколадно-рігівського ...івна сидять в концтаборах?
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17.06.2020 17:49 Відповісти
"зеленое говно" как раз хочет ввести референдумы, а серо-бурое говно (только с таким цветом ассоциируется у меня это явление) хочет, чтобы народ стоял в стойле и молчал, а они бы его стригли.
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17.06.2020 17:50 Відповісти
Судя по количеству ботов,вкинутых властью сюда на агитацию референдума,в случае его принятия Украине труба. Ермак уже получил от Козака перечень вопросов на "референдум о мире".
-"Хотите ли вы,что бы в стране закончилась война, и согласны ли вы на изменения Конституции для остановки войны"? И все, на Украине можно ставить крест...
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17.06.2020 17:27 Відповісти
Чого це наш презер вирішив референдуми чинити? у расєї референдуми заборонені вун що не знає...
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17.06.2020 18:12 Відповісти
Бредовый закон. Государство тратит средства на выборы депутатов, потом деньги на содержание этих депутатов и инфраструктуры, привлекаются профильные специалисты для написания законов.
А потом охлос, не разбирающийся в сути вопроса, референдумом перечёркивает все усилия.
В задаче спрашивается, накой тогда парламент?
Это удар по государственности, создание хаоса. Клоун не ведает что творит.
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17.06.2020 18:42 Відповісти
зеленые референдумы будут такие же "честные", как и их суды......
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17.06.2020 19:07 Відповісти
А какой вообще смысл в референдумах когда четыреста с лихуем депутатов кучмовский референдум где проголосовало выше 90% населения страны признали не действительным.
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17.06.2020 19:58 Відповісти
Країна в якій немає чи майже немає незалежних ЗМІ, в якій люди не мають своєї думки, не мають нічого що би об'єднувало всіх разом.
Прихильники референдуму мабуть думають що нарешті зможуть на щось впливати, з впевненістю скажу що ні, на референдум будуть ставитись тільки ті питання за які люди проголосують так як потрібно владі.
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17.06.2020 20:31 Відповісти
Да сфальсифицируют этот референдум, да еще и на таких основаниях, что они сами себе по выдумывают что им надо, а потом примум под видом народного голосования. щаЗ
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18.06.2020 00:13 Відповісти
Без референдума еще хуже. Делай что хочешь и наплюй на народ. Все они и Рахманин в первую очередь ставленники крупного бизнеса. Тем более противоречат сами себе. Мол что такое народ, где вы видели народ.
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18.06.2020 00:36 Відповісти
Если референдум фальсификация, то тогда всё фальсификация - и Голос, и сам Рахманин. ВСЁ и мы живем в незаконном фальшивом государстве. Рахманин понимает что плетет!??
Рахманин, был избран таким же путем тоже незаконен. И должен уйти из Рады вслед за Вакарчуком. Тем более он ставит под сомнение само понятие НАРОД!
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18.06.2020 00:42 Відповісти
 
 